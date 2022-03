À 38 jours du premier tour, Emmanuel Macron a officialisé jeudi soir sa candidature à l'élection présidentielle pour un deuxième mandat dans une "Lettre aux Français". "L’enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance", écrit-il.

Emmanuel Macron, le 28 février, à l'Elysée. © AFP / Ludovic Marin

C'est désormais officiel. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a officialisé sa candidature pour un second mandat dans une lettre adressée aux Français, à moins de 24 heures de la clôture des parrainages par le Conseil constitutionnel et 38 jours avant le premier tour du scrutin, le 10 avril prochain. Le texte, qui sera publié vendredi matin dans les journaux de la presse quotidienne régionale, a été mis en ligne dès jeudi soir. "Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de Président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière", écrit Emmanuel Macron.

Malgré son officialisation tardive, la candidature d'Emmanuel Macron à un second mandat était tout sauf un mystère. "Il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie", déclarait-il le 4 janvier dans les colonnes du quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France. Le seuil des 500 parrainages nécessaires à sa candidature a d'ailleurs été franchi très tôt, début février.

Bien sûr, je ne pourrai pas mener campagne comme je l’aurais souhaité en raison du contexte.

"Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. Je suis candidat pour continuer de préparer l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour nous permettre aujourd’hui comme demain de décider pour nous-mêmes", ajoute le président de la République désormais candidat.

Citant pêle-mêle la "menace sur nos démocraties", la "montée des inégalités", le "changement climatique", la "transition démographique" et les "transformations technologiques", Emmanuel Macron lance : "Ne nous trompons pas : nous ne répondrons pas à ces défis en choisissant le repli ou en cultivant la nostalgie. (...) L’enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance."

"Bien sûr, je ne pourrai pas mener campagne comme je l’aurais souhaité en raison du contexte. Mais avec clarté et engagement j’expliquerai notre projet, notre volonté de continuer à faire avancer notre pays avec chacun d’entre vous", précise Emmanuel Macron en faisant allusion à la guerre en Ukraine.

"Nous n'avons pas tout réussi"

"Depuis cinq ans, nous avons traversé ensemble nombre d’épreuves. Terrorisme, pandémie, retour de la violence, guerre en Europe : rarement, la France avait été confrontée à une telle accumulation de crises. Nous avons fait face avec dignité et fraternité", écrit Emmanuel Macron. "Nous n’avons pas tout réussi. Il est des choix qu’avec l’expérience acquise auprès de vous je ferais sans doute différemment. Mais les transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux, à la France de gagner en indépendance", assure Emmanuel Macron.

"Grâce aux réformes menées, notre industrie a pour la première fois recréé des emplois et le chômage a atteint son plus bas niveau depuis quinze ans. Grâce au travail de tous, nous avons pu investir dans nos hôpitaux et notre recherche, renforcer nos armées, recruter policiers, gendarmes, magistrats et enseignants, réduire notre dépendance aux énergies fossiles, continuer à moderniser notre agriculture", écrit le chef de l'Etat.

"Il nous faudra travailler plus"

Emmanuel Macron avance sa volonté de lutter contre les inégalités. "Nous ferons en sorte que tous les enfants de France aient les mêmes chances, que la méritocratie républicaine redevienne une promesse pour chacun. Pour cela, la priorité sera donnée à l’école et à nos enseignants, qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés."

"Il n’y a pas d’indépendance sans force économique", affirme-t-il aussi. "Il nous faudra donc travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production. (...) C’est à la condition de cette reconquête productive par le travail que nous pourrons préserver et même améliorer ce modèle social auquel nous tenons tant et qui a fait ses preuves."

Saluant "un esprit de résistance à toute épreuve, une volonté d’engagement remarquable, une inlassable envie de bâtir", le président sortant dit vouloir défendre "notre singularité française" en mettant en avant "une certaine manière d’être au monde". "Nous encourageons l’engagement avec une ambition simple : former non pas seulement des individus et des consommateurs, mais des citoyens. Faire des républicains", écrit-il.