Si elle n'est pas au second tour, Valérie Pécresse a indiqué sur France Inter qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote mais dira pour qui elle vote. De son côté, Jean-Luc Mélenchon affirme qu'il sera au second tour et estime que de toute façon, "les consignes n'ont plus de sens aujourd'hui".

Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon affirment qu'ils seront au second tour (illustration). © AFP / Thomas COEX / Stéphane DE SAKUTIN

À deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, les candidats sont interrogés sur les consignes de vote qu'ils donneront à leurs électeurs s'ils n'accèdent pas au second tour. Les derniers sondages publiés donnent tous Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour.

Pécresse dira pour qui elle vote mais ne donnera pas de consigne

Sur France Inter, la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, a annoncé qu'elle ne donnerait pas de consigne mais dira, à titre personnel, quel bulletin elle glissera dans l'urne. "Je dirai pour qui je vote, mais pas de consigne", a répondu la candidate à la question d'un auditeur. "Je ne donnerai jamais de consigne aux Français parce que les Français sont libres et c'est eux qui votent", a-t-elle ajouté.

"Je souhaite que les Français me placent au deuxième tour. Qu'ils ne soient dupes d'aucun faussaire de la droite. Si tel n'était pas le cas, comme je l'ai toujours fait, je dirai clairement quel sera mon vote et je dirai le chemin que je pense le bon pour la France", a ensuite tweeté Valérie Pécresse.

Pour Mélenchon "les consignes n'ont plus de sens aujourd'hui"

De son côté, Jean-Luc Mélenchon a rappelé ce vendredi matin sur RMC/BFMTV qu'il a "toujours dit qu'on ne donne pas de voix à l'extrême-droite". Le candidat insoumis estime toutefois que "les consignes n'ont plus de sens aujourd'hui". "Je ne vois pas pourquoi, moi, j'irai fracasser ce que j'ai construit en donnant une consigne qui, de toute façon, ne fera pas l'unanimité", a-t-il expliqué, en insistant : "Ce n'est pas vraiment une bonne idée pour moi d'appeler à voter pour des gens que je combats continuellement."

La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'il adopterait la même stratégie qu'en 2017 : consulter la base militante de La France insoumise avant de donner une consigne de vote. "310.000 personnes parrainent ma candidature. Donc le soir du premier tour, on leur demandera ce que l'on fait pour le deuxième tour ", a-t-il indiqué dans un entretien au Télégramme publié le 30 mars, précisant toutefois que "ça ne servirait strictement à rien" de donner une consigne de vote, "les gens n’en font qu'à leur tête, on le sait tous". Il y a cinq ans, 36,12 % des Insoumis consultés s'étaient prononcés pour un vote blanc ou nul, 34,83 % pour un bulletin Emmanuel Macron et 29,05 % pour s'abstenir.