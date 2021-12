Emmanuel Macron a accordé une interview de deux heures à TF1 et LCI. Diffusée mercredi soir sur les deux chaînes, elle avait pour objectif de revenir sur les cinq années de son mandat. S'il a défendu son bilan, le président a plusieurs fois fait son mea-culpa, notamment sur certaines de ses phrases polémiques.

Emmanuel Macron mercredi lors de son interview sur TF1 et LCI © AFP / Ludovic Marin

À quatre mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat, a répondu durant deux heures aux questions de Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin. Une interview bilan de son quinquennat, enregistrée dimanche à l'Elysée, et diffusée mercredi soir sur TF1 et LCI.

Intitulée "Où va la France ?", cette interview a permis au chef de l'Etat, non pas d'annoncer sa candidature mais de répondre à un certain nombre de critiques et de défendre son bilan, à la fois sur la gestion de la crise du coronavirus et sa politique économique, sociale comme la réforme du travail ou encore celle de l'assurance chômage. Mais Emmanuel Macron a également beaucoup été questionné sur ses éventuels regrets au cours de son mandat. Le chef de l'Etat a d'ailleurs reconnu "beaucoup d'erreurs", a avoué avoir été "dur, impétueux" et a ainsi fait son mea-culpa sur différents sujets.

Sur "les gens qui ne sont rien" : "il y a des mots qui peuvent blesser"

Le quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par plusieurs déclarations qui ont été jugées méprisantes. Par exemple lorsqu'il a invité un jeune homme à "traverser la rue" pour trouver un travail. Ou quand il a fustigé les "fainéants, les cyniques".

Le chef de l'Etat l'a reconnu : "_dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens". _Il a notamment expliqué être arrivé au pouvoir avec une forme de vitalité et une volonté de "bousculer". Mais "je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens et c'est ça que je ne referai plus parce que, au moment où je l'ai fait, je n'ai pas mesuré que je blessais", a-t-il tout de suite précisé. "Il y a des mots qui peuvent blesser, et je pense que ce n'est jamais bon, c'est même inacceptable car le respect fait partie de la vie politique". "J'ai acquis une chose, on ne fait rien bouger si on n'est pas pétris d'un respect infini".

J'ai acquis, je crois pouvoir le dire, beaucoup plus de respect pour chacun"

Le président a dit regretter particulièrement cette séquence en 2017 où il évoquait "les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien", que l'on croise dans les gares. "On ne peut pas dire cela", a t-il regretté avant de revenir sur le contexte. "Si vous regardez ce moment, je suis à Station F devant des entrepreneurs et des gens du monde entier, inaugurant ce lieu qui est une pépinière de start-ups. Je passe 10 minutes à leur dire 'vous êtes entrepreneur, c'est formidable mais au fond entreprendre ce n'est pas grand-chose si vous n'aidez pas les autres et vous ne m'aidez pas à ce que la société tende une main à chacun'. C'est ça que j'essaye de dire et j'ai cette formule qui en effet, quand on la prend comme cela, est terrible". Après être revenu sur ces déclarations, le chef de l'Etat a estimé avoir "acquis, je crois pouvoir le dire, beaucoup plus de respect pour chacun". Emmanuel Macron a également déclaré "avoir appris à mieux aimer les Français."

Cependant, il a également "regretté" être "dans une société de la décontextualisation". Ses propos, qu'il attribue à sa "volonté de transgresser, de bousculer, de ne pas céder à une forme de conformisme", paraissent alors "_affreu_x" alors "qu'évidemment ils s'inscrivent dans une atmosphère". Ironisant sur ce "truc incroyable" en France "d'adorer les mea-culpa", le président de la République a même défendu certaines de ses formules passées, jugeant "injustes" les attaques qu'il a essuyées ensuite.

Sur les "Gilets Jaunes" : "des erreurs ont été faites"

Parmi les moments marquant du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a évidemment eu la crise gilets jaunes. Mercredi soir, le président a reconnu une forme de responsabilité. "Je ne vais pas vous dire que je n'y suis pour rien dans la crise des gilets jaunes." Il a avoué que des "erreurs ont été faites". "On a pris des décisions qui n'ont pas été comprises" et certains Français ont ainsi pu se dire "ils veulent nous empêcher de vivre".

"La mécanique de l'augmentation des carburants est votée dès 2015" a rappelé Emmanuel Macron. "Comme c'est voté, on pense que c'est fait, nous ne nous occupons pas suffisamment du moment où cela arrive dans la vie des gens."

Sur les Gilets Jaunes, il a analysé le mouvement en expliquant que "ce sont des femmes et des hommes (...) qui, au fond, disent : Vous ne voyez pas, vous ne parlez jamais de nous, notre vie est empêchée, vous voulez faire un monde auquel on ne comprend rien, mais qui est encore moins fait pour nous" a encore décrit le président. Il a également fait valoir que "la révolution est possible, mais elle doit se faire avec cette France-là parce que c'est celle qui nous tient, qui nous aide, qui s'occupe de nos anciens, de nos enfants, qui nous fait vivre".

Les 80 km/h "appliqués de manière trop uniforme sur tout le territoire"

Le président est également revenu sur l'une des mesures phares de son quinquennat : les 80 km/h sur les nationales. S'il a redit qu'elle était une bonne mesure, le chef de l'Etat a reconnu qu'elle est "sans doute arrivée à un moment où nos compatriotes n'ont pas compris cette décision, où elle a été peut-être été appliquée de manière trop uniforme sur tout le territoire. Il fallait sans doute la laisser à chaque département, ce qu'on a ensuite fait, pour l'adapter à la réalité du terrain."

"Je n'ai pas assez mesuré le sentiment d'urgence de l'hôpital avant la crise du coronavirus"

Enfin, interrogé sur sa gestion de la crise du coronavirus, il a évidemment été question de l'hôpital et des soignants. A cette occasion, Emmanuel Macron a déclaré ne pas avoir "assez mesuré le sentiment d'urgence de l'hôpital avant la crise du coronavirus".

"Ce n'est pas un problème de lit, c'est un problème de personnel. La situation de l'hôpital ne date pas cette crise. En 2018, je mets fin à 15 années de déflation pour former plus de médecins et repartir en réinvestissant" Un investissement qu'il a jugé mercredi soir, "sans doute trop peu par rapport à la crise qui s'était installée. (...) Là-dessus, la crise arrive en 2020, et donne lieu à une réaction extraordinaire de la part de nos soignants."

Le président a d'ailleurs affirmé, "il nous faut changer la réorganisation de l'hôpital, il faut redonner du pouvoir et de la responsabilité à ceux qui soignent et leur permettent de réhumaniser leurs tâches".