Dans une vidéo Youtube de dix minutes, Éric Zemmour a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 ce mardi. Le polémiste menait depuis la rentrée une campagne qui ne disait pas son nom. Il entend "sauver la France" et faire en sorte que "les Français se sentent de nouveau chez eux".

Éric Zemmour a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle sur Youtube. © Capture d'écran

Éric Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 ce mardi. Dans une vidéo de dix minutes, postée sur sa chaîne Youtube, le polémiste a égrainé les problèmes qu'il estime voir en France. "Vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez", a-t-il regretté, dans une mise en scène directement inspirée de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. "Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV. Le pays de Bonaparte et du général de Gaulle. Le pays des chevaliers et des gentes dames. [...] Le pays de Notre Dame de Paris et des clochers dans les villages", cite-t-il tour à tour, avec en fond le 2e mouvement de la 7e symphonie de Beethoven.

"Il n'est plus temps de réformer la France mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle."

D'après le polémiste, ce pays "est en train de disparaître". Regrettant qu'aucun homme politique n'ait suivi ses thèses répétées depuis vingt ans sur les plateaux télé, il s'estime contraint de se présenter à l'élection : "Il n'est plus temps de réformer la France mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle", a déclaré le polémiste de 63 ans.

Cette candidature doit permettre que "nos enfants et nos petits enfants ne connaissent pas la barbarie", que "nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis", que "nous puissions encore préserver nos modes de vie, nos traditions, notre langue", que "les Français se sentent de nouveau chez eux et pour que les derniers arrivés s'assimilent à leur culture", a énuméré le désormais candidat. En arrière plan, des images d'émeutes, de prières de rue, de meetings ou encore d'interview.

"Nous ne nous laisserons pas remplacer."

"Nous ne nous laisserons pas remplacer", a-t-il conclut. "Face à nous se dressera un monstre froid et déterminé qui cherchera à nous salir. Ils vous diront que vous êtes racistes. Ils vous diront que vous êtes animés par des passions tristes alors que c'est la plus belle des passions qui vous anime. La passion de la France." Éric Zemmour dévoilera son programme dans le 20H de TF1 ce mardi soir. Il tiendra son premier meeting de campagne dimanche après-midi au Zénith de Paris. La CGT, Solidaires et des militants antifascistes ont déjà promis une manifestation pour faire "taire Zemmour", à 13h dans la capitale.

Le candidat est en effet controversé pour ses propos sur l'action de Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale, sa vision des femmes ou encore des minorités. Il a été condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale.

Éric Zemmour se déclare après un déplacement chahuté à Marseille samedi, qui s'est terminé par un échange de doigts d'honneur avec une passante, et au moment où les sondages se tassent autour de 14 à 15% d'intentions de vote au premier tour, derrière le président sortant Emmanuel Macron (25%) et la candidate du RN Marine Le Pen (entre 19 et 20%).