Elle restera très certainement comme l’image marquante de la pré-campagne d’Éric Zemmour à Marseille. Le polémiste a adressé un doigt d’honneur à une passante. Voici les coulisses de ce fait de campagne.

Eric Zemmour adresse un doigt d'honneur à une passante à Marseille le 27 novembre 2021. © AFP / Nicolas Tucat

Du début à la fin, la visite d'Eric Zemmour à Marseille aura été compliquée. Suivi par des manifestants antifascistes depuis son arrivée vendredi après-midi, le polémiste aura conclu son déplacement de la plus mauvaise des manières. Ce samedi midi, vers 12h30, après un déjeuner privé près de l’hôtel Intercontinental, dans la rue Méry, Éric Zemmour s’installe dans sa voiture et s’apprête à partir. Une femme s’approche et l’interpelle, la sécurité intervient, mais il accepte de baisser la vitre. La passante lui adresse alors un doigt d’honneur. Agacé, Éric Zemmour réplique au quart de tour, par le même geste. "Et bien profond" aurait-il alors lancé à la dame, selon le témoignage du photographe de l’Agence France Presse qui a capturé l’image. Un geste qui a fait rire aux éclats Sarah Knafo, la directrice de campagne du probable candidat à la présidentielle, installé à coté de lui.

Un point presse en wagon-bar

La photo commence à circuler, et dans le train de retour vers Paris, une cellule de crise se monte autour d’Eric Zemmour. Les journalistes sont conviées au wagon-bar. L’un des proches du candidat putatif vient expliquer la scène aux journalistes et parle d’une réaction instinctive. "Pour lui, ce n’est pas une erreur", nous dit-on. Un autre membre de l’équipe l’admet, "symboliquement, c’est la fin d’un week-end vraiment pas évident". Il prend la défense d’Éric Zemmour : "Comment ne pas péter un câble quand vous êtes insultés pendant deux jours par des antifas ?"

Une visite chahutée

Celui qui doit annoncer sa candidature à la présidentielle dans les prochains jours a vécu un déplacement mouvementé à Marseille, une ville qu’il présente comme "l’anti-exemple" et "désintégrée par l’immigration". Des dizaines de manifestants antifascites ont suivi les visites du polémiste à travers la ville. Son passage prévu au marché aux poissons sur le Vieux Port a été annulé, en raison de la pluie et de la présence de manifestants, affirme son entourage. Vendredi, Eric Zemmour a déambulé dans le quartier du Panier, pendant une quinzaine de minutes, encore une fois sous les sifflets.

Eric Zemmour est resté moins de 24 heures à Marseille, et il n’aura adressé la parole à aucun habitant. Ce geste restera comme sa seule interaction avec un marseillais.