#Elysée2022. Samedi 29 janvier 2022 : J - 84

La newsletter politique de Thomas Legrand : une nouvelle offre, proposée dès le 22 janvier, pour suivre les coulisses de la campagne électorale © Radio France

Rapport de force

Quelle stabilité ! Depuis quelques semaines le rapport de force de la présidentielle semble se figer. Arrivent maintenant sur nos boites mails les rollings, ces sondages quotidiens proposés par divers instituts de sondages, notamment Opinion Way… Le signe "=" est le plus souvent répété. Emmanuel Macron domine les 1er et 2d tours ; l’extrême-droite - toutes tendances confondues et additionnées - est toujours la première force exprimée. Au sein de cette galaxie brunâtre, Éric Zemmour patine entre 11 et 14%. C’est haut mais pas assez, pour l’instant, pour espérer se qualifier. Son discours dépressif et brutal trouverait-il sa limite ? Valérie Pécresse stagne autour d’un score très moyen, en dessous du résultat réalisé il y a 5 ans par François Fillon, dans des conditions politiques pourtant impossibles. Et la gauche, éparpillée et sans dynamique, croupit dans les très basses eaux sondagiaires. Jean-Luc Mélenchon domine cette gauche comme le borgne au royaume des aveugles.

Finalement le seul suspens réside dans la compétition entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse pour savoir laquelle des deux affrontera Emmanuel Macron en finale. Ce suspense durera-t-il tant qu’Éric Zemmour reste dans la course ? S’il y reste… et s'il a ses signatures.

La plupart de mes interlocuteurs politiques cette semaine se demandent si le thème du pouvoir d’achat, qui monte en flèche ces derniers jours, sera de nature à changer les équilibres… et dans quel sens. A gauche, ils estiment que l’un des candidats (mais lequel ?) bénéficiera certainement de cette préoccupation grandissante. "Rien n’est moins sûr" persifflent les anciens grognards socialistes hollandais qui n’en finissent pas de dauber sur le PS depuis 2017. Mais c’est chez Emmanuel Macron qu’on est le plus inquiet. Les avantages de la reprise de l’après Covid pourraient être ruinés par le prix du gaz et de l’essence. Ils sont inquiets, un peu à la façon de Jamel Debbouze dans 'Astérix et Obélix : mission Cléopâtre' : "c’est trop calme… c’est beaucoup trop calme !"

Bruits de couloirs rouges et blancs

D’après Gérald Darmanin (au sortir de son interview avec Léa Salamé), que l’on imagine - en tant que ministre de l’Intérieur - bien placé pour en savoir plus que nous sur ces sujets : Éric Zemmour aura ses 500 signatures.

A-t-il vraiment des difficultés à les obtenir ? Oui, sans doute. Plus que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon qui se plaignent aussi, mais qui, surtout, ne veulent pas laisser ce certificat antisystème - que confère la position de paria de celui qui galère à trouver des parrainages de notable - à Éric Zemmour. Réponse le 4 mars, date du dépôt officiel des parrainages.

Juste après la matinale grand format qui lui était consacrée, Yannick Jadot était un peu agacé par l’une des propositions que nous avions dégotée dans le programme publié par EELV (pas le programme du candidat mais bien celui du parti) et sur laquelle nous l’avions fait réagir : "Nous encouragerons –dit ce texte- les sports mixtes, auxquels tous les êtres humains, femmes, hommes LGBTQI+ pourront participer lors de compétitions communes avec des chances d’égales victoires". Le pauvre Jadot avait dû, à l’antenne, confesser qu’il ne comprenait pas ce que voulait dire concrètement cette proposition.

Les écologistes, qui sont certainement porteurs du projet le plus raccord avec les vrais enjeux de nos temps, sont capables de formuler des propositions ésotériques issues de groupes militants de causes intersectionnelles qui parlent à bien peu de gens. Ils sont dès lors souvent la cause de moqueries et de sarcasmes qu’ils pourraient bien éviter. Le score peu avantageux qui leur est promis devrait les encourager à se passer de propositions imbitables de la sorte !

À suivre cette semaine

Cette semaine : allez au cinéma voir "Les Promesses" de Thomas Kruithof avec Isabelle Huppert et Reda Kateb ! Pour une fois, un film sur la politique qui ressemble vraiment à la réalité de terrain. Les élus n’y sont pas caricaturaux, on ne peut pas arbitrer entre ce qui relève de l’ambition et de la sincérité, comme dans la vraie vie !

Et puis le fait que le cœur du sujet soit le logement dans les quartiers populaires et l’urbanisme, voilà qui est particulièrement réjouissant. Le logement n’est pas un thème central du débat politique ambiant, alors que c’est sans doute la question qui occupe le plus les élus locaux. C’est aussi le sujet pour lequel il conviendrait de mobiliser l’attention de tous, bien avant la sécurité, l’identité qui occupent pourtant le devant de la scène… Tout simplement parce qu’en réglant la question de l’urbanisme, donc de la mixité, on participe grandement, par capillarité et par effets induits, à régler tous les autres grands sujets (sécurité, identité, transport, santé, laïcité…).

Ce film n’est pas une thèse, ni même un manifeste. Ce n’est pas une démonstration, mais bien la description par le menu de la complexité, des petitesses parfois utiles, des compromis, des compromissions… mais surtout du mécano politique que constitue le rapport local/national et qui fait le quotidien de la vie politique. La prouesse artistique réalisée par l’auteur est d’arriver à nous tenir en haleine, comme dans un thriller, à nous faire ronger les ongles à cause du suspense à propos… de l’obtention d’une subvention de rénovation urbaine ! C’est dire !

Nous en avons parlé sur l’antenne samedi 22 dans On aura tout vu avec Christine Masson et Laurent Delmas, mais aussi dans La bande Originale avec Nagui, mardi, où j’ai pu aller dire tout le bien que je pensais de ce film.

La polémique à la c… noix

​​​​​​​

La polémique à la noix de cette semaine fait suite à une drôle de gaffe de Fabien Roussel… Le candidat communiste, qui visiblement ne connait pas très bien les institutions continentales, a dit ceci : "Macron devient aussi commandant en chef des armées de l’OTAN en prenant la présidence de l’Union européenne"… cette phrase absurde a fait son petit bad buzz sur Internet.

Petit point sémantique

Dressez l’oreille, vous verrez qu’une sorte de tic de langage s’est emparé d’une grande partie de la classe politique (singulièrement à gauche). Au lieu de dire "je peux, ou je ne peux pas" bien des candidats ou leurs soutiens disent "je suis en capacité ou je ne suis pas en capacité". Ce n’est pas nouveau mais c’est devenu flagrant.

Comment expliquer le succès de ce vocable si moche ? Je me demande bien mais on peut comprendre que ne pas être en capacité est sans doute moins grave que de ne pas pouvoir. Ne pas être en capacité dépend aussi, plus explicitement, de l’environnement et d’un contexte sur lequel on n’a pas forcément prise.

Une fois qu’on l’a remarqué ce tic de langage, on n'entend plus que ça… Désolé de vous l’avoir souligné mais il n’y pas de raison que je sois le seul agacé 😉

A samedi prochain,

​​​​​​​Thomas Legrand

Aller plus loin

→ Retrouvez tous les éditos politiques de Thomas Legrand

→​​​​​​​ Elysée 2022 : toute l'actualité

→ Abonnez-vous à la newsletter politique de Thomas Legrand