Depuis l'Elysée, Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse afin notamment de présenter ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui va débuter le 1er janvier. Mais il a évidemment été question du Covid et de la présidentielle. Voici ce qu'il faut retenir.

Emmanuel Macron jeudi à l'Elysée lors d'une conférence de presse sur la présidence française de l'UE au premier semestre 2022 © Maxppp / LUDOVIC MARIN

Dans moins d'un mois, le 1er janvier, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. Durant deux heures et devant une centaine de journalistes français et étrangers, Emmanuel Macron s'est exprimé jeudi depuis l'Élysée pour évoquer les priorités de la présidence française. Il a ensuite répondu, plus ou moins précisément, à leurs questions sur le Covid et la présidentielle de 2022.

A cette occasion, le logo de cette présidence française a d'ailleurs été présenté, tout comme la devise : "Relance, Puissance, Appartenance", et la nouvelle pièce de 2 euros.

Passer à une "Europe puissante, souveraine, libre de ses choix"

Emmanuel Macron a tout d'abord évoqué "un moment historique car il est rare". "Un rôle qui consiste à pousser nos priorités et à être les dépositaires d'une forme d'harmonie" dont doit "émerger des accords européens". L'objectif avancé par le chef de l'Etat durant cette présidence est de passer à une Europe "puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin."

Le président a ensuite présenté les grandes priorités de ces six prochains mois à la tête du Conseil de l'Union Européenne :

Sur l'immigration : Emmanuel Macron veut "une Europe capable de maitriser ses frontières" et annonce un pilotage politique de l'espace Schengen basé sur des réunions régulières avec les ministres en charge de ces questions, ainsi que la création d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières pour pouvoir renforcer les contrôles en cas de crise. Le président souhaite également travailler notamment avec les "pays transit pour maitriser les flux et harmoniser les règles en matières d'asile".

Sur la sécurité : il faut réorganiser "la politique de défense, définir une stratégie commune". "Ce concept qui paraissait impensable il y a quatre ans permet d'ancrer que nous Européens, que nous soyons membres de l'Otan ou pas (...), avons des menaces communes et des objectifs communs."

Sur la relation avec l'Afrique : afin de "refonder en profondeur la relation" et "lutter contre les inégalités et les passeurs" un sommet entre l'Union Européenne et l'Union Africaine aura lieu en février à Bruxelles. Une conférence avec les "Balkans occidentaux" se tiendra également.

Sur la croissance : Emmanuel Macron souhaite durant cette présidence française "définir ce que sera l'Europe de 2030, imaginer un nouveau modèle européen. Une Europe où l'on puisse produire et qui défend son modèle sociale". Un sommet sera organisé en France sur la croissance européenne les 10 et 11 mars. L'objectif est de "réadapter les règles financières et budgétaires". Concernant la question des salaires, la "directive sur les salaires minimum dans l'Union européenne (...) qui tire tous les bas salaires vers le haut grâce à un salaire minimum décent sera au coeur de notre présidence".

Sur l'environnement : le chef de l'Etat veut "développer l'ambition économique et développement climatique" avec une "exigence environnementales dans nos accords commerciaux". Le président a notamment annoncé la mise en place d'un instrument européen de lutte contre la déforestation importée. Il "visera à interdire l'importation dans l'Union européenne de soja, boeuf, huile de palme, bois, cacao, café, quand ils contribuent à la déforestation" dans leurs pays de production.

Enfin, Emmanuel Macron a également affirmé vouloir "faire de l'Europe une puissance du numérique", lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes avec une directive sur la transparence salariale afin de "mettre fin aux écarts de salaire", et s'est dit en faveur d'un "service civique européen" de six mois pour les moins de 25 ans, "pour un échange universitaire ou d'apprentissage, un stage ou une action associative."

Le gouvernement britannique "ne fait pas ce qu'il dit"

Durant cette conférence de presse, il a évidemment été question des relations avec la Grande-Bretagne, actuellement compliquées à cause de deux dossiers brûlants, la pêche et l'immigration. "La Grande-Bretagne est une grande nation voisine et amie" a déclaré le président avant de reconnaître des "désaccords avec le gouvernement actuel. Il ne fait pas ce qu'il dit. On a besoin de travailler ensemble sur les questions migratoires. Nous avons besoin d'avoir un réengagement britannique."

