Face à la détresse des réfugiés ukrainiens, Robert Ménard "regrette" ses déclarations et actions passées contre les réfugiés irakiens et syriens et le "deux poids deux mesures". À la tête de la mairie de Béziers, ce soutien de Marine Le Pen s'était durement opposé à leur accueil.

Robert Ménard "regrette" ses déclarations et actions passées contre les réfugiés irakiens et syriens © AFP / Pascal Guyot

Robert Ménard fait son mea culpa. La détresse des Ukrainiens obligés de fuir la guerre dans leur pays a ouvert les yeux du maire de Béziers sur la situation des réfugiés, explique-t-il. "J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre choses par exemple au moment des combats en Syrie, en Irak et l’arrivée des réfugiés chez nous que je regrette, que j'ai honte d’avoir dit et fait parce que moralement, ce n'était pas bien", a-t-il déclaré mercredi soir sur LCI.

Une série de déclarations et d'actions contre les réfugiés

En 2015, au moment où les Syriens arrivaient en France pour échapper au régime de Bachar Al-Assad et au groupe État islamique, ce soutien de Marine Le Pen avait estimé qu'il ne pouvait les accueillir dans sa ville. Le journal municipal avait alors, notamment, fait un photo-montage de réfugiés, avec ce titre : "Ils arrivent !" Le maire s'était aussi opposé à la scolarisation d'enfants de migrants et avait affirmé recenser les élèves musulmans inscrits dans les écoles de sa commune sur la base de leurs prénoms.

Cette attitude-là, c'est une faute, et je me l'applique.

"Il n'y a pas deux sortes de victimes. Il n'y a pas des Européens chrétiens qu'il faudrait défendre et des gens au Moyen-Orient, musulmans, qu'on aurait eu raison de ne pas accepter chez nous", affirme aujourd'hui Robert Ménard. "Cette attitude-là, c'est une faute, et je me l'applique. [...] Je le dis pour nous, pour le courant de la droite, on a eu tort, j'ai eu tort", regrette le maire de Béziers, en ajoutant que "ce deux poids deux mesures n'est pas glorieux pour nous et pour moi".

Rebelote sur Public Sénat jeudi matin. Le fondateur de Reporters sans frontières a rappelé qu'il faut "bien sûr" accueillir les Ukrainiens. Il a indiqué héberger quatre familles à Béziers et avoir expédié du matériel à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. "C'est le minimum qu'on doive faire", affirme-t-il. "Quand il y a eu la crise en Syrie, j’ai fait des déclarations, le journal municipal a fait des Unes, des affiches... que je ne referais plus. Pour tout vous dire, que j’ai honte d'avoir faites."

Une honnêteté saluée par nombre d'internautes, qui saluent son "courage" et son "sursaut de lucidité". Mais d'autres dénoncent un mouvement "de dédiabolisation stratégique parfaitement hypocrite et sans conséquence". "Tu dis des saloperies pendant 10 ans, tu promeus le pire de l’extrême droite, ce qui te permet de te faire élire et inviter dans tous les médias, puis un jour tu te flagelles en public, et pof : t’es devenu un mec génial. Intéressant", ironise le chroniqueur Aymeric Caron, soutien du candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Le "mauvais choix" d'Éric Zemmour

Robert Ménard continue de soutenir la candidate d'extrême droite Marine Le Pen pour la présidentielle même s'il reconnaît "ne pas être d'accord avec elle sur un certain nombre de choses". Et il profite de ces deux interviews pour critiquer Éric Zemmour : "Même Éric Zemmour change d'avis. En l'occurrence pour quelqu'un qui ne devait jamais changer d'avis on voit bien que devant le poids de la monstruosité de ses propos il se rend compte qu'il ne peut pas continuer à le faire, même s'il le fait avec des bémols", estime-t-il sur LCI. "Le discours d'Éric Zemmour est dur, cassant, sans beaucoup de traces d’humanité, c'est insupportable", dénonce-t-il ensuite sur Public Sénat. "Je crois qu’il se trompe, qu’il fait un mauvais choix."

Dans un premier temps, le candidat Reconquête! avait estimé que l'arrivée de réfugiés ukrainiens risquait de "déstabiliser la France" et indiquait sur RTL "préférer qu'ils soient en Pologne". Des propos qu'il a nuancé lors de son meeting à Toulon dimanche dernier, en disant pour ceux qui "préfèrent venir en France, par exemple parce qu'ils y ont des attaches ou sont francophones", "alors il faut les accueillir le temps que les bombardements cessent".