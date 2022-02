#Elysée2022. Samedi 12 février 2022 : J - 70

Rapport de force

Ça ne bouge toujours pas ! La gauche poursuit son affaissement, son étalement sur le plancher des sondages. On a l’impression que tous les candidats de ce camp vont finir à 2% ! Bien sûr, il faudra, dans quelques semaines, quelques jours peut-être, que l’un d’eux se décide à rejoindre un candidat mieux placé… mais Hidalgo est au plus bas, Taubira s’érode et Jadot plafonne ! Bon, je ne vais pas dans cette newsletter vous faire la chronique hebdomadaire des coulisses des candidats de gauche qui sombrent. Il n’y a pas grand-chose à en dire. L’équipe de Yannick Jadot se demande comment faire pour amener Christiane Taubira à lâcher l’affaire en faveur de l’écologiste et l’équipe de Christiane Taubira voudrait que ce soit Anne Hidalgo qui se décide à la rejoindre. Au PS, Olivier Faure et ses amis disent que les barons Hollando-Cazeneuviens ne font rien pour aider la candidate socialiste (Bernard Cazeneuve est un président du Comité de soutien particulièrement discret) et qu’ils attendent le fiasco pour reprendre la marque au rabais après les élections. L’un d’eux lève les yeux au ciel en entendant cette analyse : "Le PS peut mourir, il n’y aura rien à reprendre". L’ambiance chez les socialistes est crépusculaire et Anne Hidalgo est maintenant bien seule.

A droite, c’est moins grave, parce qu’on reste dans la course pour passer le premier tour, mais cette semaine a été marquée par la défection d’Eric Woerth. L’ancien ministre du Budget de Nicolas Sarkozy ne considère pas du tout qu’Emmanuel Macron a ‘cramé la caisse’ (pour reprendre l’expression de Valérie Pécresse s’agissant de la politique économique de la majorité) et rejoint le camp macronien.

Un proche de Valérie Pécresse est sidéré par l’argument de Nicolas Sarkozy (rendu public par une indiscrétion dans la presse) selon lequel l’ancien président tarderait à afficher son soutien à la candidate LR, parce que celle-ci ne le citerait pas assez ! Effectivement, voilà bien une réaction puérile et autocentrée.

Sur le fond (quand même !) en fin de semaine, l’énergie s’est imposée comme thème central. Pourvu que ça dure, c’est un thème passionnant et déterminant, sur lequel les pouvoirs publics ont une réelle capacité d’action et d’entrainement.

Bruits de couloirs rouges et blancs

Dans les coulisses de la matinale, vous imaginez bien que l’ambiance était particulière lundi matin : Éric Zemmour était l’invité de 8h20 à 9h30. A 7h50 ce matin-là, Léa Salamé recevait la chanteuse Angèle ! Autre ambiance…

Le week-end précédent sa venue à France Inter, le candidat polémiste

d’extrême-droite avait rappelé son idée de privatiser notre radio et nous avait qualifiés d’immigrationistes, islamo-gauchistes et wokes. Personnellement cela ne m’avait pas ému parce que je considère que ces trois mots ne veulent rien dire.

Juste avant l’émission, dans le petit salon attenant au studio, j’ai salué celui que je croisais sur le terrain des reportages politiques et sur les plateaux dans les années 1990 (oui…je sais…). Une sorte d’étrange complicité d’anciens reporters (je me souviens de moments agréables et drôles avec ce camarade malin du Figaro qui ne cachait pas ses idées, à l’époque simplement libérales). Et là je me retrouvais devant un candidat d’extrême-droite à la présidentielle. Déjà quand nous étions reporters, Eric Zemmour fréquentait beaucoup - au-delà de ce qu’il faut pour avoir des infos - les responsables politiques. Il était personnellement ami avec les jeunes loups de ce que l’on appelait la bande à Léo (du nom de François Léotard, patron du Parti Républicain).

Dans cette bande, il y avait un certain Philippe de Villiers qui était beaucoup plus modéré et libéral qu’aujourd’hui. Zemmour était invité aux anniversaires, aux fêtes privés de la bande à Léo. Il ne pratiquait pas l’art subtil de la distance critique ou de la proximité prudente. "Le journalisme, c’est la distance et la proximité à la fois" disait Hubert Beuve-M​​​​​​​ery, le grand patron mythique du journal Le Monde… Bref l’entrée en matière était calme et bien urbaine. C’est après l’interview que ça s’est tendu, en sortant du studio. Léa et Nicolas avaient décidé d’aborder, en fin d’émission, le sujet de notre privatisation. Le candidat nous a encore traités de gauchistes et puis, après que nous ayons rendu l’antenne, il y eut quelques minutes de franches explications dans le studio. La complicité des reporters des années 1990 s’était envolée…

À suivre cette semaine

Mardi, dans le même format, nous allons recevoir Fabien Roussel… tiens, un autre journaliste. Va-t-il nous traiter de suppôts du grand capital ? Je vous raconterai dans le prochain numéro de cette newsletter les coulisses (dans la limite du raisonnable et du respect des conversations privées, bien sûr).

Le mot agaçant de la semaine

Loser ! Rachida Dati, dans un sidérant pugilat verbal, s’en est prise à Patrick Stefanini, le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Stefanini, ancien collaborateur de Jacques Chirac à la Mairie de Paris, n’a jamais réussi à se faire élire député. Patrick Stefanini, ancien directeur de campagne de François Fillon, avait démissionné avant le premier tour en plein Pénélopegate ! Rachida Dati, en froid avec Patrick Stéfanini l’a traité de loser et de déserteur. Ce n’est pas l’insulte qui me choque… c’est le choix du mot : ‘loser’, c’est le mot fétiche qu’utilise Donald Trump pour ridiculiser ses adversaires. C’est terrible de considérer que ‘perdant’ puisse être une insulte. Pourquoi pas nul, mauvais… mais loser, perdant ! L’utilisation de cette insulte trahit une mentalité de vorace du pouvoir, prêt à tout puisque l’important c’est de gagner, et le pire c’est de perdre. Or on peut gagner parce qu’on aura tout écrasé sur son passage, sans vergogne et perdre, non pas d’avoir été nul, mais d’avoir eu quelques scrupules.

​​​​​​​Amen…

A samedi prochain,

​​​​​​​Thomas Legrand

