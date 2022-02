Pour ses vœux, en cette année d'élection présidentielle, Olivier Faure a envoyé une "facture du quinquennat Macron" sous forme de ticket de caisse glissé dans une carte cadeau. Le premier secrétaire du PS y détaille la hausse des prix mais aussi les "réductions spéciales pour la France d'en haut".

La carte de vœux a été envoyée à quelques milliers de parlementaires et collaborateurs. © Radio France / Victor Vasseur

Une carte cadeau, un ticket de caisse et une facture salée. À quatre mois de la présidentielle, le premier secrétaire du Parti socialiste a choisi l'originalité pour sa carte de vœux intitulée "Bonne année 2022 ? De la part de Manu". S'il souhaite aux destinataires de son message "une année de justice sociale et écologique", c'est surtout le ticket glissé dans la carte qui attire l'œil. Une facture fictive du quinquennat Macron, comme cela est précisé en en-tête.

La facture du quinquennat Macron détaillée sur 22 lignes

Sur le ticket tout y est, de l'adresse de l'Élysée à la caisse "Emmanuel". Sur 22 lignes, Olivier Faure fait les comptes des cinq années du président de la République. Ça commence par le "porte-monnaie des Français", et la hausse du carburant de 19.83%. Point par point, le premier secrétaire du PS parle aussi de la hausse des prix du logement, de la baisse des indemnités chômage ou encore de l'"abandon système/report" de la réforme des retraites. À la fin du ticket de caisse, deux lignes précisent également :"politique échangeable dans 4 mois contre bulletin de vote".

"Nous cherchons chaque année une idée originale et interactive pour notre carte de vœux", précise Soraya Allam-Hernandez. Conseillère en communication d'Olivier Faure, elle a réalisé la carte avec son équipe. "Nous sentions que ça allait être la thématique de ce mois de janvier, et Anne Hidalgo est la candidature du pouvoir d'achat". D'ailleurs la date notée sur le ticket,"10/24-04-2022", fait référence aux dates du premier et second tour de l'élection présidentielle.

Un QR code renvoie vers des vœux plus traditionnels

La carte, envoyée à plusieurs milliers de collaborateurs et parlementaires a eu "beaucoup de succès". En conclusion de ce long ticket, un QR code renvoie vers les vœux du premier secrétaire du Parti socialiste, plus traditionnels cette fois, et mettant en avant Anne Hidalgo, candidate du PS pour cette élection présidentielle.

S'il a opté pour l'humour, Olivier Faure n'oublie pas sur une partie de la carte de préciser ses souhaits pour cette année. Plusieurs mesures défendues par le Parti socialiste sont évoquées, comme l'augmentation du Smic, l'encadrement des loyers ou encore la création d'un minimum jeunesse.