Nicolas Sarkozy s'est exprimé. L'ancien président de la République a annoncé ce mardi matin sur Facebook qu'il votera pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle.

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, le 25 février à l'Elysée. © AFP / Carine Schmitt / Hans Lucas

Sa prise de position était très attendue, notamment du côté LR, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Elle arrive finalement dans l'entre-deux-tour. L'ancien chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy, a annoncé ce mardi matin sur Facebook, son soutien à Emmanuel Macron.

Il "met la valorisation du travail au centre de ses priorités"

Dans son message, l'ancien président de la République explique que "l’importance des décisions à venir m’oblige à quitter ma réserve pour indiquer en toute clarté quel sera mon vote." Nicolas Sarkozy affirme qu'il votera pour le candidat LREM "parce que je crois qu’il a l’expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais, parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté". Selon lui, Emmanuel Macron est "en l’état actuel des choses, le seul en situation d’agir".

Dans son post Facebook, Nicolas Sarkozy prévient également : "une nouvelle époque s’annonce" et "nécessitera des changements profonds. Il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans. Le contexte international et la situation financière sont graves et imposeront des décisions difficiles et urgentes."

Pour terminer, il ajoute que "la fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement doit nous conduire à répondre à l’appel au rassemblement d’Emmanuel Macron en vue de l’élection présidentielle. (...) L’intérêt de la France doit être notre seul guide. On ne se trompe jamais en choisissant la clarté et la constance ."

"Cela m'honore et m'oblige" réagit Emmanuel Macron

En déplacement à Mulhouse, Emmanuel Macron "remercie" Nicolas Sarkozy "de sa confiance et de son soutien." "C'est très important. Cela m'honore et cela m'oblige", ajoute le président-candidat, à la rencontre d'habitants et de soignants. "Je pense qu'il faut rassembler très largement. J'ai entendu que sur les sujets de travail et d'Europe, il se retrouvait". Emmanuel Macron dit vouloir plus largement "parler à tous les Français, y compris aux électeurs au premier tour de Marine Le Pen et aux abstentionnistes"

"Trop tard", déplore un député LR

Suite à cette prise de position très attendues, les commentaires sous le post de Nicolas Sarkozy s'enchainent. Si certains internautes le félicitent et disent soutenir son choix, de nombreux autres messages sont particulièrement critiques. "Il fallait d’abord tout faire pour que Valérie soit soutenue et obtienne un score meilleur. Je suis triste que vous n’ayez pas aidé la droite très déçue de vous" ; "Je vous en voudrais à vie de ne pas avoir soutenu Valérie Pécresse dans le pire des moments."

Plusieurs autres internautes, visiblement partisans LR, pointent son silence avant le premier tour. "Dommage que vous n'ayez pas fait preuve de plus de clarté et de courage avant le 1er tour en soutenant votre propre parti..." ; "Vous m'avez déçue je voterai Marine terminée la droite" ; "Si vous aviez choisi « la clarté et la constance » en soutenant la candidate de votre famille politique dès le premier tour nous n’en serions sans doute pas là!". "Dommage, je quitte ce parti auquel j'adhère depuis 1958" annonce même un des internautes. "Vous auriez du le soutenir avant et encourager les adhérents à soutenir sa candidate. Traitrise au Général!!".

Certains élus LR se sont également exprimés suite à cette prise de position. C'est le cas de Julien Aubert, député LR du Vaucluse. La tonalité est la même que les internautes. "Nous attendions avant le premier tour que vous veniez aider votre famille politique. Vous parlez maintenant. C’est trop tard, comme Grouchy à Waterloo. Ce sera clairement non pour moi."

Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, souligne une "position personnelle" de Nicolas Sarkozy. L'élu de Vendée ajoute que "nous ne reconstruirons pas la droite en nous diluant dans le macronisme. Nous rebâtirons sur la fidélité à nos convictions."

Autre réaction, celle de l'ancien député et actuel maire LR de Lavaur, Bernard Carayon. Sa réponse est claire : "Non, Nicolas Sarkozy, je ne voterai pas pour Macron qui veut "déconstruire l'histoire de France" défendue à Verdun par mes deux grands-pères, ni pour celui qui a parlé de "violences policières" et accueilli 2M d'étrangers. Les Républicains ne sont pas "solubles" dans la Macronie."