Sur France Inter, le président-candidat Emmanuel Macron a affirmé qu'en France, il y avait eu un recours "beaucoup plus" large aux cabinets de conseil "il y a dix ans" que sous son quinquennat. Qu'en est-il réellement ?

Emmanuel Macron était invité de la matinale de France Inter lundi. © AFP / Ludovic MARIN

Invité de la matinale de France Inter lundi, Emmanuel Macron est revenu sur "le scandale McKinsey", cette utilisation "abusive" des cabinets de conseil par l'administration ces dernières années, d'après un rapport sénatorial. "Ce qui m'importe, c'est le bon usage de l'argent public", a indiqué le président-candidat, avant de développer trois arguments : "Premièrement, cela a baissé en 2022. Deuxièmement, quand on compare sur les 15 dernières années, c'est faux de dire que c'est ces dernières années qu'il y a eu le plus grand usage de cabinets de conseil ou de prestataires extérieurs parce qu'il y en avait beaucoup plus il y a dix ans en France. Troisièmement, on le consomme beaucoup moins que nos voisins." Qu'en est-il réellement ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Y avait-il plus de cabinets de conseil il y a dix ans ?

La France avait-elle "beaucoup plus" recours aux cabinets de conseil il y a dix ans, comme l'affirme Emmanuel Macron ? Dans les couloirs de France Inter, après son interview, mettant en avant la hausse, selon lui, durant la révision générale des politiques publiques (RGPP), le président a précisé qu'il tenait cette information du rapport sénatorial évoqué plus haut et intitulé "Un phénomène tentaculaire : l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques".

Direction donc les 385 pages de ce rapport rendu mi-mars. En se basant sur les données de la Fédération européenne des associations de conseil en organisation (FEACO), les sénateurs indiquent qu'il y a effectivement eu "une hausse sensible entre 2007 et 2010" du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de conseil en secteur public. Ces données compilent à la fois les dépenses des ministères et celles des collectivités territoriales en cabinets de conseil.

La hausse observée entre 2007 et 2010 s'explique donc par la RGPP menée sous Nicolas Sarkozy. Les dépenses en cabinets de conseil atteignaient alors entre un et deux milliards d'euros chaque année. Elles étaient seulement de 657 millions en 2018. À première vue, l'affirmation du président parait donc exacte... mais uniquement pour le début du quinquennat. Car le graphique s'arrête en 2018.

Ce graphique publié dans le rapport sénatorial présente le chiffre d’affaires des cabinets. / Capture d'écran

Or, en s'appuyant sur les données de la direction du budget, les sénateurs ont observé que le recours aux cabinets de conseil a fortement augmenté depuis 2018. La hausse est telle qu'en 2021, "les dépenses de conseil de l'État, ministères et opérateurs compris, dépassent le milliard d’euros, en intégrant les dépenses d’informatique", notent les sénateurs. Et ce milliard d'euros ne comprend que les chiffres de l'État, pas ceux des collectivités territoriales : "Le milliard d’euros que nous avons identifié en 2021 est une estimation minimale qui ne prend en compte que les dépenses des ministères et seulement 10 % des agences de l'État", soulignait auprès de Public Sénat Arnaud Bazin, président de la Commission d'enquête. Ce qui fait dire aux sénateurs que les dépenses totales - comprenant les dépenses de l'État mais aussi celles des collectivités territoriales - en 2021 sont bien supérieures à celles du quinquennat Sarkozy.

La forte augmentation du recours aux cabinets est de toute façon justifiée par le président par "les prestations informatiques et de soutien aux systèmes d'informations", très importantes "parce qu'il a fallu se protéger sur le cyber, des risques nouveaux, que des prestataires extérieurs connaissent mieux que les fonctionnaires de l'État". Une affirmation là aussi remise en cause par les sénateurs, puisque les dépenses sont essentiellement des dépenses de conseil et non de mise en œuvre. Par ailleurs, "on a monté en charge des systèmes de manière très forte pendant le Covid", souligne le président.

Les prestations de conseil ont-elles baissé entre 2021 et 2022 ?

D'après Emmanuel Macron, les prestations extérieures ont "baissé entre 2021 et 2022".

Il s'agit en réalité d'une directive de l'exécutif qui promet de "réduire d'au moins 15% le recours aux prestations de conseil externe" dès 2022, a précisé la ministre de la Transformation et de la Fonction publique Amélie de Montchalin.

La France a-t-elle moins recours que ses voisins aux cabinets de conseil ?

La France "consomme" donc t-elle "beaucoup moins" de cabinets de conseil que ses voisins européens, comme l'affirme Emmanuel Macron ? Dans leur rapport, les sénateurs s'appuient sur les chiffres de la FEACO pour affirmer qu'effectivement, "le conseil au secteur public est historiquement un marché limité en France".

Le graphique publié dans le rapport indique en effet qu'en 2018, le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises du secteur du conseil en Allemagne s'élevait à 3.143 millions d'euros et à 2.640 millions d'euros en Angleterre. En France, les dépenses atteignaient 657 millions d'euros (en incluant les données des collectivités territoriales). "Ainsi, en 2018, sur mille euros de dépenses de fonctionnement, les administrations publiques avaient engagé 1,56 euro de dépenses de conseil en France contre 6,76 euros au Royaume-Uni et 7,20 euros en Allemagne", notent les sénateurs. Les dépenses en cabinets de conseil ont fortement augmenté depuis 2018, ont observé les sénateurs, mais pas au point toutefois de rattraper l'Allemagne et le Royaume-Uni.

S'il y a un abus, au cas par cas, il faut qu'il soit sanctionné.

Par ailleurs, Emmanuel Macron s'est défendu d'être à l'origine de l'augmentation des dépenses en conseil : "Certains sont en train de tout confondre, est-ce que le président de la République intervient dans ces contrats ? Non. Deuxièmement, ces contrats sont passés selon le code des marchés publics. Ce sont des opérateurs de l'État ou des administrations ou des ministres qui passent ces contrats parce qu'ils en ont besoin."

Le président a par ailleurs rappelé que "si au cas par cas il y a des abus, que certains contrats sont mal passés, il faut que ce soit contrôlé par les parlementaires d'une part et par le juge s'il y a une malversation ou un non-respect du code." "S'il y a un abus, au cas par cas, il faut qu'il soit sanctionné", a-t-il insisté.