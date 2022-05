Un ministère de la transition écologique, un autre de l'énergie, séparé, et un secrétariat général à la Planification écologique, pour coordonner le tout. C'est une organisation inédite pour la gestion de la question écologique que propose le gouvernement Borne. Les ONG attendent de voir.

Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher sont nommées à la tête des deux ministères clés dans la lutte contre le changement climatique. © AFP / EMMANUEL DUNAND

Quelques heures après la nomination de son gouvernement, la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce vendredi soir la création d'un "Secrétariat général à la Planification écologique", en charge de "coordonner l'élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d'énergie, de biodiversité et d'économie circulaire". Le poste est confié à Antoine Pellion, conseiller environnement et climat, habitué de Matignon.

Ce nouveau découpage des fonctions peu apporter du positif, estime Anne Bringault, de l'ONG Réseau Action Climat. "C'est un peu ce qui manquait auparavant, d'avoir cette vérification au niveau de Matignon, que les ministères sont bien sur leur trajectoire. Pas seulement le ministère de la transition écologique, mais aussi l'agriculture, Bercy, le logement, les transports", assure Anne Bringault.

C'est plutôt un bon signal

Ce secrétariat général qui travaillera en transverse est "plutôt un bon signe", analyse également Isabelle Autissier, président d'honneur de WWF France sur Franceinfo, même s' "il faudra voir comment il fonctionne et quelles sont ses attributions."

Deux ministres sans couleur écologiste

En parallèle, Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher, passées par le monde des grandes entreprises et déjà ministres du gouvernement Castex, sont respectivement nommées aux postes de ministre de la Transition écologique et de ministre de la Transition énergétique.

Greenpeace France est sceptique sur ce nouveau gouvernement. Pour Jean-François Julliard, son directeur, la nouvelle ministre de la transition écologique est loin d'incarner la rupture : "on va attendre de voir, mais c'est vrai qu'elle est plutôt connue pour un engagement droit dans la ligne d'Emmanuel Macron sur les questions économiques."

On n'a pas le sentiment d'avoir affaire à un gouvernement qui va mettre en œuvre la rupture tant attendue et nécessaire pour engager une véritable transformation écologique de la société.

De son côté, le WWF France se dit "un peu préoccupé par les deux ministres nommées", toujours selon Isabelle Autissier. Elles ont "des personnalités qui n'ont pas montré d'engagement ni sur les questions de biodiversité, ni sur les questions de climat jusqu'à présent", estime-t-elle encore.

L'ancienne navigatrice assure toutefois vouloir "travailler" avec Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher, et "discuter directement avec madame la Première ministre, pour essayer de construire une feuille de route" ensemble. Autre point clé : les ONG attendent de juger sur pièce la séparation des ministères de l'écologie et de l'énergie, dont les questions sont ô combien stratégiques.