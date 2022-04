Une dizaine de thématiques ont été abordées mercredi soir par les deux finalistes à l’élection présidentielle pendant le débat de l’entre-deux-tours. Avec quelques disparités dans les temps consacrés.

Pendant 2h50, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont "exposé leur projet, leur vision de la France, ce qui les sépare mais aussi leur personnalité" comme l’avait annoncé en préambule le présentateur Gilles Bouleau. Mercredi soir, ce débat de l’entre-deux-tours était découpé en 11 parties, pour laisser les deux candidats débattre sur le pouvoir d’achat, les retraites ou encore l’école.

Le plus long : l'international

Les deux adversaires se sont écharpés pendant plus de 28 minutes sur les questions liées à international, c’est la thématique la plus longuement discutée. En revanche, ils ont passé trois minutes sur l’industrialisation de la France (hors-sujet, une question sur l’école venait d’être posée), et sept minutes sur l’économie numérique.

En 2017, la question de l'environnement n'a pas été abordé. Pas une seconde. Cette fois-ci, il a été question d’écologie, pendant 18 minutes, après 1h20 de débat. Cela paraît dingue à dire mais il y a cinq ans, ni Marine Le Pen, ni Emmanuel n’avait abordé directement la question climatique. "Nous n’avions pas pu parler d’écologie et ça nous avait été reproché. En réalité ce sont les candidats qui traînaient", explique au HuffPost la co-présentatrice Nathalie Saint-Cricq.

Comme en 2017, l'immigration fait débattre

Au regard de ces deux graphiques, on constate à quel point les questions de sécurité, de laïcité et d’immigration ont occupé une place importante dans les débats de mercredi soir et celui de 2017, plus d’une demi-heure à chaque fois.

Une nouvelle fois, l’international a été source de débat. Mais pour des raisons différentes. En 2017, les deux candidats avaient bataillé sur leurs divergences concernant l’Europe. Cette fois, c’est l’actualité et la guerre en Ukraine qui a pris plus de place.

Une faible audience comparée aux autres débats

Mercredi soir, 15,5 millions de téléspectateurs ont suivi le débat devant leur télévision, toutes chaînes confondues. C’est la plus mauvaise audience jamais enregistrée pour un débat.