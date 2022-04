Vers un duel Macron/Le Pen au second tour. D’après les premières estimations, le président sortant arrive en tête du premier tour de l’élection présidentielle, devant la candidate RN. Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position. 26% des électeurs se sont abstenus.

48,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche © AFP / SAMEER AL-DOUMY

Ils sont douze candidats en lice pour devenir le neuvième président ou la première présidente de la Ve République. Près de 49 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales et invités à les départager. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures en France métropolitaine, les derniers ont fermé à 20 heures, dans les grandes villes.

20h00 : Vers un duel Macron/Le Pen

Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour de la présidentielle, avec 28,1% des suffrages. Marine Le Pen se qualifie également pour le second tour avec 23,3% des voix. En troisième position : Jean-Luc Mélenchon (20,1%). Viennent ensuite Éric Zemmour (7,2%), Valérie Pécresse (5%), Yannick Jadot (4,5%), Fabien Roussel (2,7%), Nicolas Dupont-Aignan (2,3%), Anne Hidalgo (2,1%), Nathalie Arthaud (0,8%), Philippe Poutou (0,7%).

19h20 : L'abstention estimée à 26,2%

Selon une dernière estimation livrée à 19h20, 26,2% des électeurs se sont abstenus pour ce premier tour de la présidentielle, selon l'institut Ipsos / Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd’hui en France. Soit 4 points de plus qu'au premier tour de l'élection en 2017 (22,2%), et quasiment six points de plus qu'en 2012 (20,52%). Le record d'abstention à un premier tour de présidentielle date de 2002 avec 28,4%.

17h00 : 65% de participation, toujours en baisse

Les chiffres de la participation à 17 heures atteignent 65%. C'est 4,4 points de moins qu'en 2017 (69,42%) mais 6,5 points de plus qu'en 2002 (58,45%).

12h00 : 25,48% de participation à la mi-journée, en baisse par rapport à 2017

Les premiers chiffres de la participation sont dévoilés par le ministère de l'Intérieur. Le taux de participation s'établit à 25,48% à midi, soit trois points de moins qu'en 2017 (28,54%) et qu'en 2012 (28,3%) mais quatre points de plus qu'en 2002 (21,4%), année record pour l'abstention pour le premier tour d'une élection présidentielle.