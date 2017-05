Emmanuel Macron prend la place de Valéry Giscard d'Estaing, plus jeune président élu de la Ve République, et qui avait à l'époque 9 ans de plus que le leader d'En Marche.

Emmanuel Macron en visite dans une école maternelle à Hellemmes, dans le Nord © Maxppp / Olivier Corsan

C'est un sacré coup de jeune qui souffle sur la Ve République. Pas vraiment sur ses institutions, certes, mais sur celui qui vient de se placer à leur sommet. Né le 21 décembre 1977 à Amiens, Emmanuel Macron a donc aujourd'hui 39 ans, et va donc être le premier trentenaire à accéder à l'Élysée, au moins depuis la création du poste de président de la République en 1958.

C'est 29 ans de moins que Charles de Gaulle, premier président de la Ve République en 1959. Et nettement moins que les quatre derniers hommes politiques à avoir eu cet honneur. François Mitterrand avait 64 ans lorsqu'il a été élu pour la première fois, et 78 quand il a quitté le pouvoir, soit deux fois plus qu'Emmanuel Macron aujourd'hui.

À l'international, un leader jeune face à de vieux briscards

Emmanuel Macron est aussi désormais l'un des plus jeunes dirigeants d'un pays majeur du globe. Il a presque deux fois moins d'années au compteur que le président américain Donald Trump, et même Justin Trudeau a six ans de plus que lui. Tous ou presque ont aussi une longue carrière politique derrière eux, et seront des interlocuteurs coriaces au niveau international.