Des larmes, de la colère et de l'incompréhension. À 20 heures, le 21 avril 2002, un candidat du Front national accédait pour la première fois au second tour d'une élection présidentielle. 20 ans après, les souvenirs sont encore frais.

Plusieurs dizaines de jeunes manifestent, le 23 avril 2002, sur la place de la République à Paris, contre Jean-Marie Le Pen © AFP / Jack Guez

"J’étais complètement sonnée, abasourdie, en colère, c’était très violent". Des témoignages comme celui-ci, France Inter en a reçu des dizaines. Il y a 20 ans, Jean-Marie Le Pen atteignait, face au président sortant Jacques Chirac, le second tour de l'élection présidentielle. Un séisme dans la vie politique française, comme la fin d’une insouciance. Le Front national arrivait aux portes du pouvoir, aidé par une gauche divisée et une forte abstention.

Les souvenirs de cette soirée 21 avril 2002 sont intacts. Les récits qui nous sont parvenus sont précis, détaillés, comme si cela s’était déroulé il y a quelques semaines. Vous nous avez aussi raconté les jours qui ont suivi, les manifestations monstres dans tout le pays, puis le retour aux urnes, à contrecœur, pour glisser un bulletin au nom de Jacques Chirac.

Un enfant regarde la une de l'Humanité hebdo montrant une caricature de Jean-Marie Le Pen, le 28 avril 2002, à Givors (Rhône) © AFP / Jean-Philippe Ksiazek

Aurélie, 17 ans à l’époque : "Je n'oublierai JAMAIS son cri d'horreur"

"Je dinais chez ma grand-mère, on écoutait France Inter. Ce n’était pas la peine de mettre la TV, on savait déjà que ce sera Chirac contre Jospin. À 20 heures, au moment des résultats, ma grand-mère était dans la cuisine. Je n'oublierai JAMAIS son cri d'horreur."

Elena, 9 ans au moment du premier tour, conseillère principale d'éducation : "J'ai senti un malaise, même s'il n'a pas duré longtemps"

"Mon père a voté Le Pen. Un vote de contestation. Jusqu'à ce jour, je ne comprenais pas ce qu'était l'extrême droite, ni même d'ailleurs ce qu'était une élection présidentielle. À vrai dire mon intérêt était surtout porté sur les chanteurs de variétés françaises. J'étais devant la télé ce soir-là, avec mes parents. Lors du résultat, ma mère a eu une subite inspiration, comme si elle avait tout à coup assisté à un accident de voiture. Mon père est d'abord resté sans voix et puis il a dit quelque chose comme "et ben voilà". J'ai écouté les commentaires des journalistes que je ne comprenais pas bien et qui avaient l'air tout aussi surpris que mes parents. J'ai senti un malaise, même s'il n'a pas duré longtemps. Mon père a ensuite changé de chaîne et a voté Chirac au second tour."

Quelques quotidiens français, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. © AFP / Jack Guez

Laure, orthophoniste : "Un silence de plomb et des larmes ont coulé sur mes joues"

"Avec mes amis, nous avions décidé de partir pique-niquer, sans prendre le temps d'aller voter. Tous de gauche et persuadés que le second tour suffirait. Quelle douche froide en apprenant le résultat en voiture. Un silence de plomb et des larmes ont coulé sur mes joues. Il y a un sentiment de honte et de culpabilité gravé en moi de ne pas avoir voté. Moi et mes amis, tous âgés de 21 ans, pleins d'idéaux et de beaux discours. "Une belle bande de couillons", comme nous a qualifiés mon père à notre retour ! Ça m'aura servi de leçon."

Fanny, 18 ans en 2002, elle vivait en Seine-Saint-Denis : "J'ai appelé ma meilleure amie, on a pleuré au téléphone. On avait peur"

"Quand j'ai vu le visage de Jean-Marie Le Pen s'afficher sur la télévision, j'ai pleuré. Mon père et mon frère étaient sous le choc. Ma mère était au dépouillement. J'ai appelé ma meilleure amie, on a pleuré au téléphone. On avait peur. J'avais fait froid dans le dos. Dans ma famille, on m'a toujours parlé du fait qu'il fallait une cohésion dans la société. J'avais le sentiment qu'il se passait quelque chose de similaire à la guerre : les gens avaient décidé qu'une certaine partie de la population ne méritait pas sa place dans notre société. J'avais peur. C'était grave. Des personnes seraient expulsées ? Les bavures policières seraient plus généralisées ? On ne savait pas de quoi Jean-Marie Le Pen était capable."

Céline, technicienne de laboratoire : "J'étais vraiment traumatisée"

"J’ai pleuré au moment des résultats. J'ai fait un cauchemar : mon amie était de confession juive et suite aux résultats du premier tour, j'ai rêvé que je devais la cacher de Jean-Marie Le Pen, comme lors de la Seconde Guerre mondiale. J'étais vraiment traumatisée."

Le ministre de l'enseignement professionnel Jean-Luc Mélenchon et Robert Hue, secrétaire général du PCF, le 02 mai 2002 à Marseille. © AFP / Boris Horvat

Nicolas, professeur des écoles : "Il était primordial d'agir, de crier, de dire que "la jeunesse emmerde le Front national"

"Mon copain de l'époque m'a parlé des manifestations qui avaient lieu à Paris et il m'a proposé d'aller voir si ça bougeait au centre-ville de Poitiers. On est parti, un peu pessimiste, en se demandant si on était les seuls à vouloir se faire entendre quand tout-à-coup, on s'est retrouvé face à un cortège qui grandissait près de la médiathèque François-Mitterrand. On a garé la voiture et on a rejoint le mouvement : il était primordial d'agir, de crier, de dire que 'la jeunesse emmerde le Front national'. J'ai fait toutes les manifestations qui ont suivi. La bande son de ce moment-là reste pour moi "Fils de France" de Damien Saez."