En terminant sa réponse sur ce sujet, Emmanuel Macron a ajouté "j'aime la Grande-Bretagne, j'ai terriblement envie d'un gouvernement qui puisse travailler de bonne foi avec nous."

Le boycott des JO de Pékin : "il ne faut pas politiser ce sujet"

Alors que les Etats-Unis, l'Australie, le Canada ou encore la Grande-Bretagne ont annoncé qu'ils allaient boycotté diplomatiquement les JO d'hiver à Pékin, Emmanuel Macron, lui, ne donne pas de réponse pour le moment:

"Je suis pour faire des choses qui sont utiles. On va travailler avec les partenaires européens et on verra le choix qu'il conviendra de faire (...) mais il ne faut pas politiser ce sujet, surtout pour prendre des petites mesures et symboliques."

Le chef de l'Etat souhaite "travailler avec le CIO pour que les chartes de protection des athlètes soient maintenus"

Référendum en Nouvelle-Calédonie : "quel que soit le choix, il y aura une vie ensemble"

Dimanche, les Néo-Calédoniens, sont appelés à se prononcer pour la troisième et dernière fois sur leur maintien dans le giron de la France. Emmanuel Macron a déclaré "qu'il y aura une vie ensemble", quel que soit le choix de la population et précisé que le rôle du gouvernement est que cette dernière étape "se tienne en bon ordre et dans de bonnes conditions."

"Le rôle du président de la République n'est pas d'être dans un camp", a-t-il affirmé, rappelant toutefois avoir dit lors d'une visite sur l'île, en 2018, que "la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie". "Et ça ne sonne pas l'abandon", a ajouté le chef de l'Etat en soulignant les efforts d'un gouvernement au rôle "inédit quant à la Nouvelle-Calédonie : c'est la seule mandature qui aura eu à organiser les 3 référendums décidés" par les accords de Matignon en 1988 et Nouméa en 1998. Deux référendums sur l'indépendance ont déjà eu lieu en Nouvelle-Calédonie en 2018 et 2020, et ont été remportés par les pro-France.

Contre le covid, "il faut que nos compatriotes continuent de se faire vacciner"

En toute fin de conférence de presse, Emmanuel Macron a dû revenir sur les récentes annonces du gouvernement pour freiner la reprise épidémique du coronavirus, marquées notamment par la fermeture des discothèques. Le contexte sanitaire est "sensible" a-t-il reconnu. "Je remercie les professionnels et compatriotes, à qui on demande un effort. Je sais que certains se sentent stigmatisés mais les responsables de discothèques ont parfaitement respecté les règles du jeu".

Le président demande un "nouvel effort" et refait passer un message. "La stratégie repose sur la vaccination. Nous sommes à entre 600 000 et 700 000 vaccinations par jour et c'est une très bonne chose. Il faut que nos compatriotes continuent se faire vacciner. C'est la meilleure protection." Un nouveau bilan de la situation sanitaire sera fait la semaine prochaine. "Je ne sais pas vous dire si c'est suffisant mais c'est ce qu'il fallait faire."

Sur sa candidature : c'est une question "obsessionnelle"

Emmanuel Macron s'attendait a être questionné sur sa candidature ou non à la prochaine présidentielle. Il n'a évidemment pas répondu et s'en ait même amusé. "J'ai compris ces derniers jours que cette question était obsessionnelle. Je le prends comme un signe d'affection".

Mais il a néanmoins fait passer un message. "J'exercerai mon mandat jusqu'au dernier quart d'heure. Dans le temps qui est le nôtre, il est important que les institutions continuent à fonctionner de la manière la plus stable possible quand les vents mauvais reviennent. La haine, c'est la haine de la France. Mon rôle c'est d'éviter cela. (...) Mon rôle est de continuer à agir au service de notre pays pour continuer de préserver notre unité."

Interrogé sur Eric Zemmour, il ne s'est pas non plus étendu sur le sujet. "Il ne m'appartient pas de qualifier ou disqualifier un candidat sur les élections à venir. C'est aux français. C'est au peuple souverain de choisir".