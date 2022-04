La campagne présidentielle a offert pléthore d'images et de scènes qui, détournées, ont fait le régal des créateurs de mèmes sur internet. Des images qui échappent à la communication politique, mais qui ont aussi fait les affaires de certains candidats.

Les créateurs de mêmes ont eu de l'imagination pendant cette campagne présidentielle. © Radio France / *

Emmanuel Macron sur un canapé la chemise et le torse apparent, le "debout" de Valérie Pécresse en meeting, les coups de fil d’Arnaud Montebourg à d’autres candidats, les déclarations d’amour de Fabien Roussel à la "bonne bouffe"... Sur les réseaux sociaux, ces images ont rythmé la campagne présidentielle. Détournées, caricaturées, légendées avec des phrases humoristiques, ces images sont devenues ce que l’on appelle des "mèmes". Pour France Inter, plusieurs créateurs de ces parodies racontent la campagne présidentielle vue d'internet, un royaume où se joue aussi la communication politique.

339.000 likes pour un mème sur Macron, un record

En quelques minutes, l’image est arrivée sur les réseaux sociaux, et détournée à tout-va. Au début du du débat de l’entre-deux-tours, le 20 avril, Emmanuel Macron se tient les mains sous le menton et fait la moue devant Marine Le Pen. La légende trouvée par Romain, alias Trakenar (37.000 abonnés sur Instagram) : "Mon examinateur d’oral de français quand je m’enterre dans mon hors sujet."

Mêmes réalisés par Trakenar, Jojoslam13 et Mêmesmarseillais. / *

Le compteur affiche 339.000 likes. Ce serait un record en France pour un mème, d’après ce pharmacien de 29 ans. Le lendemain de la confrontation, cette image a fait le tour d’internet. Comme celle de Marine Le Pen, tenant une feuille dans sa main, pour montrer un tweet. "En regardant le débat, j’ai compris dans la seconde qu’elle allait être réutilisée", se rappelle TeddydaBear (11.000 abonnés). Lors d’un débat, "tous les 'mèmeurs' se tiennent aux aguets avant un évènement comme celui-ci, à l’image de Koh-Lanta", précise Romain.

Car les mèmes politiques, "ça marche beaucoup, notamment parce qu’on est un pays polarisé", observe Joris, 26 ans, derrière la page de Jojoslam13. "Ça parle tout de suite, peu importe si on est d’accord ou non, on a un point de vue", dit Valentin, de Val_ouche_mème. "Le politique fait partie des sujets qui font très réagir, comme le véganisme, les questions LGBT", remarque TeddydaBear.

Le mème comme outil de communication

Valentin en est persuadé : "C’est certain que les politiques jouent avec nous. Ils savent que ces images peuvent être détournées." Car utiliser des mèmes avec un personnage politique "peut soit le rendre sympathique, soit le normaliser", analyse ce Nantais de 31 ans, éducateur spécialisé dans un centre de demandeurs d’asile.

Jojoslam13 prend pour exemple cette image d’Emmanuel Macron sur un canapé, détournée à l’infini. "Ça le rend un peu plus humain dans un moment où tout le monde le qualifiait d’arrogant. Quand une photo arrive comme ça sur les réseaux sociaux, on sait que l’on entre dans leur jeu." Alors, Jojoslam13 (40.000 abonnés) assure mettre "des limites", pour ne pas "faire le jeu de leur communication".

Mêmes réalisés par Memesdécentralisés, Ju_Ostral, Val_ouche_meme et Grégoire. / *

Mais au fur et à mesure de la campagne présidentielle, certains créateurs de mèmes se sont remis en question. "On a pris conscience de l’impact que pouvaient avoir certaines images", reconnaît Valentin. Il a décidé de lever le pied quand Éric Zemmour a annoncé sa candidature : "C’était lui donner beaucoup d’importance, et ça le rendait sympathique." Surtout, Valentin a remarqué que ces mèmes étaient très repris par les soutiens du candidat Reconquête!. Le trentenaire cite un autre exemple, cette image de Zemmour pointant des journalistes avec un fusil : "Elle été très reprise par la communauté de mèmeurs, ça a dédramatisé l’impact que pouvait avoir ce geste."

