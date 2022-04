Anne Hidalgo septième à Paris, Éric Zemmour vainqueur en Israël, Jean-Luc Mélenchon en tête à Amiens, Le Havre et Prades, ou encore Emmanuel Macron et Marine Le Pen à zéro dans plusieurs villes. Le scrutin a créé de nombreuses petites surprises. Revue de détails.

Tous les candidats ou presque ont dans leur bilan du premier tour un résultat cruel ou surprenant © AFP / Stephane FERRER / Hans Lucas

Dans certaines communes, Emmanuel Macron n'a récolté aucune voix. Dans d'autres c'est Marine Le Pen qui affiche un score nul. Moins de 10 communes voient Yannick Jadot arriver en tête, et ce ne sont pas les grands fiefs écologistes qui, eux, ont plutôt voté Mélenchon. Nathalie Arthaud et Philippe Poutou n'ont emporté aucune ville. Dans tous les scrutins, on trouve son lot de scores étonnants. Voici ceux que l'on peut retenir pour le premier tour de la présidentielle, ce dimanche 10 avril.

Emmanuel Macron

Dans 33 (petites) communes, Emmanuel Macron n'a tout simplement recueilli aucune voix : Chevrotaine dans le Jura, Appy dans l'Ariège, Betbèze dans les Hautes Pyrénées ou encore Scata en Haute-Corse.

: Chevrotaine dans le Jura, Appy dans l'Ariège, Betbèze dans les Hautes Pyrénées ou encore Scata en Haute-Corse. Il est très largement sorti en tête au Touquet-Paris-Plage , commune dirigée par le LR Daniel Fasquelle, où il possède une maison avec Brigitte Macron.

, commune dirigée par le LR Daniel Fasquelle, où il possède une maison avec Brigitte Macron. Emmanuel Macron décroche son meilleur score à Bigorno, en Haute-Corse, avec 77,46% (sur 71 suffrages).

Marine Le Pen

Quant au record pour la candidate d'extrême droite, c’est à Hardecourt-aux-Bois (Somme), avec légèrement plus que le président sortant : 78% (sur 50 voix).

Elle se retrouve aussi avec un zéro pointé dans 27 communes , de petite taille, avec très peu d'inscrits, comme Alzi en Haute-Corse, Glorianes dans les Pyrénées-Orientales ou encore Baulny dans la Meuse.

, de petite taille, avec très peu d'inscrits, comme Alzi en Haute-Corse, Glorianes dans les Pyrénées-Orientales ou encore Baulny dans la Meuse. Dans plusieurs endroits, Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont pas pu être départagés , comme à Avalon dans l'Yonne (801 voix), à Villamée en Ille-et-Vilaine (52 voix) et à Ingwiller en Alsace (604 voix).

, comme à Avalon dans l'Yonne (801 voix), à Villamée en Ille-et-Vilaine (52 voix) et à Ingwiller en Alsace (604 voix). Dans d'autres communes, comme en Haute-Vienne à Saint-Genest-sur-Roselle, Sussac et Saint-Priest-Ligoure, la candidate RN est à égalité avec Jean-Luc Mélenchon.

Dans la plus petite commune des Vosges, Maroncourt, les 12 inscrits n'ont pas réussi à départager Marine Le Pen d'Emmanuel Macron et Nicolas Dupont-Aignan, avec 3 votes chacun.

Marine Le Pen est arrivée en tête dans la ville du Général de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises.

Jean-Luc Mélenchon

A Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Jean-Luc Mélenchon fait le carton plein, seuls territoires où Emmanuel Macron ne remporte aucune commune.

Il est arrivé en tête à Amiens, la ville de naissance du président sortant .

. Egalement dans la ville de l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe, Le Havre.

Ou encore à Prades, la ville de l'actuel Premier ministre, Jean Castex.

Aussi chez des ministres, à Tourcoing (Darmanin) et Evreux (Le Maire).

Et enfin sur les terres de François Hollande à Tulle.

En revanche, chez le député Insoumis François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon n'arrive que troisième, derrière Marine Le Pen puis Emmanuel Macron.

Sans surprise, il récolte 4% des suffrages, en terre sarkozyste, à Neuilly dans les Hauts-de-Seine.

Eric Zemmour

À Versailles, chez Valérie Pécresse, il devance Valérie Pécresse de plus de 4 points.

Eric Zemmour est arrivé en tête en Russie, auprès des Français qui n'ont pas quitté le pays depuis l'invasion. Marine Le Pen est troisième.

Il a également remporté le plus de voix en Israël, de beaucoup (53,59% contre 31,72% pour Emmanuel Macron), même dans la ville progressiste de Tel Aviv.

Jean Lassalle

Le maire de Lourdios-Ichère est arrivé seulement en quatrième position dans son département , les Pyrénées-Atlantiques, mais il l'emporte dans plus de 100 communes tout de même.

, les Pyrénées-Atlantiques, mais il l'emporte dans plus de 100 communes tout de même. Jean Lassalle parvient à devancer les autres candidats dans 69 communes de la région Occitanie et dans une quarantaine en Corse.

Dans la moitié nord du pays, Jean Lassalle n'est arrivé en tête que dans cinq communes : Exermont dans les Ardennes, Rapilly dans le Calvados, Barjon dans la Côte-d'Or, et Burnevillers et Le Crouzet dans le Doubs.

Yannick Jadot

Chez lui à Laon en Picardie, où ses parents lui ont "transmis l'amour des arbres et des oiseaux, le plaisir de voir passer une biche", il arrive en cinquième position avec 4,58% des suffrages.

Il est arrivé premier dans les suffrages dans seulement sept communes .

. Sa plus grosse prise lors du premier tour ? Monsceaux-Ragny en Saône-et-Loire, où il a séduit 11 des 39 inscrits.

Anne Hidalgo