Le gouvernement semble finalement ouvert à discuter d'une autonomie de la Corse. Les violences suite à l'agression d'Yvan Colonna ont débloqué la situation et rétabli un dialogue entre l'exécutif et les dirigeants nationalistes corses, après un quinquennat marqué par le rejet de toutes les revendications corses.

À 25 jours du premier tour de la présidentielle et après des semaines de violences en Corse suite à l'agression en prison d'Yvan Colonna, l'exécutif semble prêt à céder finalement à une revendication de longue date des nationalistes. Dans une interview à Corse-Martin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a créé la surprise en se disant prêt "à aller jusqu'à l'autonomie", sous condition d'un retour au calme. Une annonce surprenante et inattendue, après un mandat passé à rejeter fermement toute ambition autonomiste et un dialogue tendu avec les dirigeants de l'île de Beauté. Retour en arrière.

2017 : les promesses "en même temps" du candidat

Impossible pour le candidat En Marche de faire l'impasse sur un déplacement de campagne en Corse. En 2017, Emmanuel Macron s'y rend deux semaines et deux jours avant le premier tour de l'élection présidentielle et y présente sa vision du "en même temps" appliqué à un sujet pourtant aussi sensible politiquement que celui du statut de l'île de Beauté. À l'époque, les élus nationalistes corses attendent de voir ce que l'ancien ministre de François Hollande peut leur proposer. Le précédent quinquennat a été marqué dans un premier temps par des assassinats, des violences, et un dialogue difficile entre le gouvernement et les collectivités, puis dans un second temps par un apaisement avec notamment la réforme institutionnelle qui a abouti sur la création de la collectivité territoriale unique de Corse.

Le 7 avril 2017, le candidat Macron est donc à Furiani pour flatter tout ce que l'île abrite de potentiels électeurs, en leur lançant notamment que "la Corse est une chance pour la République, une chance pour l’Europe, une chance pour la Méditerranée." Sur le sujet corse, il se dit "clair, ouvert et pragmatique". Mais dans son discours, il garde un certain flou et une certaine prudence, mais en promettant de se distinguer des prédécesseurs : "Je ne suis pas le Père Noël et vous n’êtes pas des enfants." La première promesse, c'est celle du dialogue franc :

Président de la République, je réunirai tous les acteurs concernés pour bâtir un diagnostic sur la situation et les besoins de la Corse. Tous les problèmes seront abordés, il n’y aura pas de tabou.

"Je ne serai pas toujours d'accord avec vous, mais je vous écouterai tous", ajoute le futur président qui assure vouloir l'émancipation de la Corse. Le mot "autonomie" n'est prononcé que dans le cadre d'un propos sur la fiscalité. Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, "la République, elle est indivisible et en même temps plurielle, n’en déplaise à certains", mais son "en même-temps" le pousse également à envisager que "s’il apparaît que le cadre actuel ne permet pas à la Corse de développer ses potentialités, alors nous pourrons envisager d’aller plus loin et de réviser la Constitution".

Pas de quoi convaincre les électeurs en Corse. À l'issue du premier tour de la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui sort en tête sur l'île, devant François Fillon et Emmanuel Macron en troisième position avec presque 10 points de retard sur la candidate du FN. Ni le président indépendantiste de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, ni le dirigeant autonomiste du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, ne s'étaient positionnés en faveur d'un candidat. Juste avant le second tour, les deux hommes n'appellent pas à voter Macron, mais à s'opposer au Front National.

2018 : les premières avancées saluées...

Le chef de l'État fait son premier déplacement en Corse les 6 et 7 février 2018. Sauf qu'entretemps, la coalition Pè a Corsica des autonomistes et des indépendantistes menée par Simeoni et Talamoni est largement sortie victorieuse des élections territoriales de décembre 2017. Le candidat LREM n'arrive qu'en quatrième position et la majorité comme l'exécutif sortent en position de faiblesse à l'issue du scrutin, en raison des tractations d'avant premier tour entre les deux candidats de droite (arrivés deuxième et troisième) et celui du parti présidentiel. Elles n'ont finalement pas abouti sur une fusion des listes, mais le projet était clairement de contrer la montée des forces nationalistes.

