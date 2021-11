L'ancien ministre Nicolas Hulot a annoncé de lui-même mercredi, sur le plateau de BFMTV, qu'il faisait l'objet de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol. "Ces affirmations sont mensongères", a-t-il dénoncé. Se disant "écœuré", il a expliqué quitter "définitivement la vie publique".

Nicolas Hulot photographié à Marseille le 3 septembre 2021. © AFP / LUDOVIC MARIN

"Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation, pour les protéger des salissures (...) Je quitte définitivement la vie publique parce que je suis écœuré", a déclaré mercredi Nicolas Hulot sur BFMTV, avant la diffusion jeudi, selon lui, d'un reportage dans l'émission de France 2 "Envoyé spécial" donnant la parole à des femmes qui l'accusent "d'agression sexuelle et de viol". "Je ne m'exprimerai plus", a affirmé l'ancien animateur star de télévision, qui devance ainsi la diffusion de l'enquête qui révèlerait des faits remontant, pour les plus anciens, à 1989. "Ni de près ni de loin je n'ai commis ces actes, ces affirmations sont mensongères", a affirmé Nicolas Hulot.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ma mort sociale est programmée"

L'ancien ministre a dit avoir refusé de répondre aux questions de la chaîne publique car il ne pouvait visionner le reportage. "La justice et la vérité ne peuvent pas jaillir sur un plateau de télévision", a-t-il argumenté mercredi matin. Il a toutefois sollicité la chaîne d'information BFMTV pour donner sa version des faits ce mercredi matin. Pour le moment, aucune information ou extrait de ce documentaire n'a été diffusé par France 2 ou "Envoyé spécial" et la chaîne ou l'équipe de l'émission n'ont pas communiqué publiquement.

"Je suis déjà condamné, ma mort sociale est programmée. Je suis frappé du sceau de l'infamie sans avoir eu les moyens, en quoi que ce soit, de me juger", s'est-il défendu, accusant les journalistes d'Envoyé Spécial de se comporter en juges qui "inversent la charge de la preuve" et "transforment le principe de présomption d'innocence en présomption de culpabilité".

"Je dis ici, et notamment à Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, pesez bien les conséquences irréversibles que cette émission, dans une chaîne de service public mais peut-être de sévices publics, pesez bien les conséquences sur un homme, une réputation, avant même que l'on ait pu établir les faits", a-t-il lancé face au journaliste Bruce Toussaint.

Je n'ai jamais contraint qui que ce soit.

Selon Nicolas Hulot, "quatre ou cinq femmes" porteraient des accusations contre lui dans le reportage de France 2. Nicolas Hulot accuse ces femmes sans préciser lesquelles, d'être "à la manœuvre" pour créer une "spirale de folie dans laquelle on ne peut plus décerner la vérité et la réalité". "Je n'ai jamais contraint qui que ce soit", a-t-il martelé, dénonçant un "système qui est en train de perdre la raison", avec "la justice qui se déplace sur les plateaux de télévision". Nicolas Hulot dit se réserver le droit de saisir la justice après la diffusion du reportage jeudi soir.

Même défense qu'en 2018

En février 2018, le magazine Ebdo, qui a depuis cessé de paraître, avait publié une enquête faisant état d'une plainte pour viol déposée dix ans plus tôt contre l'ex-animateur pour des faits datant de 1997. Cette dernière avait été classée sans suite. L'auteure de la plainte, qui n'était pas nommée dans le magazine Ebdo, était Pascale Mitterrand, petite-fille de l'ancien président, qui avait alors affirmé par l'intermédiaire de ces avocats n'avoir jamais souhaité médiatiser l'affaire.

À l'époque ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot avait porté plainte pour diffamation avant de retirer sa plainte à la disparition du magazine. Juste avant la parution de l'article, il avait également "pris les devants" en dénonçant sur la même chaîne, BFMTV, tout comportement inapproprié et des rumeurs "ignominieuses". Le magazine mentionnait également une rumeur de harcèlement sexuel à l'encontre d'une ancienne collaboratrice de la Fondation Nicolas Hulot, qui avait elle-même démenti.