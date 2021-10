Trois amis se sont lancés dans un "road-trip" jusque chez Lionel Jospin pour le convaincre de se présenter à la prochaine présidentielle. L'ancien Premier ministre a fait savoir qu'il ne pourrait pas les recevoir mais qu'importe, le but du voyage est en réalité d'interroger les Français pour réaliser un documentaire.

Vont-ils convaincre Lionel Jospin de revenir dans la bataille ? [photo d'illustration]. © AFP / Thomas SAMSON / POOL

"Présider autrement." C'est l'affiche de campagne et le programme que rêvent de revoir trois amis, lancés dans une aventure un peu folle : Lionel Jospin 2022. Jacques Torregano, ancien grand reporter et photographe, Léonard Héliot et Philippe Laumont, tout deux producteurs et réalisateurs, sont partis de Paris mercredi pour un "road-trip" à destination d'Ars-en-Ré, où est domicilié l'ancien homme politique. L'objectif de ce voyage repéré par Le Parisien est de convaincre Lionel Jospin de se présenter à la prochaine élection présidentielle et de réaliser un documentaire sur les Français et la politique.

Tout est parti d'un repas entre amis, ce genre de repas "très long" où l'on parle de tout et de rien et qui finit par le sujet qui fâche : la politique. Sauf que cette fois-ci, les trois compères font le même constat, celui d'une gauche "pas très présente" sur l'échiquier politique. "Depuis 2002, plus rien n'a été fait pour que la gauche soit présente et stable", estime Philippe Laumont. Quoi de mieux alors que de faire revenir l'homme fort de l'époque : Lionel Jospin. "On en est venu à se dire qu'il faudrait aller à sa rencontre pour peut-être le convaincre de revenir, de faire un mandat", raconte le réalisateur. Et cette idée apparue entre deux blagues leur reste en tête.

De Paris à l'île de Ré

Les trois hommes se renseignent alors sur Lionel Jospin, 84 ans, et découvrent son dernier ouvrage intitulé "Un temps troublé". "En le lisant, on avait l'impression que c'était un projet de campagne et on s'est dit qu'aller à sa rencontre pouvait prendre du sens", explique Philippe Laumont. Ils décident alors d'aller jusque chez l'ancien Premier ministre sur l'Île-de-Ré et de recueillir en chemin les paroles et les sentiments des Français sur la situation politique du pays pour en réaliser un documentaire.

Les gens aiment la politique et ce qu'ils voudraient aujourd'hui, c'est surtout voter pour quelqu'un plutôt que contre quelqu'un.

Ils établissent un parcours de Paris jusqu'à Ars-en-Ré, en passant par des lieux emblématiques de la vie de Lionel Jospin, comme Meudon, où il est né ou Saumur, où il a fait son service militaire. Et pour coller au mieux à l'époque, les trois professionnels de l'image voyagent en R19 cabriolée, telle qu'indiquée sur la déclaration de patrimoine de 1992 de Lionel Jospin. Une voiture que le candidat s'était malheureusement fait voler deux ans plus tard.

Après deux jours de voyage, les trois hommes ont déjà de nombreux témoignages en stock. "C'est formidable toutes ces rencontres, de pouvoir échanger avec tous les citoyens français et de recueillir leur avis", constate Philippe Laumont. "Il y a plein d'avis différents, c'est très varié" mais ce qui ressort "c'est que finalement les gens aiment la politique et ce qu'ils voudraient aujourd'hui, c'est surtout voter pour quelqu'un plutôt que contre quelqu'un".

Philippe Laumont, Jacques Torregano et Léonard Héliot doivent arriver dimanche à Ars-en-Ré. / Philippe Laumont

Leur arrivée est prévue pour dimanche. Après être passés "à la boulangerie du coin pour acheter le gâteau préféré de Lionel Jospin", ils avaient prévu de lui remettre un cahier de doléances, rempli des témoignages. Mais si Lionel Jospin est le point de départ de toute cette aventure, il n'en sera pas le point final. Il a fait savoir à Sud-Ouest qu'il ne serait pas chez lui ce dimanche.

Mais qu'importe, l'idée est "d'aller à la rencontre des gens sur les marchés, au bar, etc. et de recueillir leurs impressions, frustrations, envies, besoins et d'avoir tout cela en boîte". "Le plus important pour nous, c'est le voyage et les rencontres que l'on va faire", conclut Philippe Laumont.