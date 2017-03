Jean-Michel Bérégovoy n'a pas du tout apprécié les propos de François Fillon jeudi sur l'ancien Premier ministre français.

"Je souhaite qu'au mieux il présente des excuses" a lancé Jean-Michel Bérégovoy, le neveu de l'ancien Premier ministre français qui s'est suicidé le 1er mai 1993. Lors de "L'émission politique" sur France 2 jeudi, François Fillon a déclaré avoir souvent "pensé à Pierre Bérégovoy" et avoir "compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité [le suicide] quand tout d'un coup, l'image qui est donnée de vous est une image qui est le contraire de ce que vous êtes, en tout cas de ce que vous croyez être".

Pierre Bérégovoy s'est suicidé le 1er mai 1993 à 68 ans. Quelques mois plus tôt, il avait été profondément meurtri par une polémique suite à une affaire de prêt sans intérêt d'un million de francs, qu'il avait perçu de l'homme d'affaires Roger-Patrice Pelat. En mars, la gauche perd les élections législatives et il s'en sent responsable.

La parallèle de François Fillon avec Pierre Bérégovoy est "scandaleux" pour son neveu qui estime que "ce ne sont pas les mêmes hommes ni les mêmes itinéraires".

Pierre Bérégovoy, c'est quelqu'un qui venait du peuple, François Fillon c'est un type qui confond ses intérêts particuliers avec les intérêts de la France, son rôle d'élu avec son train de vie

"Je suis extrêmement vexé, vexé pour ma famille, vexé pour les Français et aussi je pense à Pierre. [François Fillon] a touché au cœur un symbole et une blessure qui a du mal à se refermer encore aujourd'hui", conclu Jean-Michel Bérégovoy.

