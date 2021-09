"Un tiers des immigrés, aujourd'hui 31%, occupent des logements sociaux" a affirmé mardi matin sur France Inter le président du Rassemblement National, député européen et conseiller régional d'Île-de-France Jordan Bardella.

Jordan Bardella dans le studio 521 de France Inter le 13 janvier 2020 © Radio France / © Radio France

Alors que l'élection présidentielle approche à grands pas, le président du Rassemblement national Jordan Bardella défend férocement la notion de "priorité nationale". Invité du Grand entretien de la matinale de France Inter mardi matin, le député européen et conseiller régional d'Île-de-France a argumenté en faveur de cette mesure "qui consiste à donner, par rapport aux étrangers, dans le logement et à situation égale ou dans le travail à compétence égale, une priorité par la loi aux citoyens français". Il déplore aujourd'hui "une préférence étrangère" notamment "dans le logement social", a-t-il expliqué à l'antenne, avant d'ajouter :

Je vous rappelle qu'un tiers des immigrés, aujourd'hui 31%, occupent des logements sociaux.

"Ménages immigrés"

Cette affirmation est-elle exacte ? Selon un document du ministère de l'Intérieur, basé sur une étude de l'Insee, 31% des "ménages immigrés" (ménage dont la personne de référence est née étrangère hors de France) occupaient un logement social HLM en 2017. Les "ménages non immigrés" quant à eux occupaient pour 13% d'entre eux ce type d'habitation.

Insee, recensement de la population en 2017 / Insee

Si l'on se penche sur l'enquête de l'Insee "Les conditions de logement en France", publiée en 2017 et dont les données d'étude datent en fait de 2013, les chiffres étaient sensiblement les mêmes quatre ans auparavant : 34% des ménages immigrés étaient locataires d'un logement social, contre 16% des ménages non-immigrés.

Insee, enquête Logement 2013 / Insee

Lorsqu'il assure qu'un tiers des immigrés occupent des logements sociaux, Jordan Bardella dit donc vrai. Néanmoins, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, car ils ne suffisent pas à prouver une "préférence étrangère", comme l'affirme le président du RN.

"La surreprésentation des immigrés dans les logements HLM peut être liée à leurs plus faibles revenus"

D'abord, il faut avoir à l'esprit que la personne "de référence" dans un ménage peut, au cours de son existence, avoir acquis la nationalité française, ce qui rend la théorie d'une "préférence étrangère" caduque.

Ensuite, dans une note accompagnant son document, le ministère de l'Intérieur explique que "la surreprésentation des immigrés dans les logements HLM peut être liée à leurs plus faibles revenus, mais aussi à la plus grande taille de leur ménage". Ce qui détermine le fait d'être locataire d'un logement social, précise effectivement l'Insee, est en grande partie lié à l’âge, au statut familial, au niveau de revenus et la taille de l’unité urbaine dans lequel vit le ménage.

En d'autres termes, la part des personnes immigrées dans le total des locataires HLM est plus importante que celle des personnes non-immigrées parce qu'ils sont en général plus pauvres. En 2015, selon les données de l'Insee, le revenu annuel moyen d'un ménage immigré s'élevait ainsi à 16 160 euros, contre 24 350 euros pour un ménage non-immigré.

Plus souvent locataires que propriétaires

Cela explique également pourquoi ils sont plus souvent locataires que propriétaires, même si cela dépend de leur pays d'origine. "Les ménages originaires d’Afrique hors Maghreb sont les moins nombreux à être propriétaires (seulement 13% en 2013). 51% d’entre eux sont locataires dans le secteur social, soit 14 points de plus qu’en 1996, et leur part dans le secteur locatif libre a fortement diminué (passant de 46% à 34%). La moitié des ménages d’origine maghrébine résident dans le secteur social et seuls 24% sont propriétaires. À l’inverse, les ménages originaires d’Espagne, d’Italie ou du Portugal sont en majorité propriétaires (59%)" détaille l’Insee.

"Un tiers des immigrés occupent des logements sociaux", mais un tiers de combien ?

En lisant ces données, il ne faut pas oublier qu’il y a, en France, beaucoup moins de ménages immigrés que de ménages non-immigrés. Dans son enquête parue en 2017, l'Insee compte 2,7 millions de ménages immigrés (dont 1,1 million sont français et 1,6 million sont étrangers) et 25,3 millions de ménages non immigrés en 2013. Si l'on fait le calcul, il y avait 918 000 ménages immigrés locataires d'un logement social (soit un tiers, exactement 34%, des 2,7 millions de ménages) contre 3,8 millions de ménages non-immigrés (soit 15% des 25,3 millions de ménages) en 2013.