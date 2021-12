Pendant que l'idée fait son chemin en Allemagne, la classe politique française reste divisée sur la question de l'obligation vaccinale. Au sein de la majorité, François Bayrou le demande, mais pour l'heure l'exécutif s'y refuse.

François Bayrou plaide pour l'obligation vaccinale © AFP / Thomas COEX

Face à la cinquième vague, face au variant Omicron, faut-il aller jusqu'à l'obligation vaccinale ? En Allemagne, l'idée fait son chemin, le nouveau chancelier Olaf Scholz s'étant prononcé en faveur de cette obligation. Ce mardi, la présidente de la Commission européenne Ursula Van Der Leyen a elle aussi mis le sujet sur la table : "Cela nécessite une approche commune mais je pense que c'est une discussion qui doit avoir lieu", a-t-elle déclaré, tout en précisant qu'il s'agissait d'une position personnelle, et pas d'une prise de position en tant que présidente de la Commission.

"Bayrou ne dit pas tout haut ce qu'Emmanuel Macron pense tout bas"

En France, le Parti Socialiste réclame cette obligation depuis longtemps, et au sein de la majorité, François Bayrou le souhaite aussi : "J'ai rencontré encore hier des gens qui m'ont dit 'moi, je me vaccinerai le jour où ça sera obligatoire', comme s'ils voulaient attendre que les autorités prennent leurs responsabilités", a déclaré l'ancien ministre, qui a répété qu'il était favorable à la vaccination obligatoire depuis le mois de janvier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ce débat n'a pas lieu d'être" assure une ministre. "François Bayrou ne dit pas tout haut ce qu'Emmanuel Macron pense tout bas" ajoute un conseiller de l'exécutif. "C'est une initiative très personnelle" vite expédiée par le porte-parole du gouvernement, mercredi à la sortie du Conseil des ministres. Gabriel Attal rappelle que l'Allemagne ou l'Autriche n'ont pas de pass sanitaire : "Ce sont des pays qui bien souvent n'ont pas mis en place des mesures que nous avons prises très tôt pour avoir une incitation maximale à la vaccination. Nous restons fidèles à cette stratégie qui a porté ses fruits."

L'efficacité de l'obligation en question

En France, 52 millions de premières doses ont été injectées. "La valeur ajouté de la vaccination obligatoire me paraît pas formidable" complète un ministre. "Aller chercher les derniers lurons irrationnels poserait des problèmes d’ordre public, des polémiques", ajoute-t-il. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy en a ajouté une couche, ce mercredi matin, en commission des lois à l’Assemblée nationale :

Si on passait une obligation vaccinale, vous croyez qu'on va leur envoyer les gendarmes ? Comment contrôler ? Est-ce qu'on doit nous priver d'une certaine forme de liberté ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le gouvernement estime que la fin de la gratuité des tests depuis la mi-octobre est bien plus efficace et beaucoup moins sensible.