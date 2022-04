L'Insoumis, arrivé troisième du premier tour de l'élection présidentielle, appelle au rassemblement à gauche pour les élections législatives. "Je demande aux Français de m'élire Premier ministre", dit-il mardi sur BFMTV, dans sa première interview depuis les résultats du 10 avril.

Après la défaite lors du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'est fixé un nouvel objectif : devenir chef du gouvernement. "Je demande aux Français de m'élire Premier ministre", déclare-t-il mardi sur BFMTV, dans sa première interview depuis les résultats du scrutin, le 10 avril. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en troisième position du premier tour de l'élection présidentielle, avec 21,95% des suffrages. Moins de 422.000 voix le séparent de la deuxième, Marine Le Pen.

"Il y a un troisième tour"

"Si je ne me bats pas pour cette victoire, je leur dis 'donnez-leur tous les pouvoirs !' Mais moi je ne veux pas que Madame Le Pen prenne le pays et je ne veux pas que Monsieur Macron garde le pouvoir. Donc je ne résous cette contradiction que d'une manière : en disant, il y a un troisième tour", expose le chef de file de La France insoumise. Il appelle donc au rassemblement à gauche derrière L'Union populaire en vue des élections législatives des 12 et 19 juin, l'objectif étant "d'élire une majorité de députés insoumis" et de "membres de l'Union populaire" et d'aboutir à une cohabitation.

Que le président de la République élu dimanche soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, "c'est assez secondaire", indique Jean-Luc Mélenchon. "Je serai le Premier ministre, pas par la faveur de Monsieur Macron ou de Madame Le Pen, mais par les Français qui m'ont élu", explique-t-il. L'Insoumis a toutefois rappelé, à l'image de sa consigne de ne "pas donner une seule voix à Madame Le Pen", que "les deux ne sont pas de même nature".

Mais "la question de savoir qui est président à ce moment-là" de cohabitation ne compte pas à ses yeux, car "c'est le Premier ministre qui signe les décrets", affirme-t-il, ajoutant vouloir faire passer son programme. L'important pour lui est de répondre à "l'urgence sociale", "l'urgence écologique" et "l'urgence démocratique".

"Séchez vos larmes" et "ne cultivez pas les rancoeurs"

Pour réussir l'union derrière lui, Jean-Luc Mélenchon appelle les électeurs de gauche à "sécher leurs larmes" et à ne pas "cultiver les rancœurs". Il le dit lui-même : "Je n'ai pas de rancœur" vis-à-vis des communistes, écologistes et socialistes qui ont maintenu leur candidature à la présidentielle. Il appelle "tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire à se joindre à nous pour cette belle bataille".

Interrogé sur son état d'esprit après les résultats du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a fait part de sa déception : "Quand vous avez le sentiment qu'un destin, une tâche, vous passe au bout des doigts, vous n'en sortez pas indemne", relève-t-il. Toutefois, le candidat insoumis souligne qu'il a "l'âge" et l'expérience pour repartir de l'avant.