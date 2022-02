Englué dans des sondages faiblards et dans les querelles intestines de son parti EELV, le candidat écologiste Yannick Jadot s'est plutôt très bien acquitté de son grand oral présidentiel sur France 2. Faisant mentir ceux qui, urbi et orbi, le vouaient à jouer les utilités de la grande cause écologique... de 2027.

Il oscille entre 5 et 7% dans les sondages, se fait régulièrement étriller au sein même de son parti EELV pour son manque d'aspérités : Yannick Jadot est vu comme le "gendre idéal" à une époque où la menace climatique mériterait une véritable punk attitude pour résumer de manière grossière le reproche des déçus de la défaite à la primaire de Sandrine Rousseau. Il est sorti vainqueur de l'épreuve à la barbe des dirigeants de son parti qui lui préféraient la radicalité du maire de Grenoble Eric Piolle. Et si EELV fait depuis le job, l'idée que Yannick Jadot ne sera jamais que le brouillon d'une véritable candidature victorieuse en 2027 est clairement ancrée dans les têtes des dirigeants du parti.

Meetings laborieux et discours fleuves

Bruno Bernard, qui de sa présidence de la Métropole de Lyon est sans doute l'écologiste le plus influent de France (il gère aussi d'une main de fer les investitures des législatives de 2022), ne cache pas que les probabilités de voir son candidat au second tour sont à l'évidence faibles. Que l'enjeu est de créer un nouveau parti écologiste qui ne serait plus un rassemblement de lanceurs d'alerte mais une véritable machine capable de propulser l'écologie aux responsabilités.

Yannick Jadot essuierait donc les plâtres. Et de fait, depuis son investiture, des meetings laborieux, pompeusement intégrés à une "Tournée des possibles" qui se déploie dans des gymnases ou sur des places publiques à base de tréteaux et de sièges en carton sur lesquels les membres du parti endurent comme des suppliciés les discours fleuves du candidat, accusé d'être mal entouré et mal conseillé. Critiques régulièrement faites à l'eurodéputé qui s'est toujours tenu à distance du magma d'un parti volcanique.

Un style qui s'impose petit à petit

Il n'empêche. Pour la première fois dans l'histoire de l'écologie politique, un candidat est en position de porter la question d'une urgence climatique qui fait peu ou peu consensus dans l'opinion publique. Et force est de constater, qu'après un début de campagne poussif, Yannick Jadot impose peu à peu son style.

A Strasbourg, au Parlement Européen, il s'affronte violemment au Président de la République Emmanuel Macron. Lui qu'on disait lisse et sans aspérités s'emporte, quitte à commettre des faux pas comme lorsqu'il taxe Eric Zemmour de "juif de service". Il reconnaît une maladresse.

"Le problème de Jadot c’est qu’il a mis longtemps à sortir du costume de candidat à la primaire, concèdent les responsables de son parti, mais désormais il est dedans, il est costaud". Sur le plateau de France 2 jeudi soir, costume cravate, la montre a remplacé le bracelet ethnique et l’eurodéputé mouille la chemise face au RN Jordan Bardella :

"Les migrants ? Qu'en disent les agriculteurs qui les emploient ? Les 40 000 infirmières migrantes qui nous permettent de sauver la vie des Français ? Les migrants qui travaillent pour les entreprises de sécurité ? Vous les mettez dehors."

Les téléspectateurs lui donnent le point. Un jeune l’interpelle sur le coût des transports et Yannick Jadot dévoile au débotté un "Pass liberté climat", accessible de 16 à 25 ans, qui permettrait à chaque jeune de se déplacer avec des transports écologiquement responsables à moindre coût.

Il enfonce ensuite la politique internationale d'Emmanuel Macron sur le Mali ou l’Ukraine : "Il dit ostensiblement devant les caméras "tu" à Vladimir Poutine. Qui a gazé les populations syriennes". Mais au final que retiendra-t-on ? Qu’à 56% on le préfère sans la cravate. "C'est une vie qui s'écroule. Trente ans d'engagement pour l'écologie et de la solidarité. Et on ne me parle que de la cravate". C'est dire à quoi tient une stature de présidentiel.