Ces derniers, légitimés par les urnes, sont désormais sereins pour réclamer une autonomie de plein droit et de plein exercice, la reconnaissance de la Corse dans la Constitution, la co-officialité de la langue corse, l’établissement d’un statut de résident corse pour l’accession à la propriété, un statut fiscal dérogatoire ou encore l’amnistie des "prisonniers politiques" corses, y compris les condamnés du commando ayant tué le préfet Érignac en 1998.

En janvier 2018, celle qu'on surnomme la "madame Corse" du gouvernement, Jacqueline Gourault, se rend sur place et rencontre les dirigeants Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni. Elle discute avec eux de la future réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron, qui permettrait potentiellement à la Corse d'obtenir de nouvelles compétences. Il est même envisagé de faire de l'île un territoire test. Les deux hommes sortent de la rencontre satisfaits, parlant même d'un "déblocage de la question constitutionnelle, ce qui n'est pas rien".

...et la douche froide signée Emmanuel Macron

7 février 2018, prise de parole officielle du président devant des élus, des associatifs et des représentants de la société civile : Emmanuel Macron douche d'emblée la majeure partie de leurs espoirs :

Je viens ici avec une conviction, celle que la Corse est au cœur de la République"

Il évoque dans son discours les problématiques liées à la santé, à la sécurité ou encore au chômage, avec des investissements à la clé. En revanche, toutes les revendications des autonomistes et indépendantistes sont balayées d'un revers de main. Toutes, sauf une, en fin de discours : il est favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution, "une manière de reconnaître l'identité corse et de l'ancrer dans la République."

Les discussions entre les dirigeants corses et le gouvernement se poursuivent sur le sujet dans les semaines qui suivent. L'exécutif travaille à l'introduction dans la réforme constitutionnelle d'un article dédié à la Corse. Simeoni et Talamoni, confiants, militent pour l'inscription du terme "autonomie". Le 18 mars, ils apprennent que ce ne sera pas le cas en regardant la ministre, Jacqueline Gourault, interviewée dans "Dimanche en politique" sur France 3. Après une réunion au ministère de l'Intérieur le lendemain, le président de l'exécutif corse juge l'ensemble du projet "très en deçà des attentes".

2019, 2020, 2021 : discussions stériles pour les nationalistes et abandons

Les relations sont difficiles, ce qui pousse l'exécutif, malgré un temps dédié à déminer la crise des gilets jaunes, à tenter d'envoyer des signes d'apaisement en direction de la Corse. C'est là-bas qu'Emmanuel Macron boucle son grand débat, en avril 2019, face aux maires corses. Mais le naturel revient au galop et le président s'attire les foudres des nationalistes en incitant "ceux qui veulent aujourd'hui défendre l'identité corse" à faire "un travail mémoriel", et notamment exprimer des "regrets" sur l'assassinat du préfet Érignac.

Quelques mois plus tard, en juillet, Édouard Philippe, en service commandé, tente d'éteindre l'incendie en se rendant sur l'île, pour renouer le dialogue. Mais Matignon, ne souhaite évoquer avec eux que ce qui ne concerne pas directement leurs revendications, donc les "dossiers concrets et travailler sur de grandes politiques publiques qui touchent à la vie quotidienne des habitants”. Ainsi, Édouard Philippe annonce l'autonomie... énergétique de la Corse, à l'horizon 2050.

La co-officialité de la langue corse est un objectif non atteignable suite aux propos d'Emmanuel Macron de février 2018 : "Dans la République française, et d’avant même la République, il y a une langue officielle, et c’est le français”. La question du déplacement des prisonniers corses sur l'île et de l'autonomie ne refont leur apparition qu'à la suite de l'agression d'Yvan Colonna. Quant à la réforme constitutionnelle, la seule concession faite par le gouvernement aux dirigeants corses, elle est enterrée par les crises des gilets jaunes et du Covid.