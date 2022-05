Cette ancienne magistrate, haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice depuis 2018, a été chargée de mettre en œuvre les mesures du Grenelle contre les violences conjugales. Portrait.

Isabelle Rome, nouvelle ministre en charge de l'Égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. © Maxppp / Julien CONSTANT/ Le Parisien

C'est un nom peu connu du grand public, mais la nomination est lourde de sens. Isabelle Rome, magistrate engagée pour les droits des femmes, a été nommée ce vendredi ministre déléguée en charge de l'Égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, prenant la suite d'Elisabeth Moreno. Haute-fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice depuis 2018, elle sillonnait dernièrement la France pour mettre en œuvre les mesures issues du Grenelle contre les violences conjugales, qu'elle a été chargée de coordonner.

Plus jeune juge de France

Avant cela, Isabelle Rome, âgée de 59 ans, a été magistrate, occupant de nombreux postes liés à cette fonction. En 1987, elle est devenue la plus jeune juge de France, nommée à seulement 23 ans juge de l'application des peines à Lyon. Elle a ensuite exercé divers postes : juge d'instruction, secrétaire générale de la présidence, puis juge des libertés et de la détention. Elle a présidé plusieurs fois des cours d'assises.

Engagée pour les droits des femmes et des détenues

Durant sa carrière, Isabelle Rome s'engage dans plusieurs associations de défense des droits des femmes, mais aussi des détenues, des toxicomanes et des réfugiées. Elle est notamment la fondatrice et la présidente, durant 12 ans, de l'association "Femmes de Liberté", qui donne la parole aux femmes de tous horizons et de tous milieux, en Picardie, à travers des conférences-débats et des ateliers d'écriture.

Elle a publié plusieurs livres à leurs sujets, dont "Dans une prison de femmes, une juge en immersion" (2018), préfacé par Robert Badinter et "Liberté égalité, survie" (2020) sur les violences conjugales et la place de ce fléau dans notre société.

Habituée des ministères

Ses engagements, notamment auprès des prisonniers et des jeunes, lui ont valu une première nomination en ministère à la fin des années 1990, où elle devient cheffe du bureau de la prévention de la délinquance, à la délégation interministérielle à la Ville. Elle est ensuite conseillère technique de la garde des Sceaux socialiste Marilyse Lebranchu en 2001, en charge de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'accès au droit.

En 2018, Nicole Belloubet, la nomme haute-fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice. Elle est alors chargée d'améliorer l'accès des femmes à des hauts postes hiérarchiques dans ce secteur, et de lutter contre les stéréotypes. À l'issue du Grenelle contre les violences conjugales, elle parcourt la France pour vérifier la mise en place des mesures adoptées.

Dernièrement, elle a co-dirigé avec Éric Martinent, docteur en droit, l'ouvrage Dalloz "L'emprise et les violences au sein du couple" (2021), préfacé par l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, reconduit à ses fonctions.