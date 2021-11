Pas encore candidat, Éric Zemmour suscite l'enthousiasme d'une grande partie de l'ultra-droite. Soutenu par certaines de ses figures, de l'écrivain antisémite Hervé Ryssen, au suprémaciste Daniel Conversano, qui espèrent que cette candidature fasse revenir leurs idées dans le champ du dicible.

Dans la nébuleuse de l'ultra-droite ou droite extrême et ses innombrables chapelles, il y a désormais un point commun : l'adhésion à Éric Zemmour. C'est le cas notamment parmi les figures les plus populaires de la mouvance sur les réseaux sociaux.

Éric Zemmour séduit les stars de l'ultra-droite sur les réseaux sociaux

Ex porte-parole de Génération Identitaire (association dissoute en mars dernier pour incitation à la haine), Thaïs d'Escufon n'affiche pas encore publiquement son soutien mais le fera certainement bientôt. "Je suis pragmatique, Éric Zemmour a une chance de gagner, Marine Le Pen non. Elle a adouci son discours mais cette stratégie ne marche pas, ça provoque même l'effet inverse", explique-t-elle.

"Ce mec là, c'est une bouffée d'oxygène énorme"

Youtubeur, connu du grand public pour sa vidéo où il mimait l'assassinat d'un électeur Insoumis, Papacito est lui aussi conquis par Éric Zemmour, comme il l'explique dans un entretien accordé au très zemmouriste média "Livre noir". "Je vais parler un peu trivialement mais tu vois c'est un politicien qui a des burnes. Et ça fait un bien monstrueux. Et quand tu es attaché à la France, et quand tu es pénétré de part en part par le délitement de ce pays, que ça te tue tous les matins, ce mec là, c'est une bouffée d'oxygène énorme."

D'autres figures de la "dissidence", comme ils se surnomment eux-mêmes, sont séduites par Éric Zemmour : Julien Rochedy, ancien directeur du Front national de la jeunesse, Thomas Joly, président du Parti de la France (nationaliste), Thomas Ferrier du Parti des Européens, Jean-Yves Le Gallou, ancien lieutenant de Brunot Mégret, ou encore Renaud Camus, théoricien du grand remplacement.

Un "mâle dominant" qui assume la "transgression"

Cette mouvance est séduite par ce qu'incarne Éric Zemmour, "le mâle dominant", analyse le politologue Jean-Yves Camus. "Ce qui leur plaît aussi c'est la transgression", poursuit Camus, auteur d'une note sur le sujet pour la fondation Jean-Jaurès. Éric Zemmour dit "se foutre de la diabolisation", là où Marine Le Pen tente justement depuis 10 ans de se dédiaboliser et a écarté ces groupuscules.

"Éric Zemmour va laisser après la campagne présidentielle un paysage politique où des choses taboues seront désormais dicibles."

Éric Zemmour, pour l'ultra-droite, prépare surtout le terrain pour l'avenir. "En parlant de remigration, en rouvrant la page de l'affaire Dreyfus, Éric Zemmour va laisser après la campagne présidentielle un paysage politique où des choses taboues seront désormais dicibles", explique Jean-Yves Camus.

Une fin qui mérite bien quelques sacrifices. Hormis Alain Soral, Henry de Lesquen ou le pétainiste Yvan Benedetti, la plupart des figures de cette mouvance sont prêts à laisser leur antisémitisme ou racisme de côté. Comme l'activiste identitaire Daniel Conversano (fondateur du réseau les Braves, qui promeut la fondation de foyers blancs en Europe de l'est pour régénérer la race) qui lors d'un live sur Youtube admet : "Je préfèrerais que Marine Le Pen ait le talent d'Éric Zemmour, parce que Marine Le Pen, elle est vraiment française !"

Même chose pour l'écrivain antisémite multi condamné Hervé Ryssen, aujourd'hui soutien de Zemmour et qui se justifie sur sa boucle Telegram : "Le maréchal Pétain faisait confiance a un ex juif pour lui écrire ses discours. nous n'avons plus de temps à perdre. Il nous faut mettre un coup d'arrêt à la déferlante du gauchisme culturel et à l'invasion migratoire, c'est le premier point. À partir de là, tout pourra se jouer."

"On ne peut empêcher personne de nous soutenir"

Si l'on retrouve des membres de l'Action française, de Génération Identitaire ou du Parti de la France dans les comités locaux ou dans les rangs de Génération Z, ces figures de l'ultra-droite ne sont pas impliquées aujourd'hui directement dans la campagne d'Éric Zemmour, "Son entourage, Sarah knafo en particulier, fait barrage", confie l'une d'elles. "Beaucoup d'entre eux, je ne les connais pas", souligne effectivement un proche du polémiste, précisant "on ne peut empêcher personne de nous soutenir, et à moins qu'elles ne prônent des choses indéfendables, nous sommes prêts à travailler avec toutes les personnes de bonne volonté".