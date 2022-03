Donné à plus de 10% dans les sondages, loin devant la candidate PS Anne Hidalgo, et deux fois plus haut que les candidats écologiste et communiste Yannick Jadot et Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon engrange des soutiens d'élus d'une gauche qui commence à croire en une dynamique de vote utile.

Jean-Luc Mélenchon, en meeting dimanche à Lyon © AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE

"Appelez cela comme vous voulez", décrypte la députée Clémentine Autain, "vote utile ou dynamique du mieux placé". Il y a cette certitude :

"Mélenchon est celui qui tient la mer, face au racisme , pour la défense des libertés publiques pour la gauche franche. Je préfère ce terme à celui de gauche radicale utilisé par nos adversaires.

Elle s'insurge contre les attaques "indignes" d'Anne Hidalgo contre les positions diplomatiques du chef de la France Insoumise sur l'Ukraine. Un autre élu abonde : "L'équipe Hidalgo, ils y sont allés comme des porcs. 'Mélenchon : agent de Poutine', ils sont allés trop loin, ça dégoûte tout le monde."

Et puis, depuis le meeting immersif de Nantes, l'émission de France 2 et surtout le meeting dit "de la paix" à Lyon ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon a marqué des points.

"On le disait vieux, il fait des meetings inventifs. On le disait éruptif, il soutient la contradiction de journaliste aguerris. On le disait Poutinophile, 15 000 militants sont venus à Lyon écouter son discours pour la paix" fait valoir son entourage.

Pas question pour autant d'humilier les partenaires communiste et écologiste qui fournissent actuellement de nouvelles recrues militantes au parti.

"On n'est pas un aspirateur de dissidents"

Pourtant, pas question d'être un "aspirateur de dissidents", assure un proche de l'Insoumis en chef... qui peine toutefois à masquer sa joie devant les récentes arrivées.

Claire Lejeune, figure des marches pour le climat et ex-secrétaire nationale d'EELV à la jeunesse a sauté le pas il y a plusieurs semaines, Elen Debost, élue du Mans, a fait de même il y a quelques jours, tout comme la militante féministe Caroline de Haas. Elle était "en froid glacial" depuis 2016 avec Jean-Luc Mélenchon mais "j'ai pris conscience que ce sont les débats de second tour qui cristallisent. Et on ne peut pas les laisser à Eric Zemmour ou Marine Le Pen. Mélenchon est le seul à pouvoir faire entendre", confie t elle. "Et puis on m'a demandé mon expertise à l'occasion de la journée internationale des femmes. Manon Aubry [eurodéputée LFI, ndlr] m'a conviée pour échanger et j'ai senti une vraie écoute et un espace de proposition".

"On n'a pas dix ans à perdre"

D'autres écologistes encore indécis s'inquiètent : "Le candidat fait des meetings à moins de 200 personnes. Pas d'enthousiasme militant. On n'est pas prêt. Jadot n'a pas le niveau, or n'a pas 10 ans à perdre pour changer de modèle. Mélenchon, j'ai des réserves à l'international, mais il est clair sur le changement de modèle économique"

Et Sandrine Rousseau? La candidate éco-féministe, finaliste de la primaire écologiste, a été exclue la semaine dernière du conseil politique de la campagne de Yannick Jadot par un communiqué lapidaire incriminant des propos off (tenus librement en échange de confidentialité) à des journalistes de presse écrite. Elle incriminait un amateurisme de la campagne de Yannick Jadot, et un certain virilisme - le candidat est en effet conseillé par 5 hommes.

Elle poursuivra comme elle s'y est engagée la campagne tout en espérant renverser la table lors du congrès des Verts à l'automne. Un de ses proches, passé à la France Insoumise, veut croire qu'elle finira par rejoindre Jean-Luc Mélenchon :

"On ne peut pas être loyal à un mec (Yannick Jadot) qui clame sur tous les plateaux qu'il va tenir tête à Vladimir Poutine mais qui a peur de Sandrine Rousseau. "

Elle jure que ce n'est pas son intention. En revanche, il faudra compter sur elle dans la recomposition d'après élection.

Chez les communistes, après le ralliement du député Sébastien Jumel, qui conserve son étiquette communiste, on s’attendait au départ d’autres voix dissidentes dont celle d'Elsa Faucillon députée de Saint Denis, de Pierre Dharréville, parlementaire des Bouches du Rhône, ou de Marie Georges Buffet. Mais l’ancienne ministre qui a voué à sa vie à son parti refuse de commencer à plus de 70 ans "une carrière de traîtresse", disent ses amis en pleine interrogation politique.