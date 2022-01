Comment faut-il vraiment comprendre "les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder", petite phrase prononcée par Emmanuel Macron ? On a demandé leurs analyses à une sociolinguiste, Maria Candea, une docteure en sciences du langage, Sandrine Graf, et à une politologue Virginie Martin.

Emmanuel Macron, lors d'un entretien à France Inter le 5 octobre 2021 © Radio France

C'est un mot qui fait l'effet d'une bombe. Devant les lecteurs du journal "Le Parisien", Emmanuel Macron a dit : "Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien, là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force."

Pour Sandrine Graf, docteure en sciences du langage à la Sorbonne, "emmerder" va devenir un "mot-évènement" comme le "Kärcher" de Nicolas Sarkozy en son temps. Un mot "qu'on ne peut plus utiliser n'importe comment" tant il est devenu connoté politiquement. Comment appréhender ce "mot-évènement" ?

Emmerder, une définition

Au XVe siècle la définition se devinait littéralement, emmerder voulant dire "couvrir de merde, d'excréments". Puis un sens figuré est apparu. Désormais pour l'académie française, ce mot au sens figuré et vulgaire signifie importuner, agacer, contrarier. Le dictionnaire cite comme exemple : "Emmerder le monde, tout le monde. Ce chien nous emmerde, avec ses aboiements."

Emmanuel Macron n'a pas dit s'il voulait emmerder les non vaccinés "jusqu'à la gauche", mais il aurait pu, car pour l'académie "emmerder quelqu’un jusqu’à la gauche", c'est l'importuner le plus possible. "Emmerder quelqu’un à pied, à cheval et en voiture", cela veut dire totalement et définitivement.

Quand on "s'emmerde" quelque part, c'est qu'on s'y ennuie. Et la troisième possibilité pour le sens de ce "emmerder", c'est "mépriser". Mépriser quelqu’un en le défiant ouvertement. "Messieurs, je vous emmerde !", explique l'Académie française.

"Quand on le sort du contexte amical, il y a du mépris"

Faut-il voir du mépris dans la phrase du président de la République ? Pour Sandrine Graf, docteure en sciences du langage à la Sorbonne, "emmerder" est typiquement un mot qu'on utilise dans des contextes familiers, avec des personnes que l'on connait bien, et "dans ces cas-là, ça ne porte pas à conséquence, ça peut même être pris pour une boutade". "Mais quand on sort de ce contexte amical, ou familial, là on passe au stade de l'agressivité et du mépris", explique-t-elle.

Pour la sociolinguiste Maria Candea, "emmerder, c'est vulgaire, et ce serait choquant dans les propos de n'importe quelle personne représentant une institution, comme une directrice d'école par exemple". "Cet usage du registre populaire et vulgaire, Nicolas Sarkozy en avait fait une marque de fabrique, une manière de dire aux gens qu'il parlait comme tout le monde", rappelle-t-elle.

Emmanuel Macron "utilise ce type de langage, ce ton, pour la première fois dans un contexte formel d'une interview destinée à publication. Jusqu'à présent il n'avait pas fait ce choix-là."

Le "J'ai envie de" rajoute une connotation agressive

Pour la politologue Virginie Martin, "il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon de parler. Quand on a vanté l'éthique, la participation des citoyens, on ne parle pas comme ça aux Français." Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron utilise un langage cru, mais c'est la première fois qu'il le fait dans une interview destinée initialement au grand public et donc préparée.

En restant centrée sur le "j'ai envie d'emmerder", Sandrine Graf, estime que le "j'ai envie de" en rajoute sur la connotation agressive. "On ne sait pas finalement si Emmanuel Macron a voulu vraiment être méprisant, ou bien se montrer familier, ou encore n'a pas maitrisé sa sortie. Mais les épisodes précédents portent tout le monde à pencher pour l'aspect méprisant de sa posture."

Ce langage "ce n'est même pas une stratégie en soi, c'est pensé hier ou avant-hier", estime Virginie Martin. Les non-vaccinés, dans cette interview, "il leur propose de limiter leurs activités sociales, alors je pose la question, veut-il en faire des citoyens de seconde zone ? Si on analyse sa phrase et le contexte, on voit qu'il fait de la politique avec des carottes et des bâtons."

"Il est passé en campagne électorale"

"Pour moi il est clairement passé au stade de la campagne électorale", estime Maria Candea, tout comme Yaël Goosz dans son éditorial politique sur France Inter.

Pour Virginie Martin, cette analyse est discutable. "Quelle drôle de manière d'entrer en campagne, en disant emmerder, les gens disent ça y est il se lâche il est en campagne, moi, je ne vois pas le rapport", estime-t-elle. "En disant les non vaccinés j'ai très envie de les emmerder, il signifie aussi une absence d'empathie, vertu qu'il mettait en avant mi décembre sur TF1", poursuit la politologue, qui rapproche les mots d'Emmanuel Macron dans le Parisien avec le doigt d'honneur d'Eric Zemmour.