Lucie, enseignante : "Notre appartement était rempli d’affiches et de tracts de Lionel Jospin"

"J’ai manifesté avec mes camarades du Mouvement des Jeunes socialistes tous les jours dans l’entre-deux-tours en délaissant les bancs de la fac d’histoire et j’ai voté Chirac au second tour. Nous avons dû vider entièrement l’entrée de notre appartement qui était remplie jusqu’au plafond d’affiches et de tracts "Président autrement" de Lionel Jospin, prévues pour le second tour, ça a été horrible. Il y avait des montagnes de papier dans les poubelles collectives de l’immeuble. Une honte terrible et une déception immense. Les voisins lepenistes nous regardaient faire les allers-retours et se frottaient les mains."

Manifestation le 22 avril 2002 à Paris et le 25 avril 2002 à Caen. © AFP / Jack Guez - Mychele Daniau

Julien, chargé de mission dans la fonction publique territoriale : "Le barrage le plus massif possible à Le Pen"

"J'ai participé à chaque manifestation qui s'est tenue au Mans, j'ai usé de tous les moyens pour convaincre mes proches, mes amis, mes collègues de surmonter leur déception ainsi que leur aversion pour Chirac et de contribuer à opposer le barrage le plus massif possible à Le Pen. C'était le second acte de mon entrée dans le monde adulte, après les attentats du 11 septembre 2001 qui m'avaient fait me dire "Il n'y a plus de repère, plus rien ne tient, les hommes sont même capables de cela"."

Des jeunes défilent, le 1er mai 2002 à Rennes, pour protester contre la présence du candidat FN à la présidentielle. © AFP / Marcel Mochet

Catherine, retraité, elle avait 43 ans au moment du premier tour et le 21 avril est le jour de son anniversaire : "Mon fils a brandi sa pancarte contre l'extrême droite"

"Mon fils de 13 ans a confectionné sa pancarte anti-Le Pen et s'est promené dans le village avec. Il a été interpellé par un homme qui a essayé de l'intimider. Il ne s'est pas démonté et a continué à brandir sa pancarte contre l'extrême droite."

Près de 250.000 personnes manifestent, le 1er mai 2002 à Paris, à l'occasion de la fête du travail. © AFP / Jack Guez

Des manifestants brandissent des pancartes, le 27 avril 2002, en descendant la Canebière à Marseille, © AFP / Patrick Valasseris

Jean-Yves, retraité ingénieur d'affaire dans le BTP : "Comme une brûlure à la main, j’y suis allé dès l'ouverture du bureau de vote"

"L'entre deux tour fut comme une sortie de ring après 12 rounds avec Tyson. Assommé ! Nous étions tellement fiers (nous les gars du PS) du bilan de Jospin que nous le voyions président. Et notre détestation pour Chirac atteignait des sommets alors que la "raison" du Front Républicain nous demandait de lui donner notre vote. Nous renaclions... Le jour du vote, comme une brûlure à la main, j’y suis allé dès l'ouverture du bureau. Je suis ensuite parti à la pêche avec des copains à Chausey. Loin de tout..."

Rémi, éducateur, alors étudiant à Figeac : "Garder les mains le plus propres possible"

"Je me suis longtemps vanté d'avoir voté Chirac par procuration afin de garder les mains le plus propres possible. En fait, c'est surtout que mon bureau de vote (Orléans) était trop éloigné pour un simple vote."

Aurélia, libraire : "Toute la famille était décomposée d’avoir à voter à droite"

"Nous avons tous participé aux manifestations contre Le Pen et tenté de proposer une action : aller voter Chirac mais renvoyer le bulletin Le Pen à l’Élysée par la poste le jour du vote. Toute la famille était décomposée d’avoir à voter à droite. Ma grand-mère, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, était traumatisée d’avoir à voter à droite contre un fasciste à peine 60 ans après la guerre."

Brendan Osswald, enseignant : "Prouver que je n'avais pas un bulletin Le Pen dans l'urne"

"J'ai gardé le bulletin Jean-Marie Le Pen et je l'ai affiché dans ma chambre pour "prouver" à mes visiteurs que je ne l'avais pas mis dans l'urne. Il y est resté une dizaine d'années."

Lisa, enseignante à domicile, une vingtaine d'année en 2002, "allée voter Chirac la mort dans l'âme au second tour"

"J'étais abasourdie par la qualification au second tour de Jean-Marie Le Pen. J’avais le sentiment d'avoir été trahie par le genre humain aussi ! Puis il a fallu se remettre à travailler les cours, et aller voter Chirac la mort dans l'âme au second tour."

Eloïse, professeur en lycée professionnel, tout juste 18 ans en 2002 : "Voter Chirac, c'était absolument obligatoire"

"Dès le résultat, je n'ai pas hésité une seconde : j'allais voter Chirac, c'était absolument obligatoire, notre pays ne pouvait pas sombrer dans le chaos du front national avec ses idées méprisables et sa vision du monde étriquée."