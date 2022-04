Le président sortant bénéficie d’une large avance au second tour de la présidentielle, avec 58,2% des voix, selon nos estimations, contre 41,2% pour la candidate RN Marine Le Pen.

Les partisans d'Emmanuel Macron réunis au champ de Mars, à Paris © AFP / Bertrand Guay

Emmanuel Macron est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle, avec 58,2% des voix, selon les estimations dévoilées à 20h, contre 41,8% pour Marine Le Pen. Résultats, réactions, analyse : suivez notre direct de la soirée électorale.

20h52 : Anne Hidalgo appelle à la reconstruction "d'une gauche nouvelle"

Sur Twitter, Anne Hidalgo félicite Emmanuel Macron et remercie les Français d’avoir fait barrage à l’extrême droite et appelle à la reconstruction "d’une gauche nouvelle, pour mener les combats de demain".

20h44 : "Les amoureux de la France ont perdu", lance Éric Zemmour

"Je veux dire ce soir ma déception et ma tristesse", a réagi Éric Zemmour, candidat éliminé au premier tour. "Bien que nous ayons été des millions à vouloir en finir avec Emmanuel Macron, ce soir les amoureux de la France ont perdu. Son duel avec Marine Le Pen était présenté comme une revanche de 2017, mais elle a tourné court. C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat", a déclaré l'ancien polémiste, qui appelle à l'union en vue des législatives des 12 et 19 juin.

"Bâtissons au plus vite la première coalition des droites et des patriotes pour que les élus de Reconquête!, du Rassemblement national, De Debout la France et ceux des Républicains qui ne veulent pas se rallier à Emmanuel Macron, aient une chance de peser, voire de dominer dans la prochaine assemblée.

20h40 : "Le pire est évité, mais le pays est plus divisé que jamais", souligne Yannick Jadot

L'écologiste a remercié "toutes celles et ceux qui ont fait barrage à l’extrême droite. Le pire est évité mais le pays est plus divisé que jamais". "Aux législatives, construisons le meilleur : l’alternative pour le climat, la justice sociale et la démocratie. Tout reste à faire", écrit Yannick Jadot sur Twitter.

20h34 : Emmanuel Macron, "un homme dangereux pour la France", selon Nicolas Dupont-Aignan - Candidat éliminé au premier tour de la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan dénonce "le système oligarchique" qui a "fait réélire un homme dangereux pour la France". Le candidat Debout la France compte sur les élections législatives pour que les "Français, qui ne veulent pas laisser #Macron détruire la France" choisissent "le sursaut".

20h31 : "Ce soir, le pire a été évité pour la France", réagit Fabien Roussel

"Ce soir, le pire a été évité pour la France. Grâce à la mobilisation de millions de nos compatriotes la représentante de l’extrême droite ne pourra pas accéder à l’Élysée et installer un pouvoir autoritaire", écrit le candidat communiste sur Twitter. "Ce résultat n’exprime en rien un soutien à sa politique. Il a refusé de remettre en cause ses choix avec une arrogance que les Français ne supportent plus. Nous devons le battre aux législatives."

20h30 : Charles Michel, président du conseil européen, salue la victoire d'Emmanuel Macron

20h26 : l'extrême droite à un niveau jamais atteint - Pour la première fois, l'extrême droite atteint des sommets au second tour d'une élection présidentielle française. Marine Le Pen a obtenu plus de 40% des suffrages en 2022, alors qu'elle n'avait recueilli que 33,90% cinq ans auparavant et que son père, en 2002, avait plafonné sous les 18%.

20h25 : "C'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple", salue Jean-Luc Mélenchon

“Les urnes ont tranché, madame Le Pen est battue. La France a refusé de lui confier son avenir et c’est une très bonne nouvelle pour l’unité de notre peuple”, a déclaré Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de l'élection. efois, “Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la République, sa monarchie présidentielle survit par défaut”, a indiqué le chef de file de La France insoumise, en soulignant le nombre de bulletins blancs et nuls. Il a appelé à se mobiliser pour “le troisième tour”, à savoir les élections législatives des 12 et 19 juin. "Un autre monde est possible si vous élisez une majorité de députés de la nouvelle union populaire."

20h14 : Ursula von der Leyen adresse ses félicitations à Emmanuel Macron - "Ensemble nous ferons avancer la France et l'Europe", écrit la présidente de la commission européenne.

20h13 : Marine Le Pen voit dans son score "une éclatante victoire"

Marine Le Pen n'a pas attendu pour prendre la parole, depuis le pavillon d'Armenonville, dans le bois de Boulogne. "Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays", a déploré la candidate du Rassemblement national. "En dépit de deux semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour de l'élection présidentielle. Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national", a-t-elle poursuivi, promettant de "poursuivre son engagement".

Marine Le Pen au pavillon d'Armenonville, ce dimanche soir © AFP / Thomas SAMSON

20h05 : "Les Français n'ont pas voulu d'une France qui se rétrécit", déclare Jean-Yves Le Drian

"C'est une grande satisfaction, mais surtout la force de la mobilisation des Français pour le maintien de nos valeurs. Les Français n'ont pas voulu d'une France qui se rétrécit", a déclaré Jean-Yves Le Drian, sur le champ de Mars, à Paris.

20h01 : Cris de joie sur le champ de Mars - Des hourras ont retenti au pied de la Tour Eiffel, à Paris, où sont réunis les partisans d'Emmanuel Macron, au milieu d'une marée de drapeaux tricolores et européens. "Les militants même s’ils chantent, ne sont pas dans un espèce de triomphalisme, il y a du soulagement. On a senti beaucoup de soulagement, car malgré l’écart, il y avait de l’inquiétude, donc on voit qu’il n’y a pas de volonté de faire la fête ce soir", décrit le journaliste de France Inter, Simon Le Baron.

20h00 : Emmanuel Macron largement en tête avec 58,2% des voix

Le président sortant obtient 58,2% des suffrages, contre 41,8% pour la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, selon les estimations de l’institut Ipsos / Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France 24, Public Sénat, LCP, et Le Parisien-Aujourd’hui en France.

En 2017, Emmanuel Macron avait recueilli 66,1% des votes, contre 33,9 pour Marine Le Pen.

19h23 : Le taux d'abstention estimé à 28%

Le taux final d'abstention est estimé à 28,2%, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France 24, Les Chaines Parlementaires et Le Parisien. Si ce chiffre se confirme, il serait en hausse par rapport au premier tour (26,31%) et par rapport à 2017 (25,44%). Le record date de 1969, avec 31,3%.

17h00 : 63,23% de participation, en baisse de deux points par rapport à 2017

La participation à 17 heures s'élève à 63,23%. Un chiffre en baisse de deux points par rapport au premier tour à la même heure (65%), et par rapport à 2017 (65,30%).

12h00 : 26,41% de participation, en baisse par rapport à 2017

Le taux de participation à midi s'élève à 26,41%, soit un point de plus qu'au premier tour (25,48%) à la même heure, a annoncé le ministère de l'Intérieur. La participation est en revanche en baisse par rapport au second tour de la présidentielle de 2017 (28,23%) à l'occasion du même duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce chiffre marque également un recul par rapport au deuxième tour des scrutins de 2012 (30,66%) et 2007 (34,11%), et tutoie celui de 2002 (26,19%), quand Jean-Marie Le Pen (FN) affrontait Jacques Chirac (RPR).