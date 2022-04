Lors du débat d'entre-deux-tours ce mercredi, la candidate RN a insinué que le président sortant avait bloqué le projet d'éoliennes au large du Touquet, où le couple Macron a une maison. Sa belle-fille avait milité contre. Mais le maire assure que le président n'est pas intervenu dans la décision.

Lors du débat, Marine Le Pen a sous-entendu qu'Emmanuel Macron s'était opposé au parc éolien. © AFP / Ludovic MARIN

C'est une insinuation glissée en quelques mots au milieu du débat présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron mercredi soir, puis tweeté par la candidate RN, et qui suscite depuis des interrogations. Alors qu'ils sont en plein échange musclé sur l'écologie, Marine Le Pen a ironisé sur le fait que son adversaire voulait mettre des éoliennes en mer "partout, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet", la station balnéaire du Pas-de-Calais où le couple Macron possède une résidence secondaire. "Madame Le Pen...", "Vous rigolez ?", a alors réagi Emmanuel Macron.

Le projet suspendu le 3 mai 2017

Le projet d'installation d'un parc éolien en mer au large du Touquet a effectivement existé, lancé par Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, sous le mandat de François Hollande. Il prévoyait l'installation de 40 éoliennes en milieu maritime, sur le banc de sable de Bassure de Baas entre Le Touquet et Berck, à une dizaine de kilomètres de la côte, rapportait alors France 3.

Après une consultation des parties prenantes en avril 2017, le préfet de la région Hauts-de-France et le préfet maritime de l'époque avaient rendu leurs conclusions le 3 mai 2017 - soit quatre jours avant l'élection d'Emmanuel Macron. Dans un courrier, ils indiquaient que "les conditions favorables au lancement d'un appel d'offres sur la zone de Bassure de Baas n'étaient pas réunies à ce stade". Ces conclusions avaient conduit le nouveau ministre de la Transition écologique, à savoir Nicolas Hulot, à suspendre le projet.

Dans une interview au site actu-environnement.com, Matthieu Monnier, chargé de mission à France énergie éolienne (FEE) soulignait que "ce projet était certainement moins préparé que celui de Dunkerque. Cette non planification et l'absence de vision à long terme se sont avérées source d'angoisse pour les acteurs maritimes (...) Il convient de ne pas se précipiter sur les appels d'offres." Toutefois, il estimait alors que le projet méritait d'être réétudié plus tard.

Le député-maire du Touquet avait ensuite formulé une question écrite au ministre sur ce sujet en octobre 2017 pour savoir si le projet était suspendu ou abandonné. Ce à quoi les équipes de Nicolas Hulot avaient répondu : "Il est apparu durant la consultation que la majorité des élus, et les pêcheurs professionnels, par la voix du comité régional de pêche, ont exprimé leur opposition à un projet de parc éolien en mer dans cette zone. Lors de son déplacement à Boulogne le 9 juin, le ministre d'État de la transition écologique et solidaire a donc annoncé la suspension de ce projet, les conditions d'acceptabilité ne semblant pas réunies à ce stade. Il n'est pas envisagé de lancer un appel d'offres pour un parc éolien en mer dans cette zone durant le quinquennat."

La belle-fille d'Emmanuel Macron contre le projet

Comme la plupart des projets de parc éolien en mer, celui au large du Touquet avait effectivement rencontré sur sa route de nombreux opposants, professionnels de la pêche et certains élus locaux.

Parmi ces opposants, figurait Tiphaine Auzière, suppléante de Thibaut Guilluy, candidat LREM aux législatives dans le Pas-de-Calais, et belle-fille d'Emmanuel Macron. Lorsque la suspension du projet de parc éolien avait été officialisée fin juillet 2017, la page Facebook Thibaut Guilluy-Tiphaine Auzière se félicitait de la décision de Nicolas Hulot. Les deux militants en Marche indiquaient avoir discuté avec le ministre pour lui expliquer "pourquoi ce projet d'éoliennes en mer sur le banc de Bassure de Baas ne devait pas se poursuivre tant pour des raisons économiques qu'écologiques".

Dans les commentaires, pour justifier son opposition au projet, Thibaut Guilluy faisait état d'un "couloir migrateur, zone sédimenteuse et impact sur l'écosystème... Sans parler des arguments économiques sur la pêche et le tourisme..."

Capture d'écran de la publication Facebook du compte de Tiphaine Auzière et Thibaut Guilluy.

Le maire du Touquet prend la défense d'Emmanuel Macron

Ce jeudi, le maire du Touquet a réagi à la polémique lancée par Marine Le Pen et pris la défense du président sortant. "Le projet de parc éolien face aux plages de Berck au Touquet a été écarté en 2017 suite à une démarche du collectif Horizon que j’ai créé et qui a empêché Ségolène Royal, ministre de François Hollande, de passer en force à la veille des élections présidentielles. Emmanuel Macron n’y est pour rien", a écrit Daniel Fasquelle sur Twitter.