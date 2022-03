L'élection présidentielle est dans un peu plus d'un mois et Emmanuel Macron vient tout juste d'officialiser sa candidature. C'est donc un tournant dans la campagne mais le chef de l'Etat annonce la couleur, elle sera largement perturbée à cause de la guerre en Ukraine. Que va-t-il se passer désormais ? Décryptage.

Le 14 mai 2017, le président français Emmanuel Macron arrive pour déposer une couronne de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu au monument de l'Arc de Triomphe après sa cérémonie d'inauguration officielle à Paris. © AFP / ALAIN JOCARD

C'était attendu, c'est désormais officiel. Emmanuel Macron est bien candidat à sa réélection. Le chef de l'Etat, qui a rapidement eu ses 500 parrainages, ne cachait plus depuis plusieurs semaines sa volonté de se représenter mais ne l'avait pas encore annoncé. Il l'a fait jeudi soir dans une lettre adressée aux Français. "Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de Président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière" écrit ainsi le locataire de l'Élysée.

Dans ce document publié dans la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron insiste "être candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent". "Je suis candidat pour continuer de préparer l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour nous permettre aujourd’hui comme demain de décider pour nous-mêmes".

Une campagne très perturbée par la guerre en Ukraine...

À 37 jours seulement du premier tour, le désormais président-candidat donne ainsi un coup d'accélérateur à une campagne dont les cartes ont été rebattues par la guerre en Ukraine. Il en annonce en même temps la couleur : celle-ci n'aura rien à voir avec celle de 2017. "Bien sûr, je ne pourrai pas mener campagne comme je l’aurais souhaité en raison du contexte. Mais avec clarté et engagement j’expliquerai notre projet, notre volonté de continuer à faire avancer notre pays avec chacun d’entre vous."

Même son de cloche vendredi matin du côté de Stanislas Guerini. Sur France 2, le patron de LREM a confirmé que la campagne d'Emmanuel Macron, même "s'il y aura des moments d'expression", "ne sera pas comme les autres sur la forme" en raison du contexte géopolitique. "On ne peut pas imaginer des moments classiques comme on a dans les campagnes électorales habituellement".

Le délégué général de La République en Marche a également ajouté : "Emmanuel Macron fera campagne parce que ce moment est nécessaire pour le pays, (...) il faudra ce débat démocratique mais il le fera dans un contexte où l'actualité internationale nécessite que le président de la République soit plus que jamais président (...). Le président prendra chaque occasion qui lui sera donnée pour échanger avec nos concitoyens, pour présenter le projet qui est le nôtre pour les 5 ans, pour les 10 ans." Néanmoins, le calendrier est encore assez flou et tout peut-être bousculé.

De fait, Emmanuel Macron est extrêmement mobilisé sur la guerre en Ukraine, enchaînant les entretiens avec ses homologues de l'UE, le président ukrainien Volodymyr Zelensky mais aussi le président russe. Avant même le début de l'attaque, le chef de l'Etat s'était rendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Un rôle diplomatique qui a pris le pas sur celui du candidat.

... mais qui s'organise en coulisses

Néanmoins, en coulisses, le camp présidentiel s'organise depuis des semaines, entre récolte de fonds pour financer la campagne, tracts, porte-à-porte, création de comités de soutiens et tribunes dans la presse d'élus pour un second mandat.

"J'ai besoin de vous !" a même écrit Emmanuel Macron dans un courriel envoyé ce vendredi aux adhérents de La République en Marche. "Nous avons 37 jours. 37 jours pour porter nos propositions. 37 jours pour défendre notre vision de la France et de l’Europe. 37 jours pour convaincre", peut-on lire dans ce message du président, qui se dit également convaincu qu'il peut "être utile dans les cinq ans à venir" et reconnaît une nouvelle fois que "le contexte international, marqué par la guerre en Europe" ne lui "permettra pas de faire campagne comme il l’aurait souhaité".

Je compte sur vous, militants de l’idéal, pour être au rendez-vous de ce moment d’Histoire

Un mail avec également ces mots d'encouragement. "Soyez engagés, fiers de ce que nous sommes, mobilisés pour faire gagner la France, l’Europe et nos valeurs de démocratie, d’indépendance et de progrès." "Je compte sur vous, militants de l’idéal, pour être au rendez-vous de ce moment d’Histoire" conclut-il. Emmanuel Macron, qui publiera aussi une vidéo, au sujet de la campagne, sur les réseaux sociaux ce vendredi.

Un premier meeting avait été prévu à Marseille ce week-end mais il a été annulé. Le Parisien annonce d'ailleurs ce vendredi que ce meeting aura finalement lieu le week-end du 12 mars dans la cité phocéenne et que le premier déplacement est prévu lundi prochain, en banlieue parisienne, sur le thème de l’éducation.

