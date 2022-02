#Elysée2022. Samedi 22 janvier 2022 : J - 91

La newsletter politique de Thomas Legrand : une nouvelle offre, proposée dès le 22 janvier, pour suivre les coulisses de la campagne électorale © Radio France

Rapport de force

« Une semaine cruciale, de vérité, de tous les dangers »… Je pense que je pourrais chaque semaine, jusqu’au jour du scrutin, commencer cette newsletter avec ces mots dramatisants.

La semaine qui se termine nous a offert un vrai morceau de campagne présidentielle avec ce face à face Macron/Jadot, deux candidats, au Parlement européen de Strasbourg. Devant des députés européens agacés de voir leur hémicycle squatté par une campagne électorale nationale, les députés français et le Président ont fait ce qu’ils ne peuvent pas faire chez eux : débattre pour de vrai, puisque toute expression du président est impossible au Parlement français. Cet échange nous a donné à voir ce qu’est une démocratie parlementaire où celui qui est vraiment en charge de l’essentiel et de l’accessoire doit s’expliquer devant d’autres élus. C’est dingue mais ce n’est jamais le cas dans nos instances nationales.

Je regardais cet échange depuis chez moi sur BFM… et c’était assez drôle (sic) de voir mes confrères de la chaine d’infos critiquer les politiques français qui utilisaient l’hémicycle européen afin de mener leur campagne bien française, alors qu’eux (BFM) ne diffusaient que les interventions des députés français et passaient aux commentaires en plateau dès que c’était un parlementaire étranger qui parlait ! Le débat public européen, ce n’est pas pour de demain.



Les responsables écolos étaient ravis (j’en ai eu au téléphone juste après) d’un plan de télévision qui montrait pendant de longues secondes le Président, de dos, assis avec, en face de lui, debout, et du haut de son mètre 93, Jadot, lui assenant ses vérités environnementales… Un effet de puissance intéressant pour un candidat qui doit encore faire ses preuves en matière d’autorité.



Du coté des partisans d’Emmanuel Macron, on se disait, au vu de l’aisance qu’avait le Président à répondre tout azimut, qu’il serait peut-être bien d’accepter des débats à plusieurs avant le premier tour… Alors que la tendance à l’Elysée, serait plutôt, en ce moment, de les refuser pour ne pas abimer la « hauteur présidentielle »...



L’autre évènement de la semaine passée c’est le plombage (définitif ?) de Jean-Michel-Blanquer. Le problème avec ce ministère, c’est que tout le monde peut vérifier par lui-même la véracité de ce qu’affirme le ministre (quel qu’il soit). Tout le monde a un enfant, un neveu à l’école et chacun voit bien que la situation que décrivait le ministre (sur les remplacements de profs absent, sur les tests…) ne reflétait pas la réalité.

A France Inter, nous sommes assez liés avec le monde enseignant. Beaucoup de profs nous écoutent et avec InterClass' nous entretenons des relations suivies avec nombre de chefs d’établissements. Moi-même j’interviens - comme beaucoup de journalistes depuis les attentats de 2015 - régulièrement dans trois lycées (en région parisienne, en Normandie et dans les Bouches du Rhône). Nous avons donc des antennes hors de tous circuits politiques ou syndicaux habituels… et on pouvait vraiment sentir la grogne monter. Non pas tant d’ailleurs sur les mesures en tant que telles, mais sur le ton péremptoire et certain de son fait du ministre et sur la différence flagrante entre la description qu’il fait publiquement de la situation sur le terrain et la réalité de celle-ci. Que ce soit pour la situation sanitaire ou s’agissant de la désorganisation engendrée par la réforme du bac et la fin des filières.

Tout ça pour dire que l’impopularité d’un ministre de l’Education est, plus que pour tout autre ministre, préoccupante et difficile à endiguer, parce qu’elle s’appuie sur une perception de la réalité qui peut être très facilement vérifiable par tout à chacun. Pas sûr que l’on croise beaucoup Jean-Michel Blanquer sur les tribunes de la campagne d’Emmanuel Macron…



A suivre cette semaine

La primaire populaire ! Combien de participants et quel échos, quelle crédibilité… quelle légitimité ? Grosse interrogation dans les états-majors insoumis et écolos. Jusqu’à ce que Christiane Taubira décide de valider cette initiative privée en s’y présentant officiellement, les Mélanchoniens et les Jadosiens (je dépose le terme !) pensaient - et faisaient tout pour - que la Primaire Populaire n’aurait jamais lieu, ou alors dans l’indifférence générale qui entoure d’habitudes les initiatives marginales de la gauche associative.

A LFI on a décidé très formellement de demander à ce que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas présenté aux suffrages ; chez les Verts on ignore souverainement ce scrutin. N’empêche que chacun va regarder le compteur des votes. Combien seront-ils ? Il sera difficile de contester l’organisation, puisque c’est le même prestataire que pour les primaires LR et écolos qui s’y colle.

Une déclaration, je trouve, est passée inaperçue : Christiane Taubira (invitée de la matinale lundi) n’a pas répondu clairement à Léa Salamé et Nicolas Demorand, sur le fait de savoir si elle soutiendrait un autre candidat (par exemple Mélenchon) si celui-ci obtenait les meilleures appréciations à la primaire (puisqu’il ne s’agit pas de vote mais d’appréciations). La réponse fut confuse, là où de la clarté et de la netteté était nécessaire… On a comme le sentiment que cette primaire créera plus de problèmes qu’elle n’en résoudra.

Petit souvenir en passant… c’était une discussion que j’avais eue avec Christiane Taubira en marge d'une interview dans la matinale il y a quelques mois. À l’époque, avec émotion, elle m’affirmait qu’elle ne voulait pas se présenter pour ne pas prendre le risque d’être qualifiée au premier tour, et pour ne pas – vu l’état de la France et du racisme ambiant - faire passer Marine Le Pen ! « Vous me voyez finir ma vie en me disant : C’est moi qui ai fait gagner l’extrême droite en France ! »… D’autant qu’elle doit déjà porter d’avoir été l’une des causes de la qualification au second tour de Jean-Marie Le Pen en 2002 (par l’élimination de Lionel Jospin).

La polémique à la c..., à la noix

Comment le steak-frites est devenu un argument politique.

On a encore eu un exemple de la folie d’un débat sur du vide. Il a suffi que Fabien Roussel affirme une vérité première : _«un bon vin, une bonne viande, un bon fromage: c'est la gastronomie française. Le meilleur moyen de la défendre, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès _» pour que Sandrine Rousseau affirme que ces mots « excluent » une partie de la gastronomie…

Débat débile et microscopique s’il en est ! Mais qui a pour effet de rendre Fabien Roussel très populaire chez les éditorialistes et les polémistes (ce n’est pas pareil, nous y reviendrons dans une prochaine newsletter) de droite. Sandrine Rousseau aura plus fait, depuis qu’elle a une visibilité nationale, pour fournir la droite en arguments que pour fournir des arguments à la gauche. Une promesse est une promesse

Un constitutionaliste avec qui je discutais pour savoir quelle peut être la portée politique d’un vote comme celui de la Primaire Populaire avec des candidats non-consentants, me répond : ‘C’est un vote platonique… Aucun intérêt.’ Je me suis promis de le replacer dans un édito ! A samedi prochain,

​​​​​​​Thomas Legrand

Aller plus loin

→ Retrouvez tous les éditos politiques de Thomas Legrand

→​​​​​​​ Elysée 2022 : toute l'actualité

→ Abonnez-vous à la newsletter politique de Thomas Legrand