Pour Medhi, infirmier d’une trentaine années et membres de la page "Mèmes marseillais" (40.000 abonnés) :

Certains membres du groupe n’adhèrent pas aux prises de positions de Zemmour. Ils étaient frileux à l’idée de publier des mèmes sur lui. Même si c’est ridiculiser et faire de l’humour, c’est indirectement faire de la pub. Alors, parfois on ne publie pas.

Aux États-Unis, les équipes de campagne vont jusqu’à payer des équipes de mèmeurs, pour faire la promotion de leur candidat sur la plateforme Reddit, et attaquer, ridiculiser leurs adversaires.

Valérie Pécresse moquée à son insu

Certains mèmes peuvent également accompagner la dégringolade d’un candidat. L’exemple le plus parlant est celui de Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains."Son désastre a commencé par Douglas, le chien qui a voté à la primaire", se souvient Illuminati Reptilien, 117.000 abonnés sur Twitter. "Il y a aussi le meeting manqué, toutes ses mimiques, elle remporte la palme de la drôlerie. Ça l’a totalement desservie."

Plusieurs créateurs citent Valérie Pécresse quand on leur demande les mèmes les plus marquants de cette campagne. "C’était parfois un peu trop", estime Trakenard. "Le coup de l’appel aux dons pour trouver cinq millions d’euros, c’est le rêve pour faire un mème, ça a mis tout le monde d’accord pour se moquer d’elle", sourit TeddydaBear. Il poursuit : "En plus, très peu de 18-35 ans ont voté pour elle, elle est devenue la cible."

Mêmes réalisés par Hajarsarhiri, Sallah via Memes2022 et Memesdécenstralisés. / *

Lassalle et Roussel, des "machines à mèmes"

Parfois, ça paraît trop simple pour la communauté des mèmeurs. "Les images d’Emmanuel Macron, c’est clairement du pain béni", reconnaît Trakenard. Jusqu’à se demander si ce n’est parfois pas l’objectif des équipes de communication. Les mèmes du communiste Fabien Roussel ont participé à le populariser, une page Facebook lui est même dédiée. Ses propos sur "la bonne viande et le bon fromage" l’ont bien aidé.

Mêmes réalisés par t.meme.c, Romdeux et relayés par Memes2022, / *

"Jean Lassalle est un ovni", commente TeddydaBear, "un mème à lui tout seul, aidé par ses frasques", complète Jojoslam13. Un compte très populaire, Mèmes décentralisés, s’est amusé avec son image, celui du candidat franchouillard et campagnard. Philippe Poutou et Jean Lassalle "sont des personnages atypiques dans l’environnement politique, parfois ils peuvent sortir des phrases facilement exploitables", affirme Medhi, de la page "Mème marseillais".

Mêmes relayés par les pages Instagram de bfmemestv et memes2022. / *

Quant à "Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud, ils étaient plus discrets, ils se prêtaient moins aux mèmes", note Romain, du compte Romdeux. Depuis le Sud-Ouest où il vit, celui qui est derrière la page Illuminati Reptilien a trouvé cette campagne présidentielle "bien moins drôle qu’en 2017". "Il y avait l’affaire Fillon, on avait l’extase de Macron pendant ses meetings, Poutou était enragé. Cette année, c’était plus mou, plus calme."

Un premier pas dans la politique

Lors du premier tour de la campagne présidentielle 2022, selon plusieurs instituts de sondage, chez les 18-35 ans, quatre jeunes sur dix ne se sont pas déplacés jusqu’aux urnes. Dans le même temps, ce sont eux les plus présents sur les réseaux sociaux. "J’ai énormément de messages sur Instagram d’utilisateurs me disant qu’ils ont appris des news grâce aux mèmes", affirme Jojoslam13. Les mèmes peuvent-ils amener vers la politique ? "Certains apprennent des faits d’actualité via notre page. Publier un mème sur un fait politique, c’est aussi faire de la politique. C’est une porte d’entrée", présume Valentin.

"La jeunesse n’est pas aussi dépolitisée que l’on veut le croire", complète TeddydaBear. "Le succès des mèmes montre l’intérêt des jeunes à la politique" mais prudence, alerte le jeune homme, "car les mèmes sont aussi un moyen de faire de la propagande. On peut vite s’enfermer dans un univers et se fermer à d’autres opinions."