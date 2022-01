Les syndicats espèrent demain "une grève massive" dans l'Education Nationale face à la pagaille provoquée par les protocoles sanitaires à répétition. Jean-Michel Blanquer est au cœur des critiques. Au sein même du gouvernement, certains le surnomment "Jean-Michel A-peu-près" et décomptent les jours.

Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée Nationale le 11 janvier 2022 © AFP / THOMAS COEX

"Je ne suis pas candidat à ma propre succession." Jean-Michel Blanquer l’a récemment confié en petit comité. Il sait que sa mission, rue de Grenelle, prendra fin dans 3 mois. Son portrait rejoindra la galerie des ministres dans l’escalier d’honneur. Certains ont eu leur photo pour être resté trois semaines dans ces murs comme Théodore Steeg en 1913, ou cinq mois tel Benoît Hamon en 2014. Lui partira avec un record de longévité inégalé, que ce soit sous la IIIème, IVème, ou Vème République. Jamais aucun ministre de l’Education nationale n’est resté cinq années successives à ce poste hautement sensible.

"Si j’étais vraiment impopulaire chez les profs, je ne serais plus là aujourd’hui" a-t-il lâché le mois dernier. "Le Président aurait très bien pu le débrancher avec Edouard Philippe, il y a un an et demi, confirme un proche du ministre. S’il est toujours en place, ce n’est pas juste parce que Brigitte l’apprécie et le soutient".

Tensions avec Olivier Véran

Depuis le début de la crise sanitaire, Jean-Michel Blanquer se méfie du principe de précaution et des directives du ministère de la Santé. "À chaque fois, ils proposent la fermeture des écoles ou une usine à gaz", tempête un cadre de l’Education nationale. "C’est agaçant de devoir toujours se battre pour laisser les enfants tranquille".

Ses relations distantes avec Olivier Véran n’ont pas facilité les choses ces dernières semaines. Les deux hommes se sont retrouvés vendredi dernier autour de Jean Castex, sans réussir à trouver un compromis. Il a donc fallu attendre trois jours de plus pour que le Premier ministre annonce lundi soir une "simplification" du protocole.

Juste avant que Jean Castex ne s’exprime sur France 2, Jean-Michel Blanquer participait, comme toujours ou presque, au bureau exécutif de la République En Marche. "Il est apparu résigné, tendu" souligne un participant. Après avoir entendu le ras-le-bol des parents relayés par les parlementaires, le ministre a plaidé "non-coupable". "Ces protocoles, ce n’est pas moi qui les invente, s’est-il justifié en substance. "Il nous a expliqué qu’il se devait de suivre les orientations de la direction générale de la santé, du haut conseil de la santé publique, de la cellule interministérielle de crise Covid" ajoute un pilier du parti, pour qui il est devenu "la cible facile".

Lors des questions au gouvernement, hier, Jean-Michel Blanquer a été interpellé à 5 reprises. "Les parents s’arrachent les cheveux" lui a lancé la députée LR Annie Genevard. "Nous avons transposé ce que nous demandait le Haut conseil pour la santé publique" a-t-il sèchement répondu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Problème de communication

"Nous n’avons jamais envisagé la fermeture totale des écoles" assurait Jean-Michel Blanquer, le 12 mars 2020, quelques heures seulement avant qu’Emmanuel Macron n’annonce cette même fermeture. Ce fut le premier défaut de communication d’une longue série.

Depuis deux ans, son propre cabinet a souvent dû rectifier le tir. Dernier exemple en date : le 28 décembre 2021, après son interview sur France Inter, il affirme qu’après les vacances de Noël "pour revenir à l’école, il ne faudra pas seulement présenter une fois un test mais au moins deux fois à plusieurs jours d’intervalle". Deux heures plus tard, son ministère revient sur ses propos : "ce n’est pas une annonce, ce n’est pas arbitré".

Ce qui a agacé Emmanuel Macron, lui-même, c’est la façon dont il a communiqué le protocole sanitaire pour la rentrée de janvier : le dimanche à 17h sur Internet. "Il faut plus d’anticipation et plus de temps aux rectorats pour communiquer avec les écoles en amont" a déclaré le chef de l’Etat, la semaine dernière, dans les colonnes du Parisien.

Dans l’entourage du Président, on continue officiellement de soutenir Jean-Michel Blanquer, tout en demandant "une pause" dans les changements de protocole. Celui qui a été présenté par Jean Castex lundi devrait donc rester en vigueur tout le mois de janvier. C’est le souhait du couple exécutif.

Parachutage délicat

D’ici là, "Jean-Michel va pouvoir continuer à chercher la bonne circonscription" persifle un cadre de la macronie. Le ministre ne cache pas, en effet, son envie de rester dans le jeu politique à l’issue du quinquennat. Certains le verraient bien batailler aux législatives contre Aurélien Taché ou Cédric Villani, qui ont tous deux claqué avec fracas la porte du parti présidentiel. "A mon avis, c’est trop risqué", glisse un de ces proches. "Il y a pas mal de ministres qui stressent en ce moment : ceux qui n’ont ni ancrage local, ni circonscription" ajoute un membre du gouvernement.

En 5 ans, le ministre ne s’est pas fait que des amis : Edouard Philippe ne lui facilitera pas son arrivée à l’Assemblée et les tenants d’une laïcité "moins stricte" non plus. Son think tank "Le laboratoire de la République", lancé en octobre dernier, fait encore grincer des dents dans la majorité. "Il est déjà en sommeil" persifle un député LREM. Sur le site Internet, en tout cas : aucun évènement à l’agenda.