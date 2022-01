Emmanuel Macron a indiqué vouloir intégrer le droit à l'avortement et la protection de l'environnement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lors d'un discours à Strasbourg mercredi, alors que la France prend la tête du Conseil de l'Union européenne pour six mois.

Emmanuel Macron lors de son discours devant les eurodéputés mercredi. © AFP / BERTRAND GUAY

Emmanuel Macron a lancé la présidence française de l'Union européenne avec un discours fort mercredi à Strasbourg. Devant les eurodéputés, le chef de l'État a indiqué son souhait d'inscrire le droit à l'avortement et la protection de l'environnement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le président a également dit vouloir construire "un nouvel ordre de sécurité" face à la Russie.

Il a d'emblée mis en garde contre les attaques visant l'État de droit, soulignant la nécessité de "partout re-convaincre les peuples qui s'en sont éloignés". "La fin de l'État de droit c'est le règne de l'arbitraire, le signe du retour aux régimes autoritaires", et "il ne s'agit pas de laisser s'installer l'idée que l'Etat de droit serait au fond une invention de Bruxelles", a-t-il insisté.

Consacrer le droit à l'avortement et la protection de l'environnement

En mettant en avant les valeurs portées par l'UE, Emmanuel Macron a exprimé son souhait d'élargir la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il propose d'"actualiser cette charte pour être plus explicite sur la reconnaissance du droit à l'avortement ou sur la protection de l'environnement". Une proposition qui intervient au lendemain de l'élection de Roberta Metsola à la tête du Parlement, une Maltaise opposée à l'IVG. Malte est le dernier pays de l'UE à interdire totalement l'avortement même en cas de viol ou de mise en danger de la vie de la mère.

Cette Charte a été proclamée en 2000 et comporte 54 articles consacrant les droits fondamentaux des personnes au sein de l’UE. Elle a la même valeur juridique que celle des traités, c'est-à-dire qu'elle est contraignante pour les États membres, supérieure aux lois nationales. Il y a vingt ans, la Charte avait consacré l'abolition de la peine de mort.

Au premier rang des défis qui attendent l'Europe, Emmanuel Macron a donc aussi cité la question climatique, appelant les Européens à passer "des intentions aux actes" pour mettre en œuvre les engagements pris aux sommets pour le climat de Paris en 2015 et de Glasgow l'an dernier. "Durant les prochaines semaines, nous aurons des décisions importantes à prendre" en matière de lutte contre le dérèglement climatique et de protection de la biodiversité, a-t-il dit.

Construire "un nouvel ordre de sécurité" face à la Russie

Le président français a également plaidé pour la construction d'un "nouvel ordre de sécurité" avec l'Otan face à la Russie et pour "un dialogue franc et exigeant" avec Moscou. "Ces prochaines semaines doivent nous conduire à faire aboutir une proposition européenne bâtissant un nouvel ordre de sécurité et de stabilité. Nous devons le construire entre Européens, puis le partager avec nos alliés dans le cadre de l'Otan, puis ensuite le proposer à la négociation à la Russie", a déclaré Emmanuel Macron. "La sécurité de notre continent nécessite un réarmement stratégique de notre Europe comme puissance de paix et d'équilibre, en particulier dans le dialogue avec la Russie", a poursuivi le chef de l'État.

Les tensions entre la Russie et l'Occident se sont accentuées ces derniers mois. Moscou a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, laissant craindre une invasion. Tout en niant des intentions belliqueuses, le Kremlin martèle qu'une désescalade passe par des garanties pour sa sécurité, en particulier l'engagement à ne jamais élargir l'Otan, en particulier à l'Ukraine.

"Ce qu'il nous faut bâtir c'est un ordre européen fondé sur des principes et des règles auxquels nous nous sommes rangés et que nous avons acté non pas contre, ni sans, mais avec la Russie il y a maintenant 30 ans", a déclaré Emmanuel Macron. Parmi ces principes, il a cité "le rejet du recours à la force, à la menace, à la coercition ; le choix libre pour les États de participer aux organisations, aux alliances, aux arrangements de sécurité de leur choix ; l'inviolabilité des frontières ; l'intégrité territoriale des Etats, le rejet des sphères d'influence".

Réformer l'espace de libre circulation

Emmanuel Macron a aussi abordé la question des flux migratoires et a notamment promis de porter une réforme de l'espace de libre circulation de Schengen. Il a reconnu le besoin d'une "politique plus efficace mais respectueuse de nos principes pour lutter contre l'immigration irrégulière".

Sans en limiter l'enjeu aux questions migratoires, le chef de l'État a confirmé sur ce point l'organisation d'un sommet entre l'UE et l'Afrique en février. "Nous devons proposer une nouvelle alliance aux pays africains" en matière de sécurité, mais aussi d'investissements et de santé, a-t-il insisté.

Bâtir "un marché unique du numérique"

Enfin, Emmanuel Macron veut bâtir "un véritable marché unique du numérique permettant de créer des champions européens". Cela signifie "un investissement dans les technologies nouvelles, dans des secteurs nouveaux et la consolidation d'une Europe sachant financer ses champions et d'une Europe qui sait simplifier son droit". L'enjeu est aussi d'"encadrer" le numérique "c'est-à-dire protéger nos droits, nos libertés, le respect de nos vies privées, lutter contre les discours de haine et de division".

En ce sens, Emmanuel Macron envisage "deux grands textes à bâtir". "Les prochains mois peuvent être ceux de l'émergence d'un modèle numérique européen", a-t-il conclu.