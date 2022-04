La Commission de contrôle de la campagne électorale (CNCCEP) demande des précisions à la candidate du Rassemblement national. L'instance s'interroge sur deux chiffres figurant sur le document de campagne pour le second tour. L'entourage de Marine Le Pen dénonce une manoeuvre politique.

Affiche de campagne de Marine Le Pen, dans un bureau de vote à Amsterdam, aux Pays-Bas. © AFP / Martin Bertrand / Hans Lucas

Ce qui coince, c'est un élément clé de l'argumentaire de Marine Le Pen. Dans la profession de foi retoquée par la Commission de contrôle de la campagne électorale (CNCCEP), deux chiffres censés démontrer l'échec du quinquennat Macron en matière de sécurité et d'immigration posent problème. On peut lire : "+ 31% d'agressions volontaires depuis 2017" et "1,5 millions d'immigrés supplémentaires entrés légalement en France depuis 2017" .

La source, selon le RN ? Le ministère de l'Intérieur lui-même. Sauf que la Place Beauvau, selon nos informations, ne les reconnaît pas. "Ce ne sont pas des statistiques, mais un regroupement de chiffres que l'on pourrait qualifier de très hasardeux", assure un connaisseur (anonyme) du dossier. "Ce sont des éléments que nous n'arrivons pas à corroborer", ajoute-t-on à la CNCCEP. Le "gendarme" de la campagne a donc réclamé des clarifications à la candidate du RN. "Mais nous demandons régulièrement des précisions de ce type. Cela a été le cas pour plusieurs candidats avant le premier tour."

Mettre à la poubelle des milliers de documents ?

Reste que dans le pire des cas pour Marine Le Pen, la commission peut décider de ne pas homologuer sa profession de foi. Une grosse déconvenue, qui l'obligerait à mettre à la poubelle des milliers de documents. "Vu les délais, évidemment qu'ils sont déjà chez l'imprimeur", confie un cadre du parti.

Un proche de la candidate qui se dit très agacé, mais pas du tout inquiet. "Nos sources sont sûres, nous les avons déjà transmises à plusieurs reprises à la commission. D'ailleurs, ces chiffres figuraient déjà sur la profession de foi du 1er tour, assure-t-il. Le seul objectif de tout cela, c'est de nous faire perdre un temps précieux."