LFI et EELV ont conclu dans la nuit de dimanche à lundi un accord historique pour les législatives du mois de juin. Les négociations avec le PS et le PCF se poursuivent.

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, lors du défilé du 1er-Mai à Paris © / Samuel Boivin

Longues, parfois houleuses, les négociations ont fini par aboutir. Après un défilé du 1er-Mai propice aux rapprochements, le Conseil fédéral d'Europe Écologie-Les Verts a donné son feu vert, dans la nuit de dimanche à lundi, à l'accord négocié avec La France Insoumise, scellant la première alliance à gauche en vue des élections législatives des 12 et 19 juin.

"Nouvelle union populaire écologique et sociale"

Cet accord attribue au pôle écologiste une centaine de circonscriptions. Pour marquer ce rassemblement, l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon va donc devenir la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Parmi les marqueurs annoncés : la hausse du Smic à 1400 euros, le retour à la retraite à 60 ans, ou encore le blocage des prix sur les produits de première nécessité. La planification écologique est également mise en avant.

Le weekend a permis de faire les derniers compromis, autour du rapport à l'Europe ("désobéissance" mais seulement à certaines règles économiques et budgétaires si besoin), du label commun, ou encore sur le partage des circonscriptions, sujets les plus âprement débattus. En cas de majorité à l'Assemblée nationale, "le Premier ministre serait issu du plus grand groupe à l'Assemblée, soit Jean-Luc Mélenchon", stipule l'accord.

Âpres négociations

"L'enjeu c'est de constituer une nouvelle force, une coalition, avec le programme le plus ambitieux ", a déclaré Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts lors d'un micro tendu à la presse, dans la nuit de dimanche à lundi.

Les négociations, ces deux dernières semaines, n'ont pas été un long fleuve tranquille. Encore mercredi, Julien Bayou taclait les négociateurs insoumis jugés trop durs en affaire en conférence de presse. De leur côté, les Insoumis pointaient les "divergences internes" supposées d'EELV.

Les écologistes appellent dans le même temps les autres formations de gauche à rejoindre cette nouvelle union. Si les discussions aboutissent, un événement commun de lancement pourrait se tenir le 7 mai prochain.