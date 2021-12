Dès le lundi 3 janvier, France Inter donne le coup d’envoi d’un dispositif largement élargi à 3 mois du premier tour de l’élection présidentielle.

Elections urne © Radio France

Plus d’invités, de débats, d’émissions spéciales, d’interactivité, de terrain pour rendre compte, vérifier, analyser mais aussi recueillir et donner la parole aux candidats et aux citoyens.

« Pendant une campagne présidentielle, il faut donner du temps, de la profondeur aux débats pour qu’ils soient respectueux, il faut faire de la pédagogie pour expliquer les institutions à nos enfants, il faut rassembler des jeunes face à des candidats, des auditeurs face à des intellectuels, il faut accepter des visions différentes, des arguments opposés, des préoccupations contraires. Mais toujours dans l’écoute et l’honnêteté intellectuelle, ce qui ne veut pas dire sans passion ! »

Catherine NAYL, Directrice de l’information

►►► « Les candidats face à la matinale » de 8h à 9h30 par Léa Salamé & Nicolas Demorand

Dès le 3 janvier, une fois par semaine, la matinale rallonge son format d’1/2 heure et propose un dispositif inédit en trois temps :

« Le grand entretien » porté par Nicolas Demorand et Léa Salamé pour permettre aux candidats de détailler leur programme

» porté par pour permettre aux candidats de détailler leur programme « Le candidat face aux auditeurs » qui disposeront de plus de temps pour poser leurs questions

» qui disposeront de plus de temps pour poser leurs questions « Le candidat face au 7/9 » qui invite les éditorialistes et journalistes de la chaine, notamment Thomas Legrand, Dominique Seuxet Pierre Haski, à réagir et à questionner plus spécifiquement sur les grands enjeux politiques, économiques ou sociétaux de la campagne.

►►► « Un dimanche de campagne » de 18h à 19h par Claire Servajean avec Thomas Legrand

Un dimanche de campagne, le nouveau rendez-vous de la rédaction de France Inter à l’antenne dès le dimanche 9 janvier, se donne une heure pour revenir sur une semaine d’actualité politique : dernières déclarations, thèmes dominants, compte-rendu des meetings… avec des journalistes politiques issus de différents médias.

Les jeunes au cœur de la présidentielle

►►► « Des candidats et des jeunes » mardi 22 février 2022 - En public au studio 104 de la Maison de la radio et de la musique

France Inter et Chemins d’avenir organisent une rencontre entre 100 jeunes de 18 à 25 ans, représentatifs de la jeunesse française, et des candidats à la Présidence de la République. L’objectif, challenger les candidats sur leur politique à l’égard de la jeunesse en répondant directement à leurs interrogations.

L’idée est née lors d’une rencontre entre la directrice de l’information de France Inter, Catherine Nayl et la présidente de Chemins d’Avenirs, Salomé Berlioux et d’une envie commune : Inclure les jeunes dans ce débat démocratique pour leur redonner l’envie de voter.

►►► Podcast - « Président, c’est comment ? » par Yaël Goosz et Laurence Peuron du service politique

Un podcast en 7 épisodes pour les jeunes de 9 à 13 ans et leurs familles afin de mieux comprendre la fonction présidentielle. Qu’est-ce qu’une campagne présidentielle ? C’est quoi le vote ? C’est comment la vie à l’Elysée ? Ça veut dire quoi « Président, chef de guerre » ? Podcast disponible dès la mi-février 2022

A la rencontre des Français

►►► « Le 13/14 à la rencontre des Français » par Bruno Duvic

Le 13/14 continue de sortir des studios de France Inter, deux fois par mois, à la rencontre d'acteurs de terrain, sur des sujets qui peuvent animer le débat présidentiel.

Prochain rendez-vous le jeudi 6 janvier en direct de Saint-Dié-des-Vosges pour parler de la santé et de l’hôpital. A venir, la question de la sécurité et des trafics de stupéfiants à Marseille, du pouvoir d'achat, de l'agriculture, des jeunes...

Chaque émission propose des reportages et compare les programmes des candidats sur le sujet traité.

►►► « Le Grand Face à Face XXL » par Ali Baddou

Pluralisme, proximité, interactivité sont les mots clés de cette émission.

Une fois par mois depuis la rentrée de septembre, Ali Baddou, accompagné de Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne et Gilles Finchelstein, directeur de la Fondation Jean-Jaurès, accueille une personnalité et dialogue directement avec le public depuis une ville de France sur les grands thèmes qui traversent notre société. Cette émission se veut un lieu d’échanges et de dialogue au plus près des citoyens. Les auditeurs présents à l’émission peuvent poser des questions aux invités et ainsi prendre part au débat démocratique.

De Arras avec Caroline Fourest en passant par la ville de Tours avec Pierre Rosanvallon ou Saint-Brieuc avec Cyril Dion… Et à venir : Metz vendredi 14 janvier 2022. Enregistrée le vendredi et diffusée le samedi de 12h à 14h.

►►► « Le feuilleton de la France » par la rédaction de France Inter

A partir du 10 janvier 2022 à 7h15 - une semaine par mois - le Zoom devient 100% présidentiel. Les reporters de France Inter seront sur le terrain pour écouter les Français et parler de ce qui, à leurs yeux, mérite débat. 4 semaines de Zoom, 20 reportages long format, pour évoquer, les mains dans le quotidien, les enjeux d’avenir : déconnexion des territoires, choix énergétique, environnement, pouvoir d’achat, éducation, logement, innovation, travail, santé, immigration, inégalités…

►►►Le feuilleton du 13/14 : « Cinq Français dans la campagne » par le service politique de France Inter

Une équipe de journalistes suit régulièrement cinq « électeurs-test », indécis ou déjà décidés: un agriculteur des Yvelines, une coiffeuse du Nord, un cadre lyonnais, un jeune précaire de Colmar, une retraitée du Morvan.

La présidentielle vue de l’étranger

►►► « Un jour dans le monde » de 18h à 19h par Fabienne Sintes

Quels regards portent la presse et les observateurs étrangers sur notre élection présidentielle ? Comment nos voisins gèrent-ils les sujets de société comme la santé, la culture, l’économie ? Font-ils mieux que nous ou différemment ? Des reportages miroirs à écouter pendant toute la campagne présidentielle.

Le grand rendez-vous politique de France Inter

►►► « Questions Politiques » de 12h à 13h par Thomas Snégaroff

Une heure avec une personnalité politique pour commenter les grands faits de société et de politique en compagnie de Nathalie Saint-Cricq (France Télévisions), Françoise Fressoz (Le Monde), Carine Bécard et Alexandra Bensaid (France Inter).

La campagne présidentielle à suivre également sur le site de France Inter et les réseaux sociaux.