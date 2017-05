Le candidat d'En Marche a recueilli 65,8 % des voix au second tour de la présidentielle contre 34,2% pour Marine Le Pen. L’abstention est estimée à 25,3%

Emmanuel Macron est le nouveau président de la République © AFP / Bertrand Langlois

Une abstention en hausse (25,3%), plus de 8,9% de bulletins blancs et nuls (4,2 millions de Français), mais une victoire nette pour Emmanuel Macron qui recueille, selon les premières estimations, 65,8% des voix. Un résultat plus important que ceux que les spécialistes imaginaient, fruit peut-être du débat de mercredi soir.

Selon les résultats définitifs sur la base de 71% des inscrits, Emmanuel Macron est à 62,87% et Marine Le Pen 37,13%.

► POUR EN SAVOIR PLUS | Présidentielle : un vote contre (le FN) face à un vote contre (le système)

Emmanuel Macron a réussi ce que personne n'imaginait possible : remporter l'élection présidentielle à la tête d'un parti "En Marche" qui n'a que quelques mois de vie. Lui qui n'a jamais été élu, devient, si l'on peut dire, directement président de la République. Emmanuel Macron était encore inconnu du grand public avant sa nomination comme ministre de l'Economie en août 2014 où il est resté moins de deux ans. Avant, il a été secrétaire général adjoint et conseiller économique du président Hollande de 2012 à 2014. Mais la fonction dont on aura le plus parlé est surement celle d'associé-gérant de la Banque Rothschild.

A 39 ans, Emmanuel Macron devient le plus jeune président que la France ait connu.

► POUR EN SAVOIR PLUS | Au second tour, Emmanuel Macron est devenu le chouchou des seniors

"Je me battrai de toutes mes forces contre la division qui nous mine"

Peu après 21h, Emmanuel Macron a pris la parole depuis son QG. "Rien n’était écrit" a rappelé le nouveau président qui s'est adressé, pour l'essentiel, à ceux qui n'ont pas voté pour lui "Je sais la colère, l’anxiété, les doutes, exprimés par une partie d’entre vous". "Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message, j'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai l'Europe, la communauté de destins que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu".

Une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir, je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvés

Emmanuel Macron a décrit ce qui allait être la ligne de conduite de sa présidence : "ma responsabilité sera d’apaiser les peurs, de rassembler les femmes et les hommes prêts à affronter les défis gigantesque qui nous attendent. Je me battrai de toutes mes forces contre la division qui nous mine. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain : la moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, seront dès le premier jour le socle de mon action." Emmanuel Macron a également cité "la lutte contre le terrorisme". "C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs".

"Aimons la France ! Je vais, avec humilité, avec dévouement, avec détermination, la servir en votre nom

Marine Le Pen : "un résultat historique et massif" pour le FN, qui veut devenir "la première forme d'opposition"

Si Marine Le Pen obtient le meilleur score pour son parti, elle n'arrive pas à rassembler sur son nom beaucoup plus d'un tiers des voix. Le "plafond de verre" est donc une réalité pour le FN qui n'a pas profité du renfort apporté par le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan entre les deux tours.

Marine Le Pen qui a rapidement reconnu sa défaite, a surtout annoncé que son parti allait se transformer. "Le FN doit profondément se renouveler pour une nouvelle forme politique que les Français appellent de leurs vœux" a-t-elle annoncé, en appelant à tous "les patriotes".

Il y a des leçons a tirer de ce vote, selon Marion Maréchal Le Pen, "après l'alliance avec Nicolas Dupond-Aignan il faut aller plus loin" et d'abord montrer que le FN est le premier parti d'opposition.

► POUR EN SAVOIR PLUS | Présidentielle : entre boycott et refus d'accréditation, la soirée électorale du FN fait fuir les médias

François Hollande, le seul président qui a choisi de ne pas se représenter, notamment parce que son ex ministre de l'Economie se présentait, a "félicité chaleureusement" Emmanuel Macron pour son élection.

Il a ajouté dans un communiqué "Sa large victoire confirme qu’une très grande majorité de nos concitoyens ont voulu se rassembler autour des valeurs de la République et marquer leur attachement à l’Union européenne comme à l’ouverture de la France dans le monde. Je lui ai exprimé tous mes vœux de réussite pour notre pays car l’enjeu majeur c’est de rassembler et de construire pour poursuivre le chemin de la France vers le progrès et la justice sociale".

Et maintenant ?

La question de la majorité qui sortira des urnes, dans quelques semaines, est évidemment cruciale. "Il y aura une majorité parlementaire" pour "En Marche" selon François Bayrou, qui n'imagine pas que les Français ne veuillent pas donner une majorité au président qu'ils ont choisi. Très logiquement, ni à droite ni à gauche on n'est sur cette ligne et on compte sur les législatives pour faire fonction de 3e tour.

L'ancien Premier ministre Manuel Valls a salué "la belle et large victoire" d'Emmanuel Macron "fruit d'une formidable mobilisation pour la République et contre la haine".

Un message de félicitation qui semble vouloir siffler le début d'une "recomposition" à gauche. Et peut-être à droite vu ce qu'à dit ce dimanche soir Bruno Le Maire :

Et ce troisième tour, commence ce soir pour Jean-Luc Mélenchon. Le chef des "Insoumis" a appelé "les sept millions de personnes qui se sont regroupées autour du programme dont j'ai été le candidat à se mobiliser et à rester unies. Une nouvelle majorité parlementaire est possible autour de nous", a-t-il déclaré "Notre résistance peut gagner la bataille et je vais m'y employer avec vous de toute toute mon énergie".

Au delà des positionnement personnels, Stéphane Le Foll a souhaite dimanche soir que le PS "participe" aux "perspectives ouvertes avec l'élection de Macron"

Discours plus nuancé coté Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Education nationale a estimé que le parti socialiste devait être "à la fois constructif et exigeant" vis-à-vis d'Emmanuel Macron, appelant le PS à faire preuve de pragmatisme après sa victoire à la présidentielle. "Mais ensuite, il faut bien distinguer le deuxième temps qui vient, celui des législatives", a-t-elle poursuivi, jugeant "important de garder son identité politique" et donc voter pour ou contre selonle projet.