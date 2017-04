Emmanuel Macron (23,7%) et Marine Le Pen,(21,9%) arrivent en tête du premier tour de l'élection présidentielle, suivis par François Fillon (19,7%) et Jean-Luc Mélenchon (19,2%).

Les estimations sont rendues plus compliquées cette année par la fermeture des bureaux à 19h et 20h © Reuters / Pascal Rossignol

On craignait une participation en très forte baisse en 2017, après une campagne absolument folle qui aura débuté sur des démêles "judiciaires" pour se terminer sur un attentat sur les Champs-Elysées. Pourtant, contrairement aux prévisions pessimistes, les Français se sont rendus aux urnes, certes pas en masse et moins qu'en 2012 (20,52% d'abstention) mais plus qu'en 2002 (28,40 %). L'abstention pourrait atteindre 22,7% au niveau national.

Selon les estimation de notre partenaire Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France Le Monde, LCP/Public Sénat, RFI-France 24 et Le Point, le second tour opposera Emmanuel Macron (23,7%) et Marine Le Pen,(21,9%). François Fillon arrive en troisième position avec 19,7% suivi à quelques points de Jean-Luc Mélenchon 19,2%.

Si le résultats de Les Républicains est très décevant pour un parti sûr et certain que l'alternance le porterait au pouvoir, le résultat de Benoît Hamon est un camouflet pour le Parti Socialiste, largement dépassé par Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon.

LR et PS assument leur défaire et misent maintenant sur les législatives

A 20h44 et avec gravité, François Fillon a reconnu clairement sa défaite : "Cette défaire et la mienne et c’est à moi seul de la porter. Malgré mes efforts ma détermination je n’ai pas réussi à vous convaincre, les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels". Le candidat en profite pour annoncer que la vérité sera révélé dans un 2e moment sur les affaires. François Fillon a clairement appelé "sans gaieté de cœur" a voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen "Ne vous dispersez-pas, restez unis. Le FN crée pa Jean-Marie Le Pen a une histoire et un programme qui mènerait notre pays à la faillite. Je vous l’assure l’extrémisme ne peut qu’apporter malheur à la France."

La déception des ténors de Les Républicains, sur les différents plateaux, était très grande. Selon Laurent Wauquiez on paye cher les affaires", car selon lui, "ce ne sont pas nos idées qui ont été battues". Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a dit que cette élection avait en fait quatre tours et que LR "va se battre pour les législatives". Wauquiez a demande à ceux qui ont voté pour les Républicains"de ne pas voter pour Marine Le Pen" . Une consigne de vote bien plus claire a été donnée parJean-Pierre Raffarin qui a demandé aux Républicains "attachés aux valeurs du pays" de voter Emmanuel Macron, comme Alain Jupppé dans une déclaration depuis Bordeaux ou Xavier Bartrand.

Dans sa déclaration officielle, donnée très vite après 20H, Benoît Hamon a reconnu l'air grave, les très mauvais résultats du Parti Socialiste "J'ai échoué à éviter le désastre, j'en assume la responsabilité, je mesure la sanction historique et légitime". Le candidat PS a appelé "à battre l’extrême droite en votant pour Emmanuel Macron, même si celui-ci n'appartient pas à la gauche".

Le FN lance un appel aux électeurs LR

Depuis Hénin Beaumont, Marine Le Pen s'est adressé aux Français qui ont fait montre, en votant pour elle, d'"un acte de fierté française", qui montre "un peuple qui relève la tête alors qu’on a tenté d’empêcher le grand débat qui devait avoir lieu". Un vote qu'elle qualifie de "résultat historique qui fait reposer' sur elle 'la responsabilité immense de l’indépendance du pays".

Je vous propose la grande alternance, l’alternance fondamentale

Pour Marine Le Pen, qui dit être "la candidate du peuple", "il est temps de libérer le peuple Français des élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite'".

Florian Philippot, vice-président du Front national, a appelé "tous les patriotes","tous les électeurs, y compris ceux de Fillon et qui ont pu avoir le sentiment qu'au premier tour on leur a un peu volé leur élection à voter pour Marine Le Pen au second tour". Il a demandé à Nicolas Dupont Aignan "qui a fait la même campagne que nous au premier tour" de se rallier à Marine Le Pen. Pour Louis Aliot, vice-président du FN, constater la reformation d'un front républicain est la preuve "que c’est le grand bal, droite et gauche, la main dans la main, pour sauver le système". Pourtant Louis Alliot voit très mal "un électeur de Jean-Luc Mélenchon voter pour Emmanuel Macron", une manière d'appeler ces Français à voter pour la candidate FN.

Ceux qu'on attend toujours

"Un seul mot : le rassemblement des progressistes" a dit Benjamin Griveaux, le porte-parole d'Emmanuel Macron dont on attend toujours la déclaration officielle. Raquel Garrido, soutien de Jean-Luc Mélenchon, n'a pas souhaite commenter les résultats, excellents mais également décevants de son candidat dont on attend la prise de parole, car selon elle, ils peuvent encore évoluer. Pas de consigne de votre, de toute façon car "les insoumis doivent être consultés".

Les membres du Gouvernement se prononcent pour Emmanuel Macron

François Hollande avait annoncé qu'il se prononcerait entre les deux tours. En attendant c'est Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron "pour battre le FN et afire échec à son projet funeste". Même appel de la part du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault.