Invitée de la matinale spéciale présidentielle de France Inter, Marine Le Pen affirme que si elle est élue, Éric Zemmour n'intègrera pas son équipe gouvernementale. "Il n'en a pas le souhait, je n'en ai pas le souhait non plus", explique la candidate du Rassemblement national.

Éric Zemmour sera-t-il nommé ministre ou Premier ministre si Marine Le Pen est élue présidente dimanche 24 avril ? Interrogée à ce sujet dans l'émission "Un candidat face au 7/9" mardi sur France Inter, Marine Le Pen répond "non, ce n'est pas une possibilité". "Il n'en a pas le souhait, je n'en ai pas le souhait non plus, j'ai exprimé tout au long de la campagne du premier tour les divergences que je pouvais avoir avec Éric Zemmour", explique la candidate, en précisant qu'elle a toutefois "toujours concédé qu'il fait partie du camp de ceux qui croient en la France, qu'il faut que la France redevienne un pays souverain".

Arrivé en quatrième position du premier tour avec 7% des voix, Éric Zemmour a appelé ses électeurs à voter pour Marine Le Pen au second tour. "J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait rentrer 2 millions d’immigrés, un homme qui n’a pas dit un mot d’immigration et de sécurité pendant sa campagne et qui fera pire s’il est réélu", a-t-il justifié.

Quel Premier ministre ?

Marine Le Pen indique par ailleurs qu'elle sait qui sera son Premier ministre si elle est élue, "mais je ne vous le dirai pas, parce que nous ne sommes pas aux États-Unis, on n'élit pas un ticket avec un président et un Premier ministre, on élit un président de la République", explique-t-elle, en affirmant qu'il y a autour d'elle "des gens de très grande qualité, des maires, des conseillers régionaux".