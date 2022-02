Mardi 22 février à 9h30 au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique

« Des candidats & des jeunes », un face à face inédit entre 100 jeunes et les principaux candidats à l’élection présidentielle 2022 animé par Carine Bécard et Thomas Snégaroff.

Une journée à suivre en direct sur franceinter.fr et cheminsdavenirs.fr ainsi que sur la chaîne Youtube de France Inter.

En France, ils sont 8 millions de jeunes âgés de 15 à 25 ans.

8 millions de citoyens, directement concernés par les questions environnementales, le pouvoir d’achat, les inégalités sociales et territoriales.

8 millions de jeunes citoyens dont les voix doivent être entendues dans le débat public, à l’heure de l’élection présidentielle.

►►► Chemins d’avenirs et France Inter ont souhaité donner la parole à la jeunesse française au cours d’une journée exceptionnelle durant laquelle les principaux candidats à l’élection se prêteront au jeu d’un dialogue sans filtre avec 100 jeunes âgés de 15 à 25 ans, issus de toute la France.

►►► Les candidats se succèderont sur la scène du studio 104 de Radio France et seront interrogés sur leur programme à l’égard des jeunes et sur les thèmes que ces derniers souhaitent aborder. Sur un format rythmé, chaque candidat aura 45 minutes pour répondre aux questions.

Les principaux candidats seront présents sur la scène du 104 de Radio France pour échanger !

Cette idée est née lors d’une rencontre entre la directrice de l’Information de France Inter, Catherine Nayl et la fondatrice de Chemins d’avenirs, Salomé Berlioux, et d’une conviction commune : la nécessité d’inclure les jeunes dans le débat démocratique, de mettre en lumière leurs enjeux et leurs attentes et de leur donner l’envie de voter.

Chemins d’avenirs est une association qui agit en faveur de l’égalité des chances pour les jeunes des zones rurales et des petites villes.

►►► Avec la participation des associations :

Activ’Action, Afev, Apprentis Volontaires, Article 1, Guy Renard, Bibliothèques sans Frontières, Camplus, Capital Filles, Citizen corps, Coexister, Collectif Mentorat, Coopératives Jeunes Majeurs, Conseil national consultatif des personnes handicapées, Ipso Santé, Job IRL, Kolocations à projets solidaires, L’Académie pour la participation des personnes réfugiées,L’Institut de l’Engagement, La Cloche, Label Vie, Môm’artre, Moovjee, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, On est prêt, Parrains par Mille, Réseau Aloïs, Rêv’elles, Socrate, Sport dans la ville, Télémaque, Ticket for Change et Unis-Cité.

►►► Les temps forts de cette journée seront diffusés sur France Inter dimanche 27 février 2022 de 12h à 14h dans le cadre d’un spécial Questions politiques présenté par Carine Bécard et Thomas Snégaroff et également sur les réseaux sociaux de France Inter et Chemins d’avenirs.