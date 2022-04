Marine Le Pen veut baisser la TVA sur les biens de première nécessité et doubler le nombre de magistrats. Emmanuel Macron propose d'instaurer une déclaration d'impôts commune pour les concubins et de supprimer la redevance.

Marine Le Pen veut privilégier la case prison quand Emmanuel Macron propose d'élargir les amendes. © AFP / Ludovic MARIN / Clément MAHOUDEAU

L'immigration et la justice sont les grands thèmes traditionnels de l'extrême droite en France. Sauf que pour cette présidentielle, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, a aussi misé sur un programme économique et fiscal musclé, avec pour ambition de "rendre l'argent aux Français". De son coté, Emmanuel Macron oppose à ce programme de repli national un renforcement de la coopération européenne et le lancement ou la poursuite de réformes entamées durant son quinquennat. Voici un comparatif des points clés de leurs programmes respectifs concernant les impôts, la justice et l'immigration.

Les réformes sur l'impôt

Emmanuel Macron et Marine Le Pen présentent des programmes diamétralement opposés sur la fiscalité, avec une grosse réforme fiscale sur le concubinage pour le président sortant et de nombreuses promesses de baisses d'impôts pour la candidate du RN.

Réformes fiscales. Outre une baisse de la TVA de 20 à 5.5 % sur l'énergie et les biens de première nécessité, Marine Le Pen avance plusieurs réformes et notamment l'exonération d'impôts sur le revenu pour les jeunes de moins de trente ans. La candidate du RN propose aussi une part fiscale complète dès le premier enfant et le rétablissement pour les veufs et les veuves de la demi-part fiscale supprimée en 2014. Pour financer ces mesures, la candidate estime pouvoir récupérer 15 milliards d'euros grâce à la création d'un ministère de la fraude - un chiffrage contesté - ou encore grâce à la "priorité nationale", avec un certain nombre d'aides sociales réservées aux Français.

De son côté, Emmanuel Macron propose de permettre à tous les couples non pacsés ni mariés mais vivant en concubinage de faire une déclaration commune d'imposition. Cela permettrait à certains ménages d'économiser plusieurs centaines voire milliers d'euros d'impôts, selon des chiffrages extérieurs à sa campagne. Une promesse non chiffrée, difficile à mesurer et sur laquelle le candidat n'a jusqu'ici pas donné plus de détails.

Redevance. Marine Le Pen veut privatiser l'audiovisuel public - Radio France et France Télévisions - au nom du pouvoir d'achat et supprimer les 138 euros de redevance. Emmanuel Macron veut lui aussi supprimer la redevance, qui doit toute façon disparaître en 2023 avec la taxe d'habitation. Le président-candidat n'a pas encore précisé par quoi il comptait la remplacer.

Le renforcement de la justice

C'est un thème central dans cette campagne présidentielle : la sécurité, et avec elle la justice. En novembre dernier, magistrats et greffiers ont dit leur profond malaise dans une tribune publiée dans le journal Le Monde . Ils y dénonçaient le manque de moyens et soulignaient la "discordance" entre la volonté de rendre une justice de qualité et la réalité du quotidien. Alors quelles sont les propositions des deux candidats du second tour de l'élection présidentielle ? Décryptage des programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.

Effectifs. Après s'être vanté d'une augmentation historique du budget du ministère de la Justice - 30% en cinq ans - Emmanuel Macron promet de créer 8500 postes dans l'institution judiciaire. Marine Le Pen elle, va plus loin. Elle veut doubler le nombre de magistrats pour atteindre les 20.000 postes et rattraper le retard sur nos voisins européens, avec des juges, des procureurs, recrutés en externe sur concours et une hausse du budget d'un milliard et demi d'euros.

Délinquance. Emmanuel Macron s'attaque aux petites infractions : il promet d'élargir les amendes forfaitaires déjà en place pour sanctionner l'usage de cannabis ou le squat des halls d'immeubles. Ces amendes seraient prélevées directement sur les revenus. Marine Le Pen veut privilégier la case prison, avec d'abord le rétablissement des peines plancher, ces peines minimales mises en place sous Nicolas Sarkozy et supprimées sous François Hollande. Elle souhaite aussi limiter les aménagements de peines, la semi-liberté ou le bracelet électronique. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, ils sont devenus la règle en cas de condamnation à moins de six mois de prison.

Prisons. Il y a 70.000 détenus pour 60.000 places actuellement en France. Emmanuel Macron a donc promis 15.000 places supplémentaires, 7000 ont déjà été créées. Marine Le Pen en veut deux fois plus : objectif 85.000 places en cellule d'ici la fin du quinquennat.

La régulation de l'immigration

Si Marine Le Pen a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat des Français, l'immigration reste bien au cœur du programme de l'extrême droite. Si elle est élue présidente, la candidate du Rassemblement national prévoit de consulter le peuple par référendum sur les questions migratoires. Elle entend ainsi soumettre aux électeurs un projet de loi, constitutionnel et législatif, qui réviserait tout le droit applicable aux étrangers. Sur ces questions, Emmanuel Macron mise, lui, sur une "Europe des frontières".

Frontières. Dans son programme, Emmanuel Macron propose "d'aller au bout de la réforme de Schengen pour renforcer nos frontières européennes". L'objectif est de doter l'espace Schengen "d'un mécanisme de solidarité et d'intervention rapide en cas de crise aux frontières extérieures de l'Union". Le président sortant ambitionne aussi de créer une "force des frontières" pour "renforcer nos frontières nationales". A contrario, Marine Le Pen voit dans l'Europe un frein et souhaite renégocier les accords de Schengen afin de réinstaurer les contrôles aux frontières.

Traitement. Marine Le Pen souhaite inscrire ainsi la "priorité nationale" en matière de logement et d'emploi dans la Constitution. Ce projet de loi prévoit un arsenal de mesures comme l'interdiction des régularisations des sans-papiers, l'expulsion des étrangers délinquants ou encore des sanctions pénales pour toute complicité à l'immigration illégale. De son côté, Emmanuel Macron veut poursuivre la refonte de l'organisation de l'asile et du droit au séjour pour décider beaucoup plus rapidement qui est éligible et expulser plus efficacement ceux qui ne le sont pas. Il souhaite par ailleurs que les titres de long séjour ne soient accordés qu'à "ceux qui réussissent un examen de français et s'insèrent professionnellement" et veut expulser les étrangers qui troublent l’ordre public.