Autour de quel organigramme cette campagne va-t-elle s'articuler ? Selon les informations du service politique de France Inter, trois ministres très politiques sont appelés rejoindre l'équipe de campagne. Tout d'abord Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement serait amené à devenir porte-parole du candidat. Julien Denormandie pourrait lui passer du ministère de l'Agriculture à la direction de la campagne et Sébastien Lecornu, des Outre-mer au poste stratégique de conseiller politique. De toute façon, s'amuse un membre de l'équipe, "à part celle d'Emmanuel Macron, très peu de têtes dépasseront."

Macron candidat, ses adversaires l’appellent à "descendre dans l'arène"

En tout cas, cette campagne sera l'une des plus courtes jamais menées par un président sortant, au grand dam de ses adversaires de droite comme de gauche qui n'aspirent qu'à en découdre avec lui sur un bilan qu'ils dénoncent avec véhémence. L'officialisation de sa candidature a ainsi été très commentée et ces derniers ont encore un peu plus lâché leurs coups.

Vendredi matin sur France Inter, le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, a critiqué une "lettre est assez fade" qui "laisse un sentiment désagréable de profonde continuité." S'agissant d'une lettre, on aurait préféré avoir une lettre d'excuses pour l'état dans lequel il a mis le pays après 5 ans de quinquennat." La candidate socialiste Anne Hidalgo estime dans un communiqué publié sur son site internet que "l’annonce du Président sortant est sans surprise. Cela fait des mois que le président Macron est au service du candidat Macron". "Français, ne vous laissez pas duper par la lettre grandiloquente et creuse d’Emmanuel Macron !", exhorte de son côté Nicolas Dupont-Aignan dans un tweet.

Éric Zemmour a lui aussi pris la plume, pour tenter de voler la vedette au président sortant, en adressant le même jour un long courrier, tiré à 3 millions d'exemplaires et envoyé par la Poste, d'après des informations de BFMTV. Une heure avant la candidature officielle d'Emmanuel Macron, le candidat "Reconquête" a également diffusé une vidéo sous forme de réponse à la lettre d'Emmanuel Macron : "Monsieur le Président de la République, je vous attendais. Vous voilà enfin. La France entière attendait notre face-à-face, il va pouvoir commencer." "La France m'a demandé de vous dire que vous avez échoué".

Je vois des candidats aujourd'hui qui, au fond, ont l'obsession de pouvoir attaquer le bilan d'Emmanuel Macron.

L'officialisation de sa candidature donne également l'occasion une nouvelle fois aux autres candidats d'appeler le président à se mesurer à eux. Valérie Pécresse a déclaré vendredi matin "qu'il ne peut pas aujourd'hui se mettre au-dessus du peuple et ne pas venir dans l'arène pour débattre".

Répliquant aux critiques des oppositions sur une campagne "escamotée", Stanislas Guerini a répondu ce matin sur France 2 : "Je vois des candidats aujourd'hui qui, au fond, ont l'obsession de pouvoir attaquer le bilan d'Emmanuel Macron. C'est un aveu d'impuissance intellectuelle incroyable parce que ce qui devrait compter, c'est de présenter une vision positive pour le pays, en quoi sont-ils empêchés de pouvoir le faire ?". "Tous les moments de débats et de confrontations sont des moments utiles et importants, mais il ne faut pas que ça vire à une foire d'empoigne qui tire cette campagne vers le bas", a-t-il enfin averti au sujet des demandes de débats télévisés avant le premier tour, le 10 avril.

Un président-candidat en tête dans les sondages

La campagne sera certes courte mais depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, jeudi dernier, le président-candidat a gagné plusieurs points dans les intentions de vote. Les sondages le donnent à 27-28%, soit une dizaine de points devant sa rivale d'extrême droite, Marine Le Pen (RN), qui creuse l'écart avec Valérie Pécresse (LR) et Éric Zemmour (Reconquête!). À gauche, seul le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon tire son épingle du jeu en étant crédité d'environ 11% des intentions de vote.

Les sondages récents le donnent aussi gagnant au second tour contre tous ses adversaires, y compris la mieux placée Marine le Pen, même si c'est avec une avance moindre qu'en 2017. "Il faut être très prudent sur l'issue de l'élection. Le second tour peut être plus serré que ce qu'on pense. On n'est pas à l'abri d'une démobilisation des nôtres, qui vont penser que c'est gagné", a souligné à l'AFP une source auprès du parti présidentiel. S'il sort gagnant au soir du second tour, le 24 avril, Emmanuel Macron aura réalisé un pari jamais réalisé dans l'histoire de la Ve République : être réélu au suffrage universel direct sans sortir d'une période de cohabitation, comme l'avaient fait François Mitterrand et Jacques Chirac.