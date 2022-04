L'une des mesures phares de Marine Le Pen l'est-elle toujours ? Le voile est un "problème complexe" explique à présent la président du RN. Cette proposition a évolué depuis dix ans au sein du parti d'extrême-droite.

Marine Le Pen déambule dans les rues du Pertuis (Vaucluse) le 15 avril 2022. © AFP / Christophe Simon

La thématique centrale pour le parti de Marine Le Pen. Interdiction (ou au moins limiter) le port du voile dans la société française est un objectif clairement affiché et depuis des années. Mais en l'espace d'une semaine, en plein entre-deux-tours de l'élection présidentielle, la candidate du Rassemblement national a fait évoluer son positionnement. Après avoir défendu une interdiction très claire du voile dans l'espace public, elle y voit désormais un "problème complexe" qui nécessite une mesure progressive et se montre moins bien ferme qu'il y a encore quelques semaines. Il s'agit en réalité du dernier ajustement de discours en date de la candidate d'extrême droite, dans une décennie au cours de laquelle elle a déjà changé plusieurs fois d'avis à ce sujet.

Entre-deux-tours : "Un problème complexe"

Ce qui est présenté comme une meilleure pédagogie a donc consisté pour la candidate à expliquer le 16 avril, en campagne à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir), que le voile était un “problème complexe”, et qu'elle n'était pas "obtuse" sur la question d'encadrer son port. La veille, lors d'un déplacement au Pertuis (Vaucluse), la candidate du RN s'était confrontée à une femme habillée d'un foulard lui expliquant que son voile est "un signe d'être grand-mère" et qu'elle était pour "un voile moderne et une tenue moderne".

Pour Louis Aliot, maire RN de Perpignan, il ne s'agit pas là d'une inflexion de la part de Marine Le Pen. "Je pense qu'on explique mieux", a-t-il estimé, invité ce lundi de France Inter, précisant que cette interdiction serait mise en place de façon "progressive". Suite de l'explication de texte : "Il y aura une politique volontariste (…) qui commencera par l'interdire dans les services publics et qui, par voie de conséquence, limitera dans la rue sa visibilité."

Invité d'Europe 1 dimanche, le président du RN, Jordan Bardella présentait pour sa part l’interdiction globale comme un "objectif à terme". Il opérait également une inhabituelle distinction entre "le voile pour les Françaises qui sont arrivées issues de l’immigration dans les années 60-70" et "le voile devenu aujourd’hui un instrument de pression des fondamentalistes islamiques". Une distinction aussi faite ce dimanche sur BFM TV par le porte-parole de la candidate, Sébastien Chenu, qui prend soin de préciser que "la cible, ce sont les islamistes", mais pas "la grand-mère de 70 ans qui porte son petit voile depuis des années" rencontrée par Marine Le Pen.

Avant le premier tour : "Un uniforme islamiste"

Quelques jours plus tôt, le message et le ton étaient bien différents. Sur France Inter, le 12 avril, Marine Le Pen assurait que "le voile est un uniforme islamiste et pas un uniforme musulman" et qu'elle le considérait comme "l'uniforme d'une idéologie et pas d'une religion". Elle comparait ainsi, avec beaucoup moins de pincettes que son porte-parole ce lundi, cette potentielle interdiction avec l'obligation du port de la ceinture en voiture ou le port du masque dans la rue, sous entendant que tous les Français devront la respecter, car "c'est la règle du jeu dans une démocratie".

Ce combat général contre l'islamisme apparaît d'ailleurs au cœur de son projet présidentiel pour 2022, mais sans que le mot "voile" ne soit utilisé : "Mettre en place une législation spécifique visant les seules idéologies islamistes, qui sont la vraie menace totalitaire des temps modernes", peut-on notamment lire dans son manifeste pour la France. Une proposition de loi "déjà prête" propose d'interdire "dans l’espace public, les signes ou tenues constituant par eux-mêmes une affirmation sans équivoque et ostentatoire des idéologies" islamistes, mais n'évoque pas de mise en place progressive visant notamment les services publics dans un premier temps.

7 avril : "Si on porte le voile, on aura une contravention"

Invitée de nos confrères de RTL le 7 avril, la candidate du RN affichait clairement son intention : "Si on porte le voile, on aura une contravention", promettait-elle, assurant que "les Français demandent" cette mesure qu'elle juge "complètement applicable".

"Nous ne luttons pas contre des personnes, nous luttons contre des processus, contre une idéologie totalitaire qui s'appelle l'islamisme", poursuivait la candidate du Rassemblement national. "Par conséquent, demain le voile sera interdit. Par conséquent, si on porte le voile, on n'est pas arrêté dans la rue, on aura une contravention."

22 février : "Un élément de soumission des femmes"

Questionnée sur le sujet à l'occasion d'une journée spéciale "Des candidats et des jeunes" organisée par France Inter, le 22 février, la candidate s'était dite "absolument opposée au port du voile partout : à l'université, dans la rue, dans le sport, absolument partout", et parlait du voile comme d'un "élément de soumission des femmes".

Juillet 2021 : "Interdire le voile"

"Nous travaillons à interdire uniquement le voile, à rendre ça possible juridiquement", confiait la candidate en juillet 2021 lors du congrès du RN à Perpignan. Quelques mois plus tôt, en janvier, Marine Le Pen avait durci déjà durci le ton en présentant son contre-projet de loi sur les séparatismes, pour s'opposer au texte souhaité par le gouvernement. L'article 1er promettait d'"interdire" la "pratique, la manifestation ainsi que la diffusion publique", au cinéma, dans la presse, à l’école, des "idéologies islamistes". Ce texte était signé par l'eurodéputé, ancien membre des LR, Jean-Paul Garraud qui pourrait prendre les rênes du ministère de la Justice si Marine Le Pen est élu.

2017 : une mesure déjà présente dans son programme

L'interdiction du port du voile figurait déjà dans le programme de Marine Le Pen en 2017. Elle souhaitait appliquer à l’ensemble de la société la loi limitée actuellement dans les établissements scolaires de la maternelle à la terminale : pas de voile, ni de kippa ou de turban sur la tête dans tout l'espace public. "Le voile est un acte de soumission de la femme", avait lâché la candidate lors d'un débat en 2017.

2012 : interdiction seulement dans les services publics, puis

En 2012, Marine Le Pen n'allait, dans un premier temps, pas aussi loin. Son programme prônait l'interdiction du "port du voile ou de tout autre signe religieux ostentatoire" dans "les services publics administratifs dépendant de l'Etat ou des collectivités territoriales". Il n'était pas encore question de l'interdire dans la rue. Une proposition qui allait émerger quelques mois plus tard, lors de l'université d'été à la Baule en septembre 2012.

C'est là qu'elle déclare, dans un entretien au Monde, pour la première fois, sa volonté d'interdire le voile, mais aussi la kippa dans "les magasins, les transports, la rue". Quand le quotidien lui renvoie qu'il s'agit d'une "mesure liberticide", Marine Le Pen rétorque que tout "dépend de ce que vous considérez comme la liberté. On vous interdit de vous balader nus dans la rue… C'est liberticide ?"