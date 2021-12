Environ 13.000 personnes, selon les organisateurs, étaient rassemblées au parc des expositions de Villepinte ce dimanche pour l’entrée en campagne du candidat d'extrême-droite Éric Zemmour. Un meeting sous tension : des manifestants anti-racistes ont perturbé le début du discours.

Lors du premier meeting d'Eric Zemmour à Villepinte le 5 décembre. © Radio France / Victor Vasseur

Le mot est affiché en majuscule sur un grand écran derrière le candidat : "Reconquête". C’est le nom du parti d'Éric Zemmour, accueilli triomphant dans la salle du Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Pour son premier meeting, le candidat d’extrême-droite a dévoilé son programme, et placé Emmanuel Macron comme son principal concurrent. "La meute est désormais lancée à mes trousses", a-t-il lancé en début de discours. "Mes adversaires veulent ma mort politique, les journalistes veulent ma mort sociale, et les djihadistes veulent ma mort tout court."

Lors du meeting d'Eric Zemmour, à Villepinte, le 5 décembre. © Radio France / Victor Vasseur

Lors du meeting d'Eric Zemmour, le 5 décembre, à Villepinte. © Radio France / Victor Vasseur

La France "de retour"

"La prochaine élection présidentielle devait être une formalité (...) mais un petit grain de sable est venu gripper la machine" a lancé Eric Zemmour, sous les applaudissements. Il promet que "s’il gagne", la France sera "de retour" et que "cette élection ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde". À plusieurs reprises, des "On est chez nous" sont chantés dans la salle, et des "Vive la France" résonnent. Dans son discours d'une heure trente, les applaudissements se sont faits encore plus fort quand Eric Zemmour a abordé les questions d’immigration et d'identité, et quand il s'est dit prêt, une fois élu, à "chasser" dans les écoles "le pédagogisme, l'islamo-gauchisme et l'idéologie LGBT". Le candidat a également attaqué le président Emmanuel Macron : "En 2017, la France a élu le néant et elle est tombée dedans".

Si la candidate désignée des Républicains Valérie Pécresse est huée, le finaliste Eric Ciotti est applaudi. Eric Zemmour lui tend la main. Michel, 77 ans, n’aurait pas été là si le député des Alpes-Maritimes l’avait emporté. "J’étais l’un des premiers soutiens de Jacques Chirac lors de la création du RPR", Michel considère que Zemmour est le seul à permettre le rassemblement de la droite. "Il a les mots de vérité" estime le retraité.

Une bagarre dans la salle

Quelques mouvements de foule et des affrontements ont éclaté en marge du discours du candidat, notamment à l’arrière de la salle. Selon plusieurs images diffusées sur les réseaux sociaux, l’association SOS Racisme a mené une action, déclenchant une bagarre générale, des coups de poings et des jets de chaises. Les militants, dissimulé dans le public, portaient des t-shirts floqués de la main jaune de SOS Racisme, on pouvait y lire "Non au racisme". Ils ont rapidement été exfiltrés.

Une équipe de "Quotidien" chahutée

Une équipe de l’émission "Quotidien", sur la chaîne TMC, a également dû sortir de la salle quelques instants, sous les huées, "bande de vendus" pouvait-on entendre. "Tout le monde déteste Quotidien" ont scandé les partisans d’Éric Zemmour dans les rangées.

Manifestation avant le meeting et protestations à Villepinte

"Paris fera taire l'extrême-droite." Voici le slogan à Paris. A l’appel de plusieurs syndicats, d’associations et partis politiques, 2.200 manifestants avaient manifesté contre le candidat d’extrême-droite en début d'après-midi. Le meeting devait avoir lieu à la Villette et non à Villepinte.

Devant la sortie du RER de Villepinte, leurs chants auront duré une trentaine de secondes tout au mieux. Quelques dizaines de militants antifascistes ont tenté de se faire entendre, avant l’intervention des CRS, très nombreux aux abords du parc des expositions. Le petit groupe a été rapidement éparpillé. Benjamin, 36 ans, garde les mains dans les poches : "Je venais déjà manifester il y a trois ans devant CNews quand il intervenait" assure-t-il. "Regardez le monde, l’organisation, on dirait qu’il fait ça depuis 20 ans."

Benjamin, devant le parc des expositions de Villepinte. © Radio France / Victor Vasseur

"Sa parole est banalisée dans les médias. Mes enfants ont des prénoms musulmans, ça veut dire qu’ils ne sont pas français ?" en référence aux propos d’Eric Zemmour sur les prénoms. A ses côtés, Igo, il est né à Villepinte. "Voir Zemmour ici ça me fait mal" lâche ce routier de 37 ans, dépité. "Il parle mal des filles et il est condamné" poursuit-il. Benjamin complète : "Il faudrait de vraies manifestations, on a trop peu ici. De toute façon, je ne crains pas une victoire de Zemmour, il y aura le front républicain et perdra."