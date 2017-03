Depuis hier, l'équipe de campagne de François Fillon rétrécit. Plusieurs membres démissionnent après l'annonce de son maintien malgré une possible mise en examen.

Défection dans l'équipe de campagne de François Fillon © AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Proches de Bruno Le Maire, de Jean-François Coppé, d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy... Ils sont une trentaine ce jeudi à avoir lâché François Fillon...

Derniers en date : le directeur adjoint de campagne de François Fillon, Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire, a démissionné de ses fonctions, de même que le conseiller Vincent Le Roux.

"N'étant plus à même de remplir mes fonctions, j'ai présenté aujourd'hui ma démission de directeur adjoint de la campagne présidentielle afin de me consacrer pleinement à mon département de l'Eure (qu'il préside, ndlr) et à ma ville de Vernon", écrit-il dans un communiqué.

Autre départ : Vincent Le Roux, proche d'Alain Juppé de longue date, qui était conseiller auprès du directeur de campagne, Patrick Stéfanini, a lui aussi jeté l'éponge car il n'est "plus en capacité d'apporter (son) plein engagement dans (ses) fonctions au sein de la direction de la campagne présidentielle".

Tout en restant, l'ex-candidat à la primaire, Jean-Frédéric Poisson, président du PCD (Parti chrétien démocrate) a lui exprimé ses doutes en expliquant qu'il ne se rendrait pas au rassemblement de dimanche de soutien à François Fillon, qualifié de "maladresse".

"La décision de François Fillon est extrêmement étonnante. Je pense qu'elle ne le met pas en situation de faire campagne de façon efficace, mais c'est sa décision".

Alors que les centristes de l'UDI ont suspendu leur soutien, des Républicains comme Pierre Lellouche, proche de Nicolas Sarkozy, ont exprimé leurs doutes sur "le mode de défense" du candidat. Le député "sarkozyste" Georges Fenech est allé plus loin en invitant les élus à parrainer Alain Juppé, à l'image du sénateur LR Jean-Pierre Grand, ex-soutien du maire de Bordeaux.

François Fillon est victime depuis mercredi de plusieurs défections dans son camp, après avoir annoncé sa décision de rester candidat coûte que coûte malgré sa probable mise en examen le 15 mars.

