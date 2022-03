Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'entretiennent régulièrement par téléphone au sujet de la guerre en Ukraine. Plongée en cinq questions dans les coulisses de cette diplomatie du téléphone.

Sur son compte Instagram, la photographe officielle d'Emmanuel Macron, Soazig de la Moissonnière, publie plusieurs clichés du président en entretien téléphonique. © Soazig de la Moissonnière

La guerre de la communication se poursuit entre Occidentaux et Russes autour du conflit ukrainien. Ce lundi, le président français a dénoncé le "cynisme moral et politique" de Vladimir Poutine, ce dernier proposant aux Ukrainiens d'instaurer des couloirs humanitaires pour permettre aux habitants de plusieurs villes d'Ukraine de "les amener en Russie".

L'armée russe a affirmé que cette décision avait été prise après une "demande personnelle" d'Emmanuel Macron adressée à Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique dimanche entre les deux hommes, mais l'Élysée a publié un démenti sur ce point. "La Russie plaide pour faire des couloirs humanitaires vers la Russie" mais "je ne connais pas beaucoup d'Ukrainiens qui ont envie d'aller se réfugier en Russie. C'est une hypocrisie, un artefact de communication que je réprouve", a même réagi le chef de l'État sur LCI.

Depuis le début des tensions, les échanges entre les deux chefs d'État et la communication autour sont analysés de près. Dans son allocution mercredi dernier, Emmanuel Macron a affirmé vouloir rester en contact autant que possible avec Vladimir Poutine. Cela passe par de nombreux entretiens téléphoniques.

Combien d'appels téléphoniques ont eu lieu ?

Les échanges entre les deux dirigeants se sont intensifiés à partir du déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne en novembre. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont ainsi téléphonés à 13 reprises depuis le mois de décembre. Des appels auxquels s'ajoute une visite du président français à Moscou le 7 février pour tenter d'amorcer une "désescalade" dans la crise. En vain.

Comment se déroulent ces appels ?

En France, ces appels suivent toujours le même protocole : ils se déroulent sur une ligne sécurisée, dans le salon doré, le bureau du président, au premier étage de l'Élysée, précise l'Élysée.

Ces entretiens téléphoniques peuvent parfois être très longs. L'appel de dimanche a par exemple duré 1h45 et ceux de lundi 28 février et jeudi 3 mars 1h30, a déclaré la présidence française. C'est un dialogue mais aussi parfois des monologues puisqu'il arrive que Vladimir Poutine déroule pendant plusieurs dizaines de minutes le même discours sur la "dénazification" de l’Ukraine par exemple.

Qui assiste à ces appels ?

Côté français, il y a toujours la même garde rapprochée autour d'Emmanuel Macron, à commencer par les conseillers diplomatiques : Emmanuel Bonne, son sherpa, représentant personnel ; Alice Rufo, experte en stratégie et défense ; Isabelle Dumont, spécialiste Europe continentale et Anne-Sophie Bradelle pour la communication. Le chef d'État-major particulier, Jean-Philippe Rolland, et un interprète (ils sont trois à se relayer) sont aussi présents. L'entretien est toujours très organisé et préparé en amont et pendant l'appel, les conseillers du président peuvent lui glisser des notes pour revenir ou soulever certains points.

Côté russe, difficile de savoir si Vladimir Poutine est seul ou accompagné de conseillers lors de ses entretiens téléphoniques avec Emmanuel Macron. Sur les rares images du président russe discutant avec des chefs d'État étrangers, il est montré seul assis à une table. Vladimir Poutine est un grand adepte des visio, lors desquelles il est toujours vu seul, d'autant que depuis le début de la pandémie de Covid-19, il s'est isolé de tout son entourage et maintient ses distances même avec ses ministres. Idem lors du dîner avec Emmanuel Macron, les deux chefs d'État étaient seuls dans la pièce, équipés d'oreillette, les traducteurs étant en cabine à côté.

Qui appelle qui ?

C'est variable. Dimanche, l'échange était à l'initiative d'Emmanuel Macron, après l'attaque sur la centrale nucléaire de Zaporijia. Jeudi dernier, c'est Vladimir Poutine qui était à l'origine du coup de fil, à la suite de l'allocation du président français.

Par ailleurs, Paris joue les intermédiaires entre l'Ukraine et la Russie puisque Vladimir Poutine ne prend plus Volodomyr Zelensky au téléphone. C'est Emmanuel Macron qui fait le messager.

À quoi servent ces appels ?

À l'issue des entretiens téléphoniques, une réunion est organisée à l'Élysée pour déterminer quelles phrases clés seront délivrées à la presse quelques minutes plus tard. Dans le compte-rendu des échanges, chaque mot est pesé et ces derniers jours, le ton est de plus en plus alarmiste. On peut même parler de gradation dans les mots choisis par la cellule diplomatique de l'Élysée.

Lundi dernier, le communiqué est presque positif : "Vladimir Poutine a confirmé sa volonté de s’engager" sur l’arrêt des frappes contre les civils. Trois jours plus tard, jeudi, tonalité inverse. Le retour du service de presse de l'Élysée est glacial : "Le pire est à venir." Et chose inédite, l'Élysée dévoile le verbatim de la réplique d'Emmanuel Macron : "Tu te racontes des histoires, tu cherches un prétexte", a-t-il dit au président russe.

Dimanche midi, le décalage entre ce qui se joue sur le terrain et la manière dont Vladimir Poutine en parle au téléphone est frappante : il nie que son armée a pris des civils pour cibles et affirme qu'il n'a nullement l'intention de s’en prendre à des centrales nucléaires. À travers ces coups de fil, "on montre ses contradictions", explique à France Inter un conseiller d'Emmanuel Macron : c'est Poutine qui frappe et a fait le choix de la guerre.

Les images ont aussi leur importance. Sur Instagram, la photographe officielle du président, Soazig de la Moissonnière, poste par exemple plusieurs clichés pris avant, pendant ou après les entretiens. Comme ceux-ci, publiés dimanche :

Cette diplomatie du téléphone ne règle rien pour le moment. Mais les conseillers du président français insistent : "Sur l'humanitaire, on ne peut rien faire sans Poutine." Et dès que la guerre sera trop coûteuse pour lui, il voudra négocier. Une corde de rappel, ou plutôt un fil téléphonique Moscou-Paris.