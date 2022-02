"Je suis déterminé et lucide" mais "je ne crois pas qu’il y ait de victoires de court terme" a dit Emmanuel Macron à des journalistes dans l'avion qui l'amenait à Moscou.

Un cortège de voitures officielles stationnées devant l'ambassade française à Moscou, où Emmanuel macron est arrivé à la mi-journée © AFP / Natalia KOLESNIKOVA

Emmanuel Macron, qui est arrivé lundi à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine dans l'espoir de faire baisser la tension au sujet de la crise en Ukraine, est "déterminé et lucide" et n'attend pas de solution "à court terme" sur le sujet, comme il l'a confié à une poignée de journalistes dans l'avion.

"Dans ces moment là, la moindre erreur peut partir très loin"

"Je suis déterminé et lucide. Je ne crois pas qu’il y ait de victoires de court terme" mais "on peut empêcher des choses à court terme", a-t-il dit entre Paris et Moscou. "Je ne crois pas aux miracles spontanés. Il y a beaucoup de tensions, de nervosité, c’est aussi pour ça que j’ai décidé d’engager la discussion il y a quelques semaines. L'histoire nous a enseigné que dans dans ces moments-là, à ce niveau de tensions, la moindre erreur, la moindre chose non maîtrisée, peut partir ensuite très loin."

"Il faut essayer de lever toutes les incertitudes de part et d'autre et de réduire le champ des ambiguïtés pour voir où sont les points de désaccord et les points de convergence possibles", selon lui. Dans l'immédiat, "nous avons à construire les termes d'une équation qui rend possible la désescalade sur le plan militaire", 125.000 soldats étant, selon lui, déployés aux frontières de la Russie et du Bélarus avec l'Ukraine.

Le président français s'est rendu lundi à Moscou pour un entretien avec son homologue russe au Kremlin, avant de faire étape à Kiev mardi pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Je ne sais pas si Vladimir Poutine le sait lui-même"

Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu dimanche sur le sujet avec le président américain Joe Biden. Il passé en revue "avec lui les options tactiques et stratégiques qu’on pouvait aborder", a-t-il révélé lundi. À la question de savoir si le pic de la crise pourrait être "aujourd'hui", le président français répond: "Je ne sais pas et je ne sais pas si Vladimir Poutine le sait lui même". "Je n'ai aucune prétention", affirme-t-il quand on lui demande s'il connaît la "psychologie" du président russe.

Interrogé sur le schéma d'une "finlandisation" de l'Ukraine, c'est-à-dire une sorte de neutralité, Emmanuel Macron reconnait que celui-ci "fait partie des modèles sur la table" mais que la crise "ne peut pas se régler en disant qu'il resterait dans un no man's land, sans possibilité de souveraineté, de sécurité".

"Il ne faut jamais faire de compromis sur la question ukrainienne sans les Ukrainiens", a-t-il précisé, tout en se disant "frappé du sang froid qu'a eu le président Zelensky ces dernières